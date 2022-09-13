‫برينتيمبس تفتتح أول متجر أميركي لها في نيويورك

نيويورك، 13 أيلول/سبتمبر / أيلول 2022 / PRNewswire / – في إطار مواصلة تجديده وتسريع توسعه، أعلن متجر برينتيمبس الفرنسي الفاخر، برينتيمبس عن افتتاح متجر جديد له في نيويورك، ليكون بذلك أول مبادرة أميركية تقوم بها العلامة التجارية. سيتم افتتاح برينتيمبس في المبنى التاريخي المكون من 50 طابقًا في (شارع 1 وول ستريت) في الحي المالي سريع التغير.

“الولايات المتحدة ضرورية في إستراتيجيتنا للتنمية الدولية، كما أن افتتاح متجرنا في نيويورك يوفر رؤيا عالية وإمكانات للنمو. نعتقد أنه يمكننا تقديم شيء فريد، سواء لقاعدة المستهلكين المحليين المشاركين أو التدفقات السياحية القوية التي تستقبلها المدينة. سوق نيويورك هو سوق التجارة الإلكترونية الاستراتيجي للرفاهية والأزياء والمنزل والجمال”، كما يقول جان مارك بيلايش، الرئيس التنفيذي لشركة برينتيمبس غروب. “نحن نخطط للريادة في شكل جديد لتجارة التجزئة المفعمة بالتجربة في هذا السوق سريع التغير والمتطلب.”

وإذ يعتبر الفصل التالي من تحول علامته التجارية، سيكون متجر برينتيمبس هذا على نطاق مختلف، ما يوفر نهجًا محليًا ويركز على الزيادة الشاملة والتجارب السلسة.

عينت برينتيمبس المسؤولة التنفيذية المخضرمة لورا لندرام رئيسة تنفيذية لشركة برينتيمبس أميركا إنك. تجلب لندرام خبرة قيمة من أدوارها السابقة حيث تولت مناصب الرئيس لسنان لوراه وغوتشي ورالف لورين لسوق أميركا الشمالية وتقوم بحشد فريق متخصص من ذوي الخبرة لدعم هذه المبادرة الاستراتيجية.

ويقول بيلايش: “تجربة لورا في قطاعات الفخامة والموضة والرقمية والضيافة تناسبنا تمامًا”.

كما فعلت في باريس منذ أكثر من 150 عامًا من خلال افتتاحه في شارع هوسمان، وهو حي كان في ذلك الحين في مرحلة تحول، اختارت شركة برينتيمبس عنوان وان وول ستريت الأيقوني في الحي المالي. وقد أصبحت المنطقة الديناميكية أصلا أكثر سكنية، وشهدت زيادة في الأعمال التجارية المتنوعة التي تنتقل إلى الحي وهي واحدة من أهم الوجهات السياحية في المدينة، حيث تستقبل السياح المحليين والدوليين على حد سواء.

كمبنى تاريخي، يحمل وان وول ستريت تراثًا مشابهًا لشركة برينتيمبس باريس الشهيرة الرائدة، وهي أيضًا معلم بارز، ما يجعله الموقع الرئيسي لأول متجر للشركة الفرنسية في الولايات المتحدة ونيويورك. ستكون الغرفة الحمراء التاريخية الداخلية، وهي واحدة من 50 معلمًا داخليًا نادرًا في مدينة نيويورك، واحدة من العديد من المعالم البارزة في المتجر. وستكون المصممة الداخلية الباريسية الحائزة على العديد من الجوائز الدولية، لورا غونزاليس، هي المهندس المعماري في المشروع لتقديم لمسة “باريس تلتقي نيويورك” في التصميم.

تبلغ مساحة محل برينتيمبس في نيويورك 54365 قدمًا مربعًا مع طابقين وواجهة تبلغ 346 قدمًا طوليًا في مواجهة شارع برودواي. ومن المتوقع افتتاح المتجر في ربيع العام 2024.

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نبذة عن مجموعة برينتيمبس

تأسست مجموعة برينتيمبس في العام 1865 من قبل شركة يوليس جولزوت، وهي شركة فرنسية رائدة في مجال الموضة والفخامة والجمال، مع 20 متجرًا متعددة الأقسام في فرنسا. تتواجد المجموعة أيضًا في قطاع نمط الحياة مع 9 متاجر في سيتاديوم وأصبحت لاعبًا رئيسيًا في التجارة الإلكترونية عبر بليس تيندانسز، وهو متجر إلكتروني للأزياء والجمال تم الاستحواذ عليه في العام 2013، ومحل ميد إن ديزاين، المتجر الإلكتروني الرائد في أوروبا للأثاث المصمم والإضاءة والديكور الذي تم الاستحواذ عليه في العام 2019. ومع أكثر من 3500 علامة تجارية ومساحة إجمالية تبلغ 180.000 متر مربع، توظف المجموعة 3000 شخص مدفوعين بشغف فريد للخدمة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://us.printemps.com/ و @Printemps

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استشارات العلاقات العامة: كيت جاكوبسون – kjacobsen@prconsulting.net

برينتيمبس: كورين بيرثير – cberthier@printemps.fr