بناء مجتمع صيني عربي مصير مشترك في العصر الجديد

بكين، 14 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — تقرير من صحيفة الشعب اليومية:

قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية في 8 ديسمبر، وسيحضر القمة الأولى للصين والدول العربية وقمة مجلس التعاون الخليجي والصين في 9 ديسمبر في الرياض بناءً على دعوة.

القمة الصينية العربية ستكون أكبر وأعلى حدث دبلوماسي بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، فضلًا عن كونها علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية العربية.

على مدى السنوات الأخيرة، عزز الجانبان الثقة السياسية المتبادلة تدريجيًا وحققا نتائج مثمرة في التعاون العملي في مختلف المجالات. لقد حققوا إنجازات مستمرة في التطوير عالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق ( BRI ).

سترسل الصين والدول العربية رسالة قوية حول عزمهم على تعزيز التضامن والتنسيق، وتقديم الدعم القوي لبعضهم البعض، وتعزيز التنمية المشتركة، والدفاع عن التعددية.

سيكون للاجتماع الأول لقادة الصين ودول مجلس التعاون الخليجي تأثير عميق على تنمية العلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.

إن الصين ودول مجلس التعاون الخليجي أشقاء وأصدقاء وشركاء يتمتعون بدرجة عالية من الثقة السياسية المتبادلة والتعاون الاقتصادي والتجاري القوي والتبادلات الشعبية المتكررة.

تحتفظ الصين بأكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. في العام الماضي، خالفت التجارة الثنائية الاتجاه وزادت بنسبة 44 في المائة. للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى جديد، يتعين على الجانبين التعامل مع الوضع الدولي المضطرب بعلاقاتهما المستقرة وتعزيز الرخاء الإقليمي من خلال التعاون متبادل المنفعة.

كانت هذه الزيارة هي ثاني زيارة يقوم بها شي إلى المملكة العربية السعودية خلال ست سنوات. ورفعت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والمملكة العربية السعودية إلى مستوى أعلى.

إن الصين والمملكة العربية السعودية صديقان وشريكان وأخوان يتمتعان بالثقة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين والتنمية المشتركة. تولي الصين أهمية كبيرة لتنمية العلاقات بين الصين والمملكة العربية السعودية، وتضع المملكة العربية السعودية في موقع أولوية في الدبلوماسية الصينية الشاملة، ودبلوماسيتها مع منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.

ستواصل الصين تعزيز التآزر بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 وصياغة نمط تعاون رفيع المستوى بين البلدين في مجالات مثل الطاقة والاقتصاد والتجارة وكذلك التكنولوجيا العالية، وتعزيز التنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية. وإثراء مغزى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والمملكة العربية السعودية باستمرار.

لطالما كان الأمن والتنمية قضيتين رئيسيتين لبلدان الشرق الأوسط. تلتزم الصين دائما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة في التعامل مع شؤون الشرق الأوسط، وظلت قوة بناءة مهمة لتعزيز السلام في المنطقة ودعم التنمية في المنطقة.

تكتسب مبادرة الأمن العالمي التي اقترحتها الصين أهمية كبيرة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. لقد تم الاعتراف بها ودعمها على نطاق واسع من قبل الدول العربية.

وقد حظيت مبادرة التنمية العالمية ( (GDI ، التي اقترحتها الصين أيضًا، بدعم 17 دولة عربية، وانضمت 12 دولة إلى مجموعة أصدقاء GDI .

ستعمل الصين مع الدول العربية لتنفيذ دليل التنمية المستدامة، ومساعدة الأخيرة على تحسين سبل العيش وقدرتها على التنمية المستقلة، ومساعدة الدول العربية في تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. تعمل الصين والدول العربية بنشاط على استكشاف مسار حوكمة للشرق الأوسط يعزز السلام من خلال التنمية، مما سيساعد المنطقة على تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.

واعتبارًا لهذه الزيارة كنقطة انطلاق جديدة، ستعمل الصين بالتأكيد مع الدول العربية لمواصلة المضي قدمًا في صداقتهم التقليدية، وتعميق تعاونهم الشامل والمتعدد المستويات والواسع النطاق، وبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك. في العصر الجديد، بما يعود بالنفع على شعبي الجانبين، وتعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية، وحماية السلام والتنمية الدوليين بشكل مشترك.