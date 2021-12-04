بناء مجتمع منخفض الكربون وذكي، عبر الابتكار الكنولوجيس

شنجن، الصين, 4 كانون الأول/ديسمبر، 2021 / PRNewswire/ — في قمة تراستتن تيك الافتراضي 2021 الذي استضافته شركة هواوي يوم 2 كانون الأول/ديسمبر، 2021، ألقى هو جنلونغ، نائب الرئيس الأول لشركة هواوي ورئيس قسم الطاقة الرقمية للشركة، خطابا بعنوان “بناء مجتمع منخفض الكربون، ذكي، عبر الابتكار الكنولوجي.” وقال هو: “على مدى الثلاثين إلى الأربعين عامًا القادمة، سنواصل رؤية الذكاء والكربون المنخفض يواصلان اكتساب الأهمية. يتطلب التحول إلى الذكاء تقنيات رقمية، بينما يتطلب تخفيض بصمتنا الكربونية تقنيات إلكترونيات الطاقة. ومع تقدم هذه الاتجاهات، فإن صناعة الطاقة العالمية سوف تتغير من الاعتماد على الموارد إلى الطاقة المدفوعة بالتكنولوجيا.”

وفي ما يلي نص خطاب هو:

الذكاء وانخفاض الكربون هما اتجاهان رئيسيان في المستقبل

على مدى الثلاثين إلى الأربعين عامًا القادمة، سنواصل رؤية الذكاء والكربون المنخفض يواصلان اكتساب الأهمية. تعني صناعة الطاقة منخفضة الكربون توليد الطاقة النظيفة، وكهربة استهلاك الطاقة، وجدولة الطاقة الذكية.

تلتزم شركة الطاقة الرقمية لهواوي بدمج التقنيات الإلكترونية الرقمية وتقنيات الطاقة، وتطوير الطاقة النظيفة، وتمكين رقمنة الطاقة. من خلال مواصلة السعي في ابتكارات توليد الطاقة النظيفة، ورقمنة الطاقة، وكهربة النقل، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء، والطاقة الذكية المتكاملة، نحن نعمل مع عملائنا وشركائنا العالميين لبناء منازل ومباني ومصانع وأحرام جامعية وقرى ومدن منخفضة الكربون. وسيؤدي هذا في النهاية إلى دعم التحول من عالم منخفض الكربون إلى عالم خالٍ من الكربون.

التكنولوجيا من أجل كوكب أفضل: تطوير الطاقة النظيفة وتمكين رقمنة الطاقة

يتجه قطاع الطاقة العالمي إلى التحول الرقمي بالفعل، وتعمل التكنولوجيا الرقمية على جعل الطاقة أكثر ذكاءً. من خلال دمج تقنيات الإلكترونيات الرقمية والطاقة، تستخدم هواوي وحدات البت لإدارة الوطات الكهربائية وتمكين الاستشعار الرقمي والتحكم وإدارة أنظمة الطاقة.

ومستقبلا، سنواصل السعي للابتكار التكنولوجي على النحو التالي:

أولاً، سنساعد في إنشاء أنظمة طاقة جديدة تعتمد بشكل أساسي على الطاقة المتجددة. في مقاطعة تشينغهاي بالصين، ساعدنا بالفعل شركة هوانغهي لتنمية الطاقة الكهرومائية في بناء أكبر قاعدة للطاقة المتجددة في العالم باستخدام طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية. تُستخدم خطوط الطاقة الفائقة الجهد لنقل الطاقة النظيفة إلى المنازل على بعد آلاف الكيلومترات. على سبيل المثال، هناك محطة 2.2 بقدرة توليد تبلغ غيغاواط كهروضوئية بها أكثر من 5 ملايين وحدة كهروضوئية تغطي 56 كيلومترًا مربعًا، وتنتج ما يقرب من 5 مليارات كيلوواط ساعة من الكهرباء النظيفة كل عام. أدى هذا المشروع أيضًا إلى تحسين النظم البيئية المحلية، مما يثبت أن التكنولوجيا يمكن أن تتعايش مع الطبيعة في وئام.

ثانيًا، في مجال رقمنة الطاقة، سنبني توأمًا رقميًا لعالم الطاقة. ستمكن التقنيات الرقمية من إنتاج ونقل ومعاملة واستهلاك أكثر ذكاءً للطاقة.

ثالثًا، باستخدام التقنيات الرقمية، يمكننا إعادة تعريف تجارب القيادة والسلامة للمستهلكين في المركبات الكهربائية. تتفوق المركبات الكهربائية على مركبات الوقود الأحفوري من حيث التسارع والاستقرار والسلامة. على سبيل المثال، يمكن لشحن لمدة 10 دقائق أن يسمح للمركبات الكهربائية بالسير لمسافة 200 كيلومتر.

رابعًا، سنحتاج إلى مراكز بيانات وشبكات اتصالات صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون، بحيث يمكن لكل وط كهربائي أن يدعم المزيد من قوة الحوسبة والتوصيلات. في نهاية المطاف، ستصبح البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات محركًا للاقتصاد الرقمي الأخضر.

خامساً، مع حلول الطاقة الذكية المتكاملة، يمكننا دمج مصادر الطاقة والشبكات والأحمال والتخزين لبناء مبان وحرم جامعي منخفض الكربون، ما يقلل من تكاليف الطاقة ويزيد من كفاءة الطاقة. في منطقة فوتيان في شنجن، تقوم شركة شركة الطاقة الرقمية لهواوي بالفعل ببناء حرمها الجديد في أنتوشان، والذي سيكون أكبر حرم جامعي في العالم مع بصمة كربونية صفرية تقريبًا. من المتوقع أن يتم افتتاح الحرم الجامعي في العام 2022. وبمجرد أن يتم تشغيله، سيولد الحرم 1.5 مليون كيلووط ساعة من الكهرباء الخضراء سنويًا، وسوف ينخفض استهلاك الطاقة السنوي من أكثر من 14 مليون كيلووط في الساعة إلى 7 ملايين كيلووط في الساعة.

اعتبارًا من 30 أيلول/سبتمبر 2021، ساعدت شركة الطاقة الرقمية لهواوي العملاء على توليد 443.5 مليار كيلووط / ساعة من الطاقة الخضراء وتوفير 13.6 مليار كيلووط / ساعة من الكهرباء. وهذا يعادل خفض انبعاثات الكربون بمقدار 210 مليون طن وزراعة 290 مليون شجرة جديدة.

العمل معًا لبناء مجتمع ذكي منخفض الكربون

هناك مخطط رائع لحياد الكربون يتكشف أمام أعيننا. دعونا نتعاون مع شركائنا في الصناعة، سواء في المراحل الأولية أو النهائية، بالإضافة إلى الحكومات والمنظمات الصناعية ومنظمات المعايير للابتكار معًا والمساهمة في ابتكار الطاقة العالمي والتنمية المستدامة. معًا، سنقود التحول نحو ثورة طاقة منخفضة الكربون وذكية، وبناء مجتمع ذكي منخفض الكربون، ومشاركة مستقبل أفضل وأكثر اخضرارًا!

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1701100/Huawei.jpg