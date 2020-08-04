بنك الفلاح وتيراباي يدشنان خدمة التحويلات المالية المنزلية إلى باكستان

كراتشي، باكستان، ولاهاي، هولندا، 4 أغسطس/ آب، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت تيراباي “TerraPay“، الشركة العالمية الخاصة بالبنية التحتية للمدفوعات وبنك الفلاح “Bank Alfalah” عن عقد شراكة لتقديم خدمات التحويلات المالية في باكستان.

ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن المواطنون الباكستانيون بالخارج من استخدام شبكة شركاء تيراباي لإيداع المبالغ بشكل فوري في أي حساب بنكي في باكستان. ومع هذه الخدمة، يعزز بنك الفلاح التزامه بتسهيل أعمال الشركاء الخارجيين ومن بينهم شركات مرموقة في مجال التقنيات المالية، ومقدمي خدمات التحويلات المالية، وأعمال الخدمات المالية المشاركين في أنشطة التحويلات المالية العابرة للحدود. ويتماشى ذلك مع استراتيجية البنك المعنية بإتاحة طرق أكثر ذكاء وسرعة لإرسال التحويلات المالية المنزلية إلى باكستان.

وأثبتت تيراباي نفسها باعتبارها شريكًا عالميًا للبنوك الرائدة، ومقدمي خدمات التحويلات المالية، ومشغلي محافظ الجوال، والمؤسسات المالية بهدف تسهيل المعاملات الرقمية دون حدود. وباعتبارها شركة معنية بمعاملات الشركات، تشترك تيراباي مع مؤسسات الأعمال الأخرى وتساعدها في الاستفادة من منصتها التقنية المرنة، والآمنة، والفعالة لتحسين عروضها للعملاء الخاصة بالتحويلات المالية، والمدفوعات، والإنفاق العابر للحدود. وتمارس تيراباي أنشطتها في أكثر من 45 دولة حول العالم.

وفي معرض حديثه عن الشراكة، صرح بلال أصغر، مدير مجموعة بنك الفلاح لخدمات الشركات، والاستثمار المصرفية والأعمال الدولية، قائلاً: “من دواعي سرورنا الشديد المشاركة مع تيراباي، إحدى المؤسسات التي ترعاها مؤسسة التمويل الدولية “IFC“، بهدف تحسين تغطيتنا العالمية وإجراء التحويلات المالية الدولية على نحو أكثر سهولة [لجميع] أصحاب الحسابات بالبنك والعملاء من غير المتعاملين مع البنوك في باكستان”.

ومن جانبه، أشار أمبار سور “Ambar Sur“، المؤسس والرئيسي التنفيذي لشركة تيراباي، قائلاً: “نحن ملتزمون برؤيتنا التي تقوم على تحسين الاندماج المالي من خلال تقديم أنظمة الدفع المتنوعة. وتعد باكستان أحد أهم ممرات التحويلات المالية في العالم ويسعدنا للغاية مشاركة بنك الفلاح ومساعدة أبناء باكستان بالخارج في إرسال الأموال إلى وطنهم من خلال بنية تحتية فورية وآمنة وموثوقة”.

نبذة عن تيراباي

تعد تيراباي شركة مرخصة توفر البنية التحتية وحلول المدفوعات الرقمية وتساعد الشركة في نقل أنظمة السداد المتنوعة بسلاسة لنقل الأموال في الوقت الفعلي. ويتضمن مستثمرو تيراباي شركات برايم فنشورز “Prime Ventures“، وبارتيك بارتنرز “Partech Partners“، ومؤسسة التمويل الدولية “International Financial Corporation“، وفريقها المؤسس.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني terrapay.com

نبذة عن بنك الفلاح

يعد بنك الفلاح ضمن أكبر البنوك الخاصة في باكستان وتضم شبكته أكثر من 700 فرع في أكثر من 200 مدينة في باكستان، وله حضور دولي في بنغلاديش، وأفغانستان، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة. وتملك البنك وتشغله مجموعة أبوظبي “Abu Dhabi Group“.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني bankalfalah.com

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للاتصال: أنويشا موكرجي “Anwesha Mukherjee“، 1606-724-971-91 +