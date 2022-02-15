‫بنك المشرق يتعاون مع شركة Thetaray في مراقبة المعاملات المصرفية للبنوك المراسلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتل أبيب، إسرائيل، ونيويورك، 15 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلن اليوم كل من بنك المشرق الإماراتي وشركة ThetaRay عن عزمهما التعاون معًا في مراقبة المعاملات المصرفية؛ وذلك من خلال استخدام بنك المشرق للجيل التالي من حل ThetaRay المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي سيمكّن البنك من مراقبة المدفوعات العابرة للحدود التي تتمّ من خلال البنوك المراسلة بطريقة آمنة وموثوقة، كما سيوفر له الحماية من الجرائم المالية.

ويأتي هذا التعاون بين بنك المشرق الإماراتي وشركة ThetaRay، وهي شركة رائدة في حلول الأمن السيبراني وتقنيات مراقبة الخدمات المصرفية، نتيجة لإبرام “اتفاقيات أبراهام” الموقعة في سبتمبر 2020 بهدف تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال سكوت رامزي، رئيس مجموعة الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في بنك المشرق: «إنّ حل ThetaRay المدعوم بنماذج تعلّم آلي متقدّمة مبنية على قواعد يضع الأساس للجيل التالي من تقنيات مراقبة المعاملات المصرفية. وفي ظل البيئة الحالية متزايدة التعقيد للمدفوعات العابرة للحدود، ستتمكّن البنوك التي تستخدم هذا الحل من إحباط الجرائم المالية على نحوٍ فعّال، وذلك لما يتميّز به هذا الحل من سرعة وفعالية وسهولة استخدام».

كما يأتي حل ThetaRay لمكافحة غسل الأموال (AML) متسقًا مع التوجه الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتها بوصفها مركزًا ماليًا عالميًا يربط منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ببقية العالم. وبصفته أحد البنوك الرائدة في المنطقة، سيستخدم بنك المشرق هذا الحل لدعم نمو أعماله بطريقة آمنة وتقديم خدماته لمزيد من الدول والعملاء.

ومن جانبه، قال مارك غازيت، الرئيس التنفيذي لشركة ThetaRay: «بنك المشرق هو أول عميل لشركتنا في الإمارات العربية المتحدة. وفي إطار سعينا لتوسيع نطاق أعمالنا على الصعيد العالمي، فإنّنا نتطلع إلى تسريع جهودنا للتعاون مع المزيد من المؤسسات المالية في الإمارات العربية المتحدة وجميع دول منطقة الشرق الأوسط».

وقد أدّت جائحة كوفيد-19 إلى حدوث زيادة ملحوظة في حجم سوق المدفوعات العابرة للحدود؛ ومن المتوقع أن ينمو حجم عمليات هذا السوق من 37,15 تريليون دولار في عام 2020 إلى 39.9 تريليون دولار بحلول عام 2026، ويُمثّل هذا السوق هدفًا رئيسيًا لمرتكبي الجرائم المالية مثل غسل الأموال والسرقة والاحتيال.

ومن جانبه، قال إليس وانغ، رئيس مجموعة التكنولوجيا والتحوّل الرقمي والمعلومات في بنك المشرق: «يسعى بنك المشرق إلى امتلاك نظام متطوّر يلائم الاحتياجات المصرفية المستقبلية. ويأتي على رأس أولويات البنك أمان معاملات عملائه ونظامه المصرفي؛ لذا سنواصل جهودنا لتحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز استخدامنا للتقنيات المتقدّمة».

وقال شاي دوفيف، نائب رئيس شركة ThetaRay لإدارة العملاء الإستراتيجيين: «يوفر حل ThetaRay للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية إمكانية تقليل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)، وزيادة الإيرادات بشكل سريع، وتحسين خدمة العملاء، وتسريع معدّل العائد على الاستثمار ليتحقق خلال أيام بدلًا من شهور.

وأضاف: «وقد انضم بنك المشرق إلى مجموعة البنوك والمؤسسات المالية المتزايدة التي تستخدم حل ThetaRay، بما في ذلك البنوك ذات نسبة رأس المال من المستوى الأول “Tire 1″، والشركات المقدّمة لخدمات الدفع الإلكتروني، ووحدات الاستخبارات المالية، وغيرها».

عن بنك المشرق

يُعدّ بنك المشرق مؤسسة مالية رائدة وهو أحد أفضل البنوك أداءً في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار أكثر من خمسة عقود، وتمتد أنشطته في جميع دول منطقة الشرق الأوسط، وله حضور قوي في العواصم المالية العالمية، وتنتشر فروعه في أوروبا وآسيا وأفريقيا والولايات المتحدة.

عن شركة ThetaRay

يوفر الحل الرائد لشركة ThetaRay والمدعوم “بتقنيات الذكاء الاصطناعي” للبنوك إمكانية مراقبة المدفوعات العابرة للحدود بطريقة آمنة وموثوقة، وهو ما يمكّنها من توسيع أعمالها. كما يُساعد هذا الحل المؤسسات المالية -التي تستخدم أنظمة معقدة وغير متجانسة بدرجة كبيرة- على تقليل معدلات الإبلاغ الخاطئ عن معاملات الاحتيال بدرجة غير مسبوقة.

لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: https://www.thetaray.com .

للتواصل:

مارك برينديل

شركة Fusion للعلاقات العامة

mark.prindle@fusionpr.com

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