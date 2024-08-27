بورشه ديزاين وأناندا ديفيلوبمنت تطلقان أول برج بورشه ديزاين بآسيا في بانكوك

بانكوك، تايلاند/شتوتجارت، ألمانيا – Media OutReach Newswire– 27 أغسطس 2024 – أعلنت بورشه ديزاين عن تعاونها مع شركة التطوير العقاري التايلاندية أناندا ديفيلوبمنت لإنشاء برج بورشه ديزاين في بانكوك، وهذا المسكن فائق الفخامة، الواقع في طريق سوكومفيت 38، مصمَّم للأفراد ذوي الأرصدة المالية الضخمة، وسيكون الأول من نوعه في آسيا والثالث على مستوى العالم. يضم المشروع 22 وحدةً خاصةً بعضها ذات طابقين وبعضها ذات أربعة طوابق باسم “Sky Villas”، وتتراوح مساحاتها من 525 إلى 1135 مترًا مربعًا، بمتوسط ​​سعر يتراوح بين 15 مليون دولار أمريكي وما يصل إلى 40 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر أن يبدأ البناء في العام المقبل وسيكتمل بنهاية عام 2028.

تجمع الشراكة بين بورشه ديزاين وأناندا ديفيلوبمنت بين التميز في التصميم والبراعة الهندسية لإنشاء معلم معماري سابق لعصره. صرح لوتس ميشكي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة بورشه إيه جي، أن المشروع يتوافق مع نهج بورشه لتقديم تجارب مميزة للعملاء ذوي الذوق الرفيع ويمثل خطوة مهمة لأعمال بورشه في جنوب آسيا.

أكد ستيفان بوشر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبورشه لايف ستايل جروب، على أن فلسفة التصميم تستهدف تحسين الأداء وتبسيط الشكل دون تقصير في الجودة. كما عبر شانوند روانجكريتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أناندا ديفيلوبمنت، عن حماسه للتعاون مؤكدًا على رغبة الشركتين المتبادلة في التميز.

تتضمن المزايا الفريدة لبرج بورشه ديزاين بانكوك “Passion Spaces” وهي مرائب فاخرة لمجموعات سيارات السكان، و”The Loop” وهو منحدر حلزوني للسيارات يؤدي مباشرة إلى “Passion Spaces”. كما أن واجهة البرج مزودة بنظام آلي بالكامل لأبواب الشرفات لدمج أماكن المعيشة الخارجية والداخلية بسلاسة. تتضمن أبرز معالم البرج المعمارية كذلك هيكل القاعدة المكشوف المسمى “X-Frame”، والجزء العلوي من البرج مزين بـ “The Crown” وهو عبارة عن علامة ضوئية تصميمها مستوحى من سيارات بورش الرياضية، وستصير معلمًا بارزًا في أفق بانكوك. يضم البرج أيضًا مسبحًا طوله 25 مترًا، ومركزًا للياقة البدنية، وناديًا صحيًا، واستراحة اجتماعية، واستراحة لرجال أعمال.

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نبذة عن بورشه ديزاين:

في عام 1963، ابتكر بروفيسور فرديناند ألكسندر بورشه أحد أشهر تصميمات السيارات في التاريخ المعاصر وهو تصميم بورشه 911، واتبع رؤيته في توسيع نطاق تطبيق مبادئ وعبقرية بورشه كي لا تقتصر على مجال صناعة السيارات، ولذلك ابتكر علامة بورشه ديزاين التجارية الحصرية لأسلوب الحياة في عام 1972، وما زالت فلسفته وأسلوب تصميمه واضحين في جميع منتجات بورشه ديزاين حتى الآن. يتميز كل منتج من منتجات بورشه ديزاين بمستوى عالٍ من الدقة والكمال، ويفخر بأرقى مستويات الإبداع التكنولوجي، ويجمع بسلاسة بين ذكاء الأداء الوظيفي وأصالة التصميم. صُنعت منتجاتنا باستوديو إف إيه بورشه في النمسا، وتُباع في جميع أنحاء العالم في متاجر بورشه ديزاين والمتاجر الشاملة الراقية ولدى تجار التجزئة المتخصصين الحصريين والمتجر الرسمي عبر الإنترنت (porsche-design.com).

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نبذة عن شركة أناندا ديفيلوبمنت:

تعد شركة أناندا ديفيلوبمنت العامة المحدودة من رواد إنشاء المباني السكنية في مواقع مميزة بجانب مسارات قطارات بانكوك سكاي ترين. تتميز مشاريع أناندا بأناقة طابعها وحداثتها وجودتها المتميزة وأسعارها المعقولة، وتقدم الشركة علامات تجارية معروفة مثل IDEO وIDEO ‎MOBI وAshton . تلتزم شركة أناندا بتطوير سمعتها المؤسسية إلى جانب استمرارها في تقديم حلول لأساليب الحياة الحضرية الجديدة. لمعرفة مزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.ananda.co.th.