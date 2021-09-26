‘بورصة البحرين’ تتعاون مع ‘ إنستنكتيف بارتنرز’ لتطوير أفضل ممارسات علاقات المستثمرين بين الشركات المدرجة

DUBAI, UAE, 26 سبتمبر / أيلول 2021 /PRNewswire/ — المنامة: أعلنت بورصة البحرين، السوق متعددة الأصول ذات التنظيم الذاتي، مؤخراً عن توقيع مذكرة تفاهم مع “إنستنكتيف بارتنرزالشرق الأوسط وشمال أفريقيا” وهي شركة متخصصة في الاستشارات والاتصالات الدولية وعلاقات المستثمرين. ويأتي هذا التعاون بهدف تنفيذ المبادرات المتعلقة بعلاقات المستثمرين، والتي من شأنها التعريف بأفضل الممارسات والتطبيقات في مجال علاقات المستثمرين بين الشركات المدرجة وفي بورصة البحرين، والجهات الأخرى ذات العلاقة .

وسوف يشمل التعاون على سلسلة من ورش العمل والجلسات الفردية مع الشركات المدرجة، وذلك بهدف عرض أفضل ممارسات تحسين التواصل بين المُصدِرين ومجتمع الاستثمار والأطراف الأخرى ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد، قالت السيدة مروة المسقطي، مدير التسويق وتطوير الأعمال ببورصة البحرين: “نحن سعداء بهذا التعاون مع ‘إنستنكتيف بارتنرز’ ، حيث سيتم تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية، مما يوفر فرصاً ممتازة للنمو المتبادل، فضلاً عن المساهمة بشكل كبير في تعزيز المهام المتربطة بعلاقات المستثمرين في المملكة. كما سيقود هذا التعاون بلا شك إلى تطبيق أفضل للممارسات الدولية في مجال علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة.”

وأضافت: “إننا نتطلع إلى تعاون أكبر مع ‘إنستنكتيف بارتنرز’، حيث نركز الآن أكثر من أي وقت مضى على تطوير وتطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في جميع أنحاء المملكة.”

بدورها، صرحت السيدة سامانثا بارتيل، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في’إنستنكتيف بارتنرز’ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقول: “نسعد بشراكتنا مع بورصة البحرين في هذه المبادرة الجديدة، كوننا أحد مستشاري علاقات المستثمرين الذين يمتلكون سجل حافل في المنطقة، فإننا نرحب بالشراكات مع المؤسسات الطموحة، لا سيما تلك التي تلتزم بتعزيز وترسيخ أفضل الممارسات بين المُصدرين. لقد أحرزت بورصة البحرين بالفعل تقدماً مهماً في هذا المجال. ونحن نتطلع إلى دعم استمرار هذه المساعي والمساهمة في تحسين مشاركة المُصدرين في مجتمع الاستثمار.”

وقد أطلقت بورصة البحرين دليل أفضل ممارسات علاقات المستثمرين في شهر مايو 2021، ويأتي ذلك في إطار جهود البورصة لتشجيع تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة. ويهدف دليل علاقات المستثمرين إلى تسليط الضوء على أهمية علاقات المستثمرين وفاعلية تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين على أداء الشركة وتنافسيتها في السوق.

الجدير بذكره أيضاً أن بورصة البحرين وجمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط “ميرا” قد أطلقتا بشكل رسمي فرع البحرين للجمعية في شهر أبريل من عام 2019، وذلك بهدف تطوير وتعزيز أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في مملكة البحرين.

وتضم قائمة الأعضاء المؤسسين لفرع البحرين لجمعية علاقات المستثمرين كل من: شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، والمؤسسة العربية المصرفية (بنك ABC)، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، بورصة البحرين، وشركة الإثمار القابضة، وبنك البحرين الوطني وسيكو ش.م.ب. (م).

نبذة عن بورصة البحرين

تأسست بورصة البحرين عام 1987 وهي حاليا سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي. توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية والوسطاء تتضمن خدمات الإدراج والتداول والتسوية والإيداع المركزي لمختلف الأدوات المتوفرة على منصة البورصة. وتهدف البورصة لتزويد المهتمين بقطاع رأس المال بأفضل حلول الاستثمار والتداول وإقرانها بأفضل الرؤى المبتكرة والموارد القيّمة تلبيةً لجميع توقعات المستثمرين والمصدّرين والوسطاء على أكمل وجه. إن الابتكار والتعاون وروح الريادة هي ركائزنا الرئيسية للنمو والداعم لنا في إدارة الأعمال وتفاعلنا مع المهتمين بقطاع رأس المال حيث تعمل هذه الأسس جميعها على تقديم “واحة الفرص الاستثمارية”.

نبذة عن إنستنكتيف بارتنرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

تعتبر إنستنكتيف بارتنرز من الشركات الاستشارية الرائدة في مجال اتصالات الأعمال في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتضم فريق من الخبراء ذوي خبرات طويلة في تحسين السمعة والتأثير والتواصل. نساعد عملائنا على استهداف وإشراك مجموعة متنوعة من الجمهور، ونقدم مجموعة شاملة من حلول الاتصالات، بما في ذلك الاستشارات على مستوى مجلس الإدارة التي تشمل أفكار ورؤى ذات قيمة عالية ومنفذة بذوق إبداعي. ويقدم نهج قيمة تجارية ملموسة، مع إيصال الرسالة التي تتضمن الغرض المجتمعي. نعمل عبر الحدود والولايات القضائية التي تركز على تقديم نتائج قابلة للقياس، وليست إنتاج مخرجات فقط. نحن نمتلك الخبرة الواسعة بما يكفي لتقديم حلول منسقة لأصحاب المصلحة المتعددين وبنفس الوقت بأسلوب سلس يجعلنا شركاء مع جميع عملائنا. يعمل لدينا فريق مكون من 300 من الخبراء والاستشاريين في 10 مكاتب في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.instinctif.com

https://mma.prnewswire.com/media/1633479/Instinctif_Partners_MENA.jpg -Photo