بورصة مياكس بيرل للأسهم تكمل نشر كل رموز الـ أن أم أس

برنستون، نيوجيرزي، 24 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، الشركة القابضة الأم لمؤشرات البورصة – مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج)، اليوم أن بورصة الأسهم مياكس بيرل أتمت نشرها لجميع رموز أن أم أس (NMS) يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر. وكانت بورصة أسهم مياكس بيرل قد أطلقت عمليات الاتجار الحي بالأسهم يوم 29 أيلول/سبتمبر، 2020، تحت رمز NTGR، واتبعت نهجا على مراحل تضيف بموجبه رموزا إضافية منذ ذلك الوقت.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز: “نحن سعداء للغاية بالتقدم الذي أحرزته بورصةمياكس بيرل للأسهممنذ إطلاقها، ونحن متحمسون لرؤية زيادة المشاركة من مجموعة متنوعة من الشركات الأعضاء. لقد اتبعنا نهجًا مرحليا منضبطًا لطرحنا لضمان مواءمة استعداد الشركات الأعضاء وموثوقية النظام، ونتطلع الآن إلى العمل بشكل وثيق مع الشركات الأعضاء لدينا لبناء الجولة التالية من الوظيفية.” وتابع غالاغر، “لا يمكنني أن أكون أكثر فخراً بأعضاء فريقنا على مستوى التركيز والالتزام الذي أظهروه تجاه إطلاق أول بورصة لدينا للأسهم النقدية، كل ذلك مع الاضطرار إلى التعامل مع بيئة عمل عن بُعد على مدار الأشهر الثمانية الماضية“.

وأضاف دوغلاس إم شيفر جونيور، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المعلومات فيأم آي أتش، “لقد كان أداء نظاممياكس بيرل للأسهم جيدًا للغاية حتى الآن، ونحن متشوقون لرؤية إمكاناته مع طرح جميع رموز NMS المدرجة الآن. نتوقع أن استكمال طرح الرموز إلى جانب نموذج التسعير القوي الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر سيساعد في زيادة النشاط في البورصة “.

يقدم جدول رسوم أسهم مياكس بيرل خصمًا قدره 32 سنتًا لكل 100 سهم مقابل السيولة المضافة المعروضة. يدفع الأعضاء 28 سنتًا لكل 100 سهم لإزالة السيولة.

لمزيد من المعلومات حول مياكس بيرل ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

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ناتالي كي، وكالة كاما

البريد الألكتروني: nkay@karmaagency.com

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نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس)، مياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس بيرل، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة مسيطرة في بورصة أسهم بيرميودا أيضا.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغزومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

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