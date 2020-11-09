بيتماين تطلق جهاز تعدين جديد بنظام أرفف مما يوفر مستوى متقدم من قوة الحوسبة

سنغافورة،9 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — تعلن شركة Bitmain رسميًا عن معدات تعدين جديدة على شكل أرفف تعرف باسم AntRack. يتميز هذا النظام بتكوين معياري قابل للتبديل السريع، ومن السهل توزيعه وترقيته دون الحاجة إلى إيقاف التشغيل، كما أن التصميم على طراز الرف هو خيار ممتاز للعملاء الذين يقومون بعمليات واسعة النطاق.

أظهرت أجهزة AmtRak قوتها من حيث ما يلي:

سهل التوزيع والتوسيع

يعتمد AntRack تصميم نظام الوحدات، بما في ذلك خمس وحدات رئيسية تتكون من 1 رف، 1 لوحة تبديل، 4 خوادم، 1 لوحة تحكم رئيسية، و 1 نظام تبريد مائي، والأجزاء الحاسمة مثل لوحة التجزئة، ولوحة التحكم، وحدة إمدادات الطاقة (PSU)، والمراوح؛ كلها قابلة للتبديل السريع للعمليات المحسّنة، وتقلل بشكل كبير من مخاطر استهلاك الماكينة مع زيادة وقت التعدين الفعال، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعملاء الذين يتطلعون إلى إدارة تكلفة التوسع ورفع معدل العائد. وطالما أن الموقع يسمح بالتوسيع، يمكن للعملاء تثبيت العديد من AntRacks حسب الحاجة، مما يسهل توسيعه في أي وقت.

مناسبة للعمليات على نطاق واسع

يعد التعدين بنظام الأرفف خيارًا مناسبًا تمامًا للتوزيع على نطاق واسع لمزارع التعدين ومراكز بيانات الإنترنت (IDC). يمكن نشر AntRack بسهولة والبدء في العمل بمجرد توصيل كابل طاقة التيار المتردد ثلاثي الطور وكابل الشبكة، وتعيين مدخل ومخرج نظام التبريد المائي. وبالإضافة إلى ذلك توفر شركة بيتماين حل مركز بيانات متكامل/ يُعرف باسم ANTBOX، كل منها يحتوي على 10 من معدات التعدين من النوع AntRack. كما أن التعدين يكون ممكنًا في كل مكان تقريبًا وذلك ومن خلال تكوين مصدر طاقة التيار المتردد ثلاثي الطور ومنفذ الشبكة ونظام التبريد بالمياه.

سهل الترقية وموثوق

يسمح هذا التصميم القابل للتبديل السريع لـ AntRack استبدال لوحة التجزئة بأحدث شرائح الجيل (7 نانومتر إلى 5 نانومتر، و 3 نانومتر، و 1 نانومتر)، حيث تعمل كل ترقية على تحسين قوة الحوسبة الإجمالية مع الحفاظ على نفس استهلاك الطاقة. كما يحتوي كل خادم في AntRack على وحدة امدادات الطاقة التي توفر 3+1 عمليات زائدة عن الحاجة لضمان عدم انقطاع التعدين أبدًا.

صرح صن مينغوي، مدير البحث والتطوير في مشروع AntRack، “تصميمنا مدفوع بعقلية حل المشكلات. ولقد نما إلى علمنا أن العديد من عملائنا يواجهون تحديات عند محاولة توسيع عملياتهم. كما ان تكلفة ترقية المعدات، ليس فقط الاستثمار في الآلات الجديدة، بل أيضًا استهلاك الوقت عند إيقاف تشغيل الآلات القديمة للتبديل بآلات جديدة. لذلك فإن AntRack هو الحل الذي نقدمه لهذه المشكلة. كما إنه يتميز بتصميم معياري قابل للتبديل السريع ، ويمكن تطبيقه بشكل ملائم وفعال على النشر على نطاق واسع، مع الحفاظ على إدارة فعالة للميزانية قيد التشغيل”.

نبذة عن شركة بيتماين

تأسست شركة بيتماين في عام 2013، وتحول الحوسبة من خلال بناء تكنولوجيا تحدد الصناعة في العملات المشفرة، وبلوكتشين (blockchain)، والذكاء الاصطناعي (AI). وتُعد شركة بيتماين في طليعة الصناعة من حيث إنتاج الدوائر المتكاملة لتعدين العملات المشفرة، فضلاً عن أجهزة التعدين تحت العلامة التجارية Antminer. كما تدير الشركة أكبر مجمعات تعدين العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم وهما Antpool.com و BTC.com. ,تدعم تقنية شركة بيتماين مجموعة واسعة من منصات بلوكتشين والشركات الناشئة.