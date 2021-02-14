بيفوند تتعاون مع كونفولو لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستحواذ على المبيعات

تتعاون بيفوند مع كونفولو لتقديم خدمة معاودة الاتصال (Call-Back) لمدة 55 ثانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة،14 فبراير/شباط 2021/PRNewswire/ — تعمل التكنولوجيا المملوكة لشركة كونفولو على أتمتة سير العمل بسلاسة. تتيح هذه الأتمتة للمتابعة الموضوعية معاودة الاتصال للمتابعات الواردة في غضون 55 ثانية. عملت كونفولو سابقًا مع مشغلين رئيسيين في صناعة العقارات في المنطقة وستسمح هذه الشراكة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من هذه التكنولوجيا لأول مرة.

أظهرت الأبحاث والاختبارات المكثفة التي أجرتها كونفولو ما يلي:

· 79٪ من العملاء يشترون من الشركة التي تتصل بهم أولاً

· معدل إغلاق أفضل بنسبة تصل إلى 391٪ عند الاتصال للمتابعة في غضون دقيقة واحدة

· تعاني جودة المتابعة من انخفاض بنسية 80% إذا تم معاودة الاتصال بعد أكثر من 5 دقائق

توفر المنصة المثبتة بالميزات واجهة سهلة الاستخدام إلى جانب مجموعة من الخيارات المتقدمة مثل التحليلات المشفرة، وتخصيص الجدول الزمني، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال بنموذج الويب. يمكن تخصيص التكنولوجيا ونشرها بسرعة، بفضل إطار العمل المرن الذي يعمل بشكل جيد مع معظم أنماط إدارة علاقات العملاء الرئيسية ويمكن حتى الاستفادة منه في حملات البريد الإلكتروني.

صرح إريك بيرلستام الرئيس التنفيذي لشركة بيفوند: “ستمنح هذه الشراكة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط الفرصة للاستفادة من منصة الاتصالات المتقدمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من كونفولو والتي تم تصميمها للمساعدة في تحويل المتابعات المحتملة بسرعة إلى عملاء. “المنتج هو في الأساس محفز لنمو الأعمال. لقد تلقينا ردود فعل إيجابية للغاية في المراحل الأولى من طرح المنتج.“

لاحظ الشرق الأوسط ارتفاعًا هائلاً في اعتماد ونشر منصات التجارة الإلكترونية حيث تكافح الشركات للتعامل مع الوضع الطبيعي الجديد. كشفت الزيادة المفاجئة في المنافسة عن العديد من مجالات التحسين للشركات التي تحاول الاستفادة من التسويق الرقمي. يرتبط نموذج متابعة الاستحواذ لكونفولو بالمساعدة في سد هذه الفجوات بسلاسة.

حول بيفوند

بيفوند هي واحدة من الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تقديم حلول التسويق الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. تتيح شركة بيفوند للشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع الأحجام الاستفادة من أحدث التقنيات وفرص النمو التي توفرها منصات التسويق الرقمي (مثل فيسبوك وإنستغرام وغوغل وسناب شات ولينكد إن وغيرها)، وذلك باستخدام نموذج قائم على الاشتراك. وتشمل بعض خدمات بيفوند الأكثر شيوعًا مواقع التجارة الإلكترونية، وحملات التسويق الرقمي، وإنشاء المحتوى.

حول كونفولو

بدأت كونفولو كشركة ناشئة مقرها السويد، وتتوسع الآن على مستوى العالم. وقد أصبحت الشركة رائدة في مجال تطوير ونشر منصة اتصالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على توفير الوقت، وإبرام المزيد من الصفقات باستخدام أدوات التحويل، والتحليلات الشاملة، والتحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويتيح منتج الشركة الأساسي للشركات الاتصال بالعملاء المحتملين في غضون دقيقة واحدة من تلقي العميل المحتمل.

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ريتشارد فولكس، رئيس تطوير الأعمال