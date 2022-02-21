‫بيلوبس تستحوذ على مخطط بدء التشغيل في Ad Tech لتعزيز التطلعات الرقمية الآلية خارج المنزل

بورتلاند، أوريغون، 21 فبراير 2022 /PRNewswire/ — استحوذت شركة بيلوبس (Billups)، أكبر شركة خاصة للتكنولوجيا خارج المنزل (OOH) والخدمات المُدارة في الولايات المتحدة، على أصول شركة أوتشارت (Outchart)، وهو برنامج متكامل مزود للسوق الرقمي خارج المنزل. يأتي الاستحواذ في أعقاب عمليات شراء أجرتها شركة بيلوبس في الآونة الأخيرة من شركة Ads on Top في عام 2022 وماكدونالد ميديا (MacDonald Media) في عام 2020. وتغطي البصمة المتنامية للشركة الآن 19 سوقًا أمريكيًا وخمسة أسواق أوروبية تضم أكثر من 120 موظفا.

كما ستعمل شركة بيلوبس وشركة أوتشارت معا على تحقيق رؤية حلول تكنولوجية مبتكرة تعتمد على البيانات ووقفة واحدة للمعلنين والوكالات وأصحاب وسائل الإعلام خارج المنزل. في وقت الاستحواذ، عرضت شركة أوتشارت على مالكي الوسائط الرقمية خارج المنزل حلا برمجيا قائما على السحابة تم بناؤه من قبل قائمة من خبراء تقنيات العرض خارج المنزل والتكنولوجيا. يعمل مزود البرنامج في الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، مما يساعد المالكين على أتمتة سير عمل إدارة الحملات والشاشات للاستفادة من الإيرادات البرنامجية.

صرح ايغور كوزنيتسوف، الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة أوتشارت، قائلًا: “طوال حياتي، كنت شغوفا بالجمع بين الشركات والمطورين لإنشاء منصات تعمل على أتمتة سير العمل اليومي. كما إنني متحمس للانضمام إلى القوات مع بيلوبس والبيانات العميقة والتكنولوجيا مقاعد البدلاء وخبراء الوسائط خارج المنزل”.

كما صرح ديمتري سيمنوف، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة أوتشارت: “أشعر بسعادة غامرة لكوني جزءا من فريق بيلوبس، حيث تعمل العديد من العقول النيرة تحت سقف واحد لتقديم أفضل ما في فئتها من المنتجات والخدمات الرقمية”.

وصرح بنجامين بيلوبس، المؤسس المشارك لشركة بيلوبس: “نحن متحمسون بشراكتنا مع شركة أوتشارت لتقريبنا من تحويل الصناعة خارج المنزل إلى تجربة موحدة حقا. فالجمع بين نقاط القوة في شركاتنا والالتزام الدؤوب بالتكنولوجيا المتقدمة والفرص البرنامجية يسمح لنا بتسريع أعمالنا إلى الأمام؛ ليس فقط على الصعيد المحلي بل أيضًا على الصعيد العالمي”.

مثّل كلًا من روب ماكميلان وديفيد تولفير، عضوي مجلس إدارة شركة Castlewood Advisors، بشكل حصري شركة أوتشارت في إتمام صفقة البيع.

نبذة عن بيلوبس

أحدثت شركة بيلوبس (Billups) نقلة نوعية في قطاع الوسائط الإعلانية الخارجية؛ وتحتل الشركة مكانة متميّزة في هذا القطاع من خلال مزج أفكارها الإبداعية مع أحدث الأساليب العلمية والتقنيات المتقدمة بالإضافة إلى استخدام محرّك توصية مبتكر قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمكّنها من توفير تقييمات دقيقة لنتائج الحملات الإعلانية الخارجية ومدى وصولها إلى الجمهور المستهدف. وتساعد الشركة -منذ تأسيسها في عام 2003، العلامات التجارية الرائدة عالميًا على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من استثماراتها في الوسائط الإعلانية الرقمية. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارتنا من خلال www.billups.com .

للتواصل الإعلامي

جيف جان

مدير إدارة تطوير الأعمال

marketing@billups.com