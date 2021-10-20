بيل وانغ من هواوي: يمكن أن يؤدي بناء شبكة هدف ضوئية بالكامل إلى زيادة قيمة الأعمال بشكل مستمر.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — افتتح اليوم المنتدى السابع للنطاق العريض الفائق (UBBF2021) في دبي. وفى جدول أعمال اليوم الاول القى بيل وانغ نائب رئيس خط المنتجات الضوئية في هواوى خطابًا هامًا. اشار إلى انه بالاضافة إلى الفوائد في توفير الطاقة وتحسين السعر، تعمل جميع الشبكات الهدف الضوئية أيضا على تسريع التحول الرقمى لمختلف الصناعات، وتقديم خبرة خدمات فائقة، وتوليد قيم أعمال اعلى.

وتعمل شركات التشغيل العالمية باستمرار على زيادة الاستثمار في الألياف الضوئية، وتحسين جودة النطاق العريض، وتطوير خدمات مثل خدمة حل واي فاي بصري بالكامل(FTTR) وخدمة خطوط خاصة متميزة لشبكة هدف ضوئية(OTN) لزيادة الإيرادات من الشبكات الثابتة. وباعتبارها عنصرا أساسيا للمدن الخضراء والذكية، فإن شبكات الهدف الضوئية بالكامل تحولت بالتدريج إلى إجماع للصناعة.

ومع ذلك، ففي أثناء عملية بناء شبكات هدف ضوئية بالكامل للمدن الذكية، لا يزال المشغلون يواجهون صعوبات من قبيل إرتفاع التكاليف وبطء إمداد الخدمات وصعوبة الإدارة في إنشاء شبكة توزيع ضوئي لليف إلي شقق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نشر الأجهزة وتطوير الشبكة وتطوير الخدمة الجديدة تمثل أيضا مصادر قلق ملحة.

قال بيل وانغ، نائب رئيس خط المنتجات الضوئية في هواوي: لحل هذه المشكلات، قامت شركة هواوي بإصدار منتجات فئة شبكة توزيع ضوئية رقمية سريعة DQ ODN وشبكة هدف ضوئية Edge OTN. وقد تم تصميم هذه المنتجات لمساعدة المشغلين على بناء شبكات هدف ضوئية بالكامل بسرعة يمكن رؤيتها وإدارتها من البداية إلى النهاية، مما يخفض كثيرا من إدارة النقدية الفعلية وتكاليف التشغيل للمشغل، ويوفر مدخلاً فائق السرعة إلى العالم الرقمي لمختلف الصناعات والأسر المعيشية. يمكنهم مساعدة المشغلين على توسيع سوق المؤسسات وتحسين تجربة النطاق العريض المنزلي وخفض التكاليف وزيادة الإيرادات.

تعد شبكة توزيع ضوئية رقمية سريعة هي حل يقوم بتنفيذ الربط والتشغيل، وإجراء المسح الضوئي لتحديد الموارد، والنقر فوق إدارة النقدية الفعلية وتكاليف التشغيل من خلال الاتصال المسبق، والتعرف الذكي على الصور، وتقنيات السوسنة الضوئية. من خلال هذا الحل، يمكن للمشغلات بناء شبكة هدف ضوئية بالكامل بشكل سريع بحيث تكون مرئية وقابلة للإدارة من طرف لآخر. على وجه التحديد، يشتمل الحل على الميزات التالية:

· تستخدم تقنية ما قبل التوصيل مع فقدان الإدراج المنخفض للتكيف مع حلول الشبكات المتعددة في الأماكن الخارجية والداخلية. هو يدعم إنشاء الشبكة بكافة السيناريوهات دون أي تضارب، مما يقلل إلى حد كبير من صعوبة بناء شبكة توزيع ضوئي(ODN)، ويحسن كفاءة البناء بنسبة 70٪، ويخفض إجمالي الإدارة المستهدفة لدرجة الحرارة (TM) بنسبة 30٪، ويخفض إجمالي تكلفة الملكية (TCO) بنسبة 15٪.

· يتم إستخدام ميزة التعرف الذكي على الصور وتكنولوجيا السوسنة الضوئية الأولى في الصناعة لتحديد التغييرات الرئيسية التي تطرأ على الإشارات الضوئية تلقائيا بعد مرورها عبر روابط شبكة توزيع ضوئي ODN، فضلا عن إجراء عمليات نمذجة للبيانات وتحليلها على النظام الأساسي لإدارة الشبكة. وبهذه الطريقة، يمكن إدارة طبولوجيا وموارد روابط شبكة توزيع ضوئي ODN بدقة وبطريقة مرئية، ويمكن أن تصل دقة الموارد على المدى الطويل إلى 100٪. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعمل هذا الحل مع النظام الأساسي لهواواي لإمداد الخدمة وتحديد مكان الأعطال لتنفيذ إمداد سريع للخدمة وتحديد دقيق للأعطال، مما يقلل إلى حد كبير من تكاليف إدارة النقدية الفعلية وتكاليف التشغيل للمشغلات.

تعتبر شبكة الهدف الضوئية Edge OTN النظام الأساسي المتكامل لحاملها والذي يتضمن سيناريو كاملا وخدمة الكاملة. وهو يدعم الخزانات الداخلية والخارجية ونشر الخزانة المشتركة لمحطة طرفية ذات خط ضوئي\وحدة نطاق أساسي OLT/BBU، وتفي بمتطلبات الإرسال فائق السرعة لتوفير الطاقة في مواقع الوصول المدمجة.

· يدعم Blade-OXC القائم على تحسينات التحويل الضوئي LCoS فتحة واحدة لاتجاه ضوئي واحد، مما يقلل إستخدام المساحة بنسبة 75٪. تتسم المنتجات بصغر الحجم والمرونة، ويمكن نشرها في مختلف السيناريوهات.

· بفضل تتكنولوجيا السليكون الضوئية، تم تقليل الحجم واستهلاك الطاقة بنسبة تزيد عن 60٪. وبالإضافة إلى ذلك، زادت القدرة بمقدار خمسة أضعاف.

· وتستخدم تقنية شبكة الهدف الضوئية OTN السائلة لدعم شرائح OSU وإمكانية الوصول إلى الخدمة من 2 ميجا إلى 100 جيجا وضبط عرض النطاق الترددي دون انقطاع حسب الطلب وزمن وصول منخفض للغاية، مما يوفر إتصالات متميزة لمختلف الصناعات.

يمكن بسهولة دمج أجهزة شبكة الهدف الضوئية OTN الطرفية المدمجة بشكل كبير مع محطات طرفية ذات خط ضوئي OLT، مما يعمل على مد وصلات ضوئية فائقة لكل مؤسسة. يمكن للمؤسسات الكبيرة إستخدام حل الخط الخاص لشبكة الهدف الضوئية النظير بالنظير OTN P2P للحصول على إتصالات من طرف لأخر فائقة. بالنسبة لعدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم(SMEs)، تطلق شركة هواوي الحل المبتكر أشارة إلي متعدد نقاط شبكة هدف ضوئية OTN P2MP لمساعدتها على تحسين جودة الاتصال بسرعة. كما يساعد هذا الحل المشغلين على توسيع مساحة سوق الخطوط الخاصة.

قال بيل وانغ في خطابه انه يمكن تطبيق جميع الشبكات الضوئية بالكامل على الصناعات لتعزيز التحول الرقمى وبناء قاعدة ضوئية امنة وفعالة ومضمونة بالخبرة للمدن الذكية. ومن الممكن تمديد الألياف الضوئية إلى المصانع والآلات. يمكن أن توفر كافة الشبكات الضوئية بالكامل وصلات فائقة مع مانع التشويش والنطاق الترددي العالي ومهلة منخفضة. عند إستخدام الشبكات الضوئية في المستشفيات، فإنها قادرة على ضمان نقل بيانات ضخم على نطاق واسع لدعم التطبيب عن بعد.

أخيرا قال بيل وانغ ان الشبكات الضوئية بالكامل هى المساهم الرئيسى في نمو النطاق العريض المنزلى وعائدات خدمات المؤسسات. سوف تعمل الشبكات الضوئية بالكامل على إثراء حياتنا وعملنا وتشجيع التحول الرقمي. سوف تجلب الوصلات الضوئية المنتشرة إمكانيات لا حصر لها.

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