‫ تأتي Innodisk بالتقدم إلى ساحة OOB مع InnoAgent

تايبيه، 27 أبريل 2022 / PRNewswire / — مع تقدم أنظمة AIoT بشكل متزايد، وازدياد أهمية الأنظمة التي تعمل بها حياتنا اليومية بشكل مصيري، من المهم كما هو الحال دائمًا ضمان توافرها على نطاق أوسع، والحصول على أدوات إدارة موثوق بها. لهذا السبب، تفخر Innodisk بالإعلان عن InnoAgent ، وهي وحدة أجهزة جديدة مثيرة تسمح بإدارة الأنظمة عن بُعد خارج النطاق، حتى لو تعطلت أو كانت غير متصلة بالإنترنت تمامًا.

تسمح تقنية الإدارة عن بعد خارج النطاق لمشغلي النظام بإدارة الأجهزة وصيانتها حتى عندما يكون الجهاز أو البرنامج معطلًا. في حالة InnoAgent ، يكون ذلك ممكنًا من خلال اتصال UART أو RS 232 أو GPIO بالنظام من الوحدة. حتى إذا كان اتصال الشبكة المنتظم للجهاز غير متوفر تمامًا بسبب تعطل النظام، يظل الجهاز متاحًا من خلال قناة الاتصالات المنفصلة لـ InnoAgent .

بدون حل خارج المألوف مثل InnoAgent ، أثناء فشل الاتصال، وإيقاف تشغيل الجهاز، وتعطل نظام التشغيل، لا يمكن مراقبة الجهاز عن بُعد من خلال منفذ LAN الخاص بالجهاز الرئيسي، أو اتصال Wi-Fi .

في الأجهزة التي تحتوي على وحدة InnoAgent ، حتى لو كانت هناك مشكلة كبيرة، سواء كانت أجهزة أو برامج، يمكن لتطبيقات المراقبة مثل Innodisk ‘s iCAP الوصول إلى معلومات الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إرسال الأوامر عن بُعد إلى الجهاز، مثل إعادة ضبط الطاقة، عبر منفذ LAN للوحدة النمطية. هذه القدرة القوية على إعادة التشغيل، وإرسال الأوامر المفيدة الأخرى إلى الأجهزة المعطلة تلغي الحاجة إلى وجود مهندسين في الموقع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

لدى InnoAgent حالتا استخدام رئيسيتان في النطاق، كنسخة احتياطية لإدارة النطاق الترددي لزيادة التوافر، أو كشكل وحيد من أشكال الإدارة عن بعد، لزيادة الأمان. تتم خدمة كلتا حالتي الاستخدام بشكل جيد من خلال مجموعة الميزات الواسعة من InnoAgent ، وخيارات التكامل، والتي تشمل واجهة برمجة التطبيقات، مما يسمح بالتوحيد السهل مع الأنظمة الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم InnoAgent أيضًا تقنية عرض درجة الحرارة من 40 إلى 85 درجة مئوية، ويتوافق مع مواصفات الحماية الكهروستاتيكية EN 61000-4-2 (ESD) Air-15 kV ، و Contact -8 kV .

من المقرر توزيع InnoAgent في الربع الثاني من عام 2022، وستقدم إمدادات مستقرة على المدى الطويل.

لمحة عن Innodisk

Innodisk هي مزود خدمة للذاكرة الفلاشية ووحدات ذاكرة الوصول العشوائي ( DRAM ) والمنتجات الطرفية المدمجة لتطبيقات الصناعة والمشاريع. لمزيد من المعلومات عن شركة Innodisk ؛ يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: https://www.innodisk.com

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