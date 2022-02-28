‫تأسيس المجلس الاستشاري العالمي لبلوكتشين BSVمن كبار قادة الصناعة لدعم تبني BSV 

تُمثل البلوكتشين BSV شبكة بيانات موزعة على مستوى الشركات تخدم تطبيقات الشركات الكبيرة والحكومات. وإذ تقوم مستويات شبكة BSV على أساس بروتكولات بيانات تعمل بفعالية مع IPv6(أحدث إصدار لبروتوكولات الانترنت)، فقد هُيئت هذه الشبكات لدعم الأحجام الضخمة من البيانات ومعاملات الدفع بتكاليف قليلة بما يحقق إنتاجية من 50,000 إلى 100,000 معاملة في الثانية باستخدام برمجية العقدة الجديدة ولقاء رسوم معاملة وسيطة تبلُغ قيمتها جزءًا بسيطًا من السنت الأمريكي. ومن منظور تقني، توفر عملة BSV إمكانية دفع مبالغ متناهية الصغر،وعقودًا ذكية، وقابلية الترميز، وتطبيقات انترنت الأشياء، والحوسبة وغيرها من وظائف البيانات.

وإذا يتكئ المجلس الاستشاري للبلوكتشينBSV على خبرة أعضائه الصناعية للمساعدة في إذكاء بالوعي بشأن قوة BSV الصاعدة وعليه اعتمادها، فإنه يتكون من:

د. محمد الحميري

مدير مكتب نقل التكنولوجيا، جامعة الشارقة

(الإمارات العربية المتحدة)

يتمتع د. محمد الحميري بخبرة 20 سنة في إدارة الأبحاث، والملكية الفكرية، والإبداع ونقل التكنولوجيا من الأفكار إلى المنتجات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. وقد ساعد أكثر من مئة باحث في تقديم أكثر من 150 اختراعًا وأدارَ حوالي 250 طلب براءة اختراع في أكبر محفظة للملكية الفكرية في الإمارات العربية المتحدة. كما يشرف الدكتور الحميري حاليًا على مشاريع بحث وتطوير بين جامعة الشارقة وجمعية بلوكتشينBSVلتتبع الشهادات المهنية والأكاديمية عبر تقنيات BSV وFinTech مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) والميتافيرس.

يحمل الدكتور الحميري درجة الدكتوراة في هندسة البرمجيات من جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة. وتنصب اهتماماته البحثية على أنظمة مراقبة الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والبلوكتشين وتقنيات العملات الرقمية. وفي السنوات الأخيرة، عمل مستشارًا للكثير من الشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين يعتمدون على البلوكتشين خلال مرحلة صياغة فكرة التكنولوجيا وتطوير WPs ومراحل ما قبل ICO/ وما بعد ICO.وكباحث رئيسي فقد قاد فريقاً بحثياً لتطوير العديد من منصات blockchain في هذا المجال.

لطيف لديد

رئيس، ومدير التحالف العالمي لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G ، منتدى IPv6

(لوكسمبورغ)

لطيف لديد قائد معروف على مستوى العالم في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وهو مؤسس ورئيس IPv6 Forum ,، ووصي شرفي ل جمعية الانترنت وعضو لجنة تسيير مبادرة IEEE Blockchain، كما أنه عضو في مجلس 3GPP PCG 3GPP2 PCG ، ومؤسس مشارك ورئيس مشارك لمنتدى عالم 5G، ورئيس سابق لمنتدى عالم انترنت الأشياء IEEE ورئيس مجموعة الصناعة المتخصصة ETSI IPv6. وهو عضو مجلس إدارة ل منتدى انترنت الاِشياء .

ولطيف هو عضو في مجلس استراتيجية الأمم المتحدة ومنتدى انترنت المستقبل للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (ممثل لوكسمبورغ).وقد مُنح جائزة الإنجاز مدى الحياة IPv6 (2016م) وجائزة ريادي انترنت منتدى IPv6 (2002م).وهو يعمل منذ 2006م بوصفه زميلًا باحثًا في جامعة لوكسمبورغ ويعمل على عدة مشاريع تكنولوجية للجيل القادم في الجمعية الأوربية.

د. باسم ظفار

رئيس، شركة رؤية الخبراء للاستشارات(EVC)

(المملكة العربية السعودية)

د. باسم هو مدير تحول رقمي صاحب شغف ريادي تجاه الإبداع من المفهوم إلى مرحلة ما بعد إطلاق المنتج. ويتميز د. باسم بتاريخ حافل يمتد لأكثر من 25 سنة في إدارة الإبداع والتحول الرقمي في القطاع الحكومي السعودي، وتكنولوجيا الاتصالات ومنصة الحج الذكية.

كما أنه باحث خبير في مجالات التخطيط الاستراتيجي للشركات وأتمتة الأعمال واستكشاف المعلومات. وقد اضطلع بعدة أدوار في مواقع إدارية تنفيذية عليا كانت تتطلب تحول أعمال دقيق بوصفه رئيسًا لمركزالبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى. وقد عمل أيضًا في منصب مدير عام للمعلومات في هيئة تطوير مكة والمدينة والمشاعر المقدسة في المملكة العربية السعودية. ويهدف د.باسم إلى إيجاد عالم أفضل أكثر فعالية واستدامة ووعيًا بالإنسان.

وقد قال الرئيس المؤسس لجمعية BSV جيمي نيغوين مُعلقًا على الإعلان:

“إن BSV الذي يُعد بلوكتشين من شأنه تغيير العالم يستفيد من قادة الفكر العالميين الذين يعملون على دفاتر حسابات موزعة وأنظمة بيئة تكنولوجية. ونتشرف بالترحيب بالدكتور محمد المهياري ولطيف لديد وألكسندر شولغان ود. باسم ظفار بوصفهم أعضاء مبدئيين للمجلس الاستشاري العالمي للبلوكتشينBSV، ونتطلع لمساهماتهم في مساعدة تقنية BSV لبناء عالم أفضل”

حول بلوكتشين BSV

BSV هي بلوكتشين للمشاريع الحكومية والشركات. يلبي BSV blockchain ، بفضل مستوياته اللامحدودة، حاجات تطبيقات التكنولوجيا الكبيرة: أحجام المعاملات الكبيرة، السرعة الكبيرة، رسوم منخفضة يمكن التنبؤ بها، إمكانيات دفع المبالغ المصغرة وقدرة أكبر للبيانات. تمكن قدرتها التقنية الكبيرة من إبرام عقود ذكية والترميز وإدارة أجهزة انترنت الأشياء والحوسبة وغيرها الكثير. كما تضمن BSV أيضاً الشفافية وقابلية التدقيق والكثير من الأمان للحكومات والمواطنين والشركات، بوصفها دفتر حسابات عام. وتمتد تطبيقات SBV الآن لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية والترفيه ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية والميتافيرس/ الواقع الحقيقي/ الواقع الافتراضي والإعلانات الرقمية وتكامل البيانات وإدارة الهوية والخدمات الحكومية وسلسلة التوريد والمحاسبة وRegTech وذكاء الشبكات الموزع وانترنت الأشياء والخدمات المالية. كما تدعم BSV نظامًا بيئيًا يتوافق مع البلوكتشين، وهو نظام صديق للبيئة تريده الشركات والحكومات على حد سواء.

صورة فوتوغرافية: https://mma.prnewswire.com/media/1755816/BSV_Blockchain_Global_Advisory_Council.jpg