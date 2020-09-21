Press Release

تؤكد شركة كي كارد بفضل ريادتها في تكنولوجيا الدفع الألكتروني في العراق على الاستمرار في صرف رواتب المتقاعدين والموظفين اضافة الى السلف والقروض بشكل طبيعي

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الأحداث الأخيرة لن تشكل أي معوقات أمام الوفاء بالإلتزامات

بغداد، العراق – 21 سبتمبر، 2020 – ترغب شركة كي كارد في أن تطمئن الجمهور أنه وبعد 13 عامًا من خدمة العراقيين، ستبقى سبّاقة ومستعدةً كما عهدتموها دائمًا، وستواصل الوفاء بالتزاماتها التجارية تجاه الشركاء وملايين المواطنين العراقيين الذين يمكنهم وبثقة كبيرة الاعتماد على منتجات شركة كي كارد في تحويل أموالهم بأمان، وتنفيذ المعاملات المالية المختلفة. فالشركة تُمارس أعمالها بشكل طبيعي وتنفّذُ جميع المدفوعات.

وسيستمر صرف الرواتب التقاعدية ورواتب الموظفين وطلبات السلف والقروض في وقتها كالمعتاد، وبنفس الطريقة التي عهدت شركة كي كارد القيام بها لأكثر من عقد من الزمان.

وخلال هذه الأوقات، يستمر فريق شركة كي كارد المكون من المهنيين والمتخصصين في تلبية التزاماته بخدمة زبائن شركة كي كارد وشركائها على حد السواء. وسيبقى محور اهتمامنافي شركة كي كارد منصبًا على مهمّتنا الأساسية المتمثلة في تزويد العراقيين بأفضل حلول الدفع على الإطلاق.

نبذة عن كي كارد Qi Card

شركة كي كارد هي المؤسسة الرائدة في تقديم حلول خدمات الدفع الإلكتروني في العراق، إذ تستخدم تقنية الاستدلال الحيوي على الهوية للتحقق من شخصية حامل البطاقة. تتولى الشركة العالمية للبطاقة الذكية “ISC” تشغيل وإدارة شركة كي كارد، وتعد هذه الشراكة واحدة من أنجح الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تاريخ العراق. وقد استطاعت الشركة، بمساعدة شريكيها المملوكين للدولة وهما بنك الرافدين وبنك الرشيد، إجراء عملية التوطين المصرفي لأكثر من 7 ملايين مواطن من خلال خطة الدفع ذات مقاييس حيوية متعددة للاستدلال على الهوية بنجاح. كما تمكنت الشركة العالمية للبطاقة الذكية، خلال مدة تزيد عن 18 شهرًا بقليل، من صرف قروض بقيمة 5 تريليون دينار عراقي لأكثر من 800,000 مواطن عراقي. وتمتلك كي كارد حاليًا منظومة تشمل 17,000 نقطة بيع وأكثر من 6000 تاجر يتسنى من خلالها استخدام نظام Qi لتوفير القسط الفوري الممول من التاجر وأنشطة تجارية أخرى. تقوم Qi Card بإصدار وشراء بطاقات الدفع نيابة عن أربعة عشر بنكاً لها فروع في العراق. وقد أصدرت الشركة إلى الآن، بفضل عضويتها في ماستركارد، أكثر من 1,8 مليون بطاقة ماستركارد وأصبحت أكبر مقدم لخدمات ماستركارد في العراق.