‫ تبدأ عملية بيع الرموز غير القابلة للاستبدال يوم الاثنين، الموافق 11 يوليو، في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا (CET)

Revuto توفر لعملائها خدمة الاشتراك مدى الحياة في خدماتهم المفضّلة في صورة رموز غير قابلة للاستبدال

زغرب, 7 يوليو / تموز 2022 /PRNewswire/ — بعد مرور عام على نجاحها الباهر، أعلنت شركة Revuto ، وهي شركة مقرّها في كرواتيا وتُعدّ إحدى أشهر الشركات الناشئة التي أحدثت نقلة نوعية في مجال إدارة الاشتراكات الرقمية، عن إطلاق أحدث منتج من منتجاتها المبتكرة، وهو منتج فريد يمكّن المستخدمين من الحصول على اشتراكات رقمية مدى الحياة في أشهر خدمات البث عن طريق شراء رموز Revu lution غير القابلة للاستبدال. واعتبارًا من 11 يوليو الجاري، ستتيح شركة Revuto عبر موقعها الإلكتروني إصدارًا محدودًا من الرموز غير القابلة للاستبدال (10000 رمز) للمستخدمين الراغبين في شرائها.

وفي تعليقه على إطلاق هذا المنتج الجديد، قال فيدران فوكمان، الرئيس التنفيذي لشركة Revuto وأحد مؤسسيها: “بناءً على التعليقات والملاحظات التي تلقيناها من مستخدمينا النشطين والمسجلين البالغ عددهم 350000 مشترك بشأن الميزات التي توفرها رموزنا غير القابلة للاستبدال، فقد قرّرت الشركة أن تقدّم لعملائها منتجًا مبتكرًا لم يسبق لأيّ شركة أخرى تقديمه حتى الآن، وهو رموز Revu lution غير القابلة للاستبدال؛ وهو منتج يضمن سداد الشركة لقيمة الاشتراكات الشهرية لمالك الرمز غير القابل للاستبدال في أشهر خدمات البث طوال مدّة حيازته للرمز في تطبيق Revuto . والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنّه إذا ما قرّر المستخدم إلغاء اشتراكه، فسيكون بإمكانه استعادة المبلغ المستثمر في الرمز غير القابل للاستبدال، أو جني المال عن طريق بيع الرمز لمستخدم آخر”.

كيف سيستفيد المستخدمون من هذا المنتج المبتكر؟

بعد إتمام عملية شراء الرمز غير القابل للاستبدال، ستزوّد شركة Revuto المستخدم ببطاقة خصم رقمية من ماستر كارد لسداد قيمة اشتراكاته. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع رموز Revu lution غير القابلة للاستبدال بميزة أخرى، وهي إمكانية تداولها في بورصات العملات المشفرة، وهو ما يفتح سوقًا جديدة تمامًا للاشتراكات الرقمية الثانوية. وفي حالة بيع المستخدم لرمزه القابل للاستبدال، ستقوم Revuto بإلغاء تفعيل بطاقة الخصم الرقمية الخاصّة به وتزويد المستخدم الجديد ببطاقة ماستر كارد افتراضية جديدة لسداد قيمة اشتراكاته.

وقالت جوسيبا ماجيك، المؤسِّسة المشارِكة لشركة Revuto : “إنّ رموز Revu lution الجديدة غير القابلة للاستبدال هي مجرد بداية لاستخدام هذه الرموز لسداد الاشتراكات، وستمكّننا هذه الرموز من مساعدة الأفراد في أيّ مكان في العالم على تسديد قيمة أيّ اشتراكات لأيّ مدّة يرغبون فيها. كما أنّ هذه الرموز الفريدة ستُمكّن المستخدمين من الحصول على تخفيضات على قيمة اشتراكاتهم عند اختيارها، بالإضافة إلى إمكانية إهداء هذه الرموز أو بيعها إلى مستخدمين آخرين. وباستخدام هذا النهج الفريد، تُدخل Revuto منتجًا جديدًا تمامًا إلى سوق الاشتراكات، وهو ما سيُنشئ سوقًا جديدًا تمامًا للاشتراكات غير المستخدمة المدفوعة مسبقًا. وأنا فخورة جدًا بالفريق الذي يعمل على هذا المشروع، ونحن جميعًا -في Revuto – نرتقب النتائج المستقبلية لهذا المشروع، وإنّنا على ثقة من أنّ عملاءنا المحتملين والحاليين في هذا السوق سيتفاعلون مجدّدًا بإيجابية مع منتجاتنا وخدماتنا”.

سيكون الإصدار المحدود من رموز Revu lution غير القابلة للاستبدال متاحًا على الموقع الإلكتروني لشركة Revuto بسعر 349 دولارًا أمريكيًا، وستبدأ عملية بيع هذه الرموز يوم 11 يوليو في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت وسط أوروبا ( CET ). وسيكون بإمكان المستخدمين شراء رموز Revuto غير القابلة للاستبدال عن طريق بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم أو بواسطة العملات المشفرة.

عن شركة Revuto

شركة Revuto هي شركة كرواتية ناشئة طوّرت تطبيقًا لإدارة الاشتراكات ومساعدة المستخدمين على توفير أموالهم من خلال الحصول على تخفيضات على قيمة هذه الاشتراكات. وفي عام 2021، زاد رأس مال الشركة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي. وقد تلقت الشركة ثلاثة ملايين طلب اشتراك في تطبيقها حتى الآن، ويستفيد حاليًا من خدمة الرموز غير القابلة للاستبدال التي توفرها الشركة 350000 مستخدم نشط. وتعمل الشركة على تزويد مستخدميها بأفضل تجارب الاستخدام والعروض في سوق الاشتراكات الرقمية؛ وذلك من خلال اعتمادها على نماذج أعمال تجمع بين التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.

لمعرفة المزيد عن شركة Revuto ، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، أو متابعة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك: تليغرام ، و تويتر ، و إنستغرام ، و لينكد إن ، و فيسبوك ، و يوتيوب ، و تيك توك ، و رديت ، و ديسكورد .

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