تبرم القيادة الأفريقية الدولية اتفاقية للحصول على شركة وادي السيليكون هولبرتون. لسد فجوة مهارات هندسة البرمجيات العالمية

بورت لويس، موريشيوس, 14 يوليو 2022 /PRNewswire/ — منظمة القيادة الأفريقية الدولية (ALI)، التي تهدف إلى تحويل أفريقيا من خلال تطوير ثلاثة ملايين من قادة ريادة الأعمال بحلول عام 2035، دخلت في اتفاق للحصول على Holberton Inc.، بديل جامعي مؤسس على وادي السيليكون، قائم على المشاريع لتعليم الجيل القادم من مهندسي البرمجيات. سيمنح الاستحواذ ALI ملكية برنامج التكنولوجيا المتقدمة الذي سيمكن ALI من توفير وصول المنظمات العالمية إلى قوة عاملة كبيرة غير مستغلة قادرة على سد النقص العالمي المتزايد في المواهب التكنولوجية. كما أنه سيغير حياة الملايين من الأفارقة من خلال تزويدهم بمهارات هندسة البرمجيات الأساسية لمكان العمل الرقمي في المستقبل. ومن المتوقع أن يكتمل الاقتناء في الربع الثالث. وكجزء من المعاملة، سيتم تقسيم شبكة مدرسة هولبرتون إلى منظمة مستقلة.

وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي ، أدى الوباء إلى تسريع وتيرة الاضطراب الرقمي في جميع الصناعات تقريبًا، وسيظهر 97 مليون دورًا جديدًا أكثر تكيفًا مع التقسيم الجديد للعمل بين البشر والآلات والخوارزميات. وفي ظل الشيخوخة السكانية، تعاني الصين والهند والغرب ــ المصادر التقليدية للمواهب التكنولوجية ــ من نقص في القدرة على تلبية هذا الطلب الجديد.

وتشهد أفريقيا نموًا سكانيًا سريعًا. ولديها أصغر قوة عاملة في العالم، بمتوسط عمر 19 سنة، مقارنة بـ 48 سنة في ألمانيا أو اليابان. من المتوقع أن يكون لدى القارة قوة عاملة تبلغ 1.1 مليار بحلول عام 2035 – أكبر من الصين أو الهند. ونتيجة لذلك، تنظر شركات التكنولوجيا العالمية بشكل متزايد إلى القارة باعتبارها الجبهة التالية للمواهب التكنولوجية. على مدى السنوات الثلاث الماضية، أعلنت تويتر وجوجل ومايكروسوفت وآي بي إم وعلي بابا وغيرها عن خطط لفتح مراكز تقنية في إفريقيا.

دفعت هذه الاتجاهات ALI إلى الشراكة مع برنامج التكنولوجيا المتقدمة في هولبرتون قبل عامين لتوسيع نطاق تدريب مهندسي البرمجيات بسرعة في القارة الأفريقية. على مدار العام الماضي، سجل أكثر من 95000 طالب في برنامج تسريع مهارات ALX التابع لمنظمة القيادة الأفريقية الدولية، وتوسعوا أكثر من 2000 مرة في الأشهر الـ 15 الماضية.

من خلال الغرفة ، قسم التنسيب في القيادة الأفريقية الدولية، سيتم بعد ذلك مطابقة هذه المواهب ذات المستوى العالمي وربطها بالشركات العالمية التي تسعى لبناء فرقها التكنولوجية، على غرار كيف تذهب شركات التكنولوجيا اليوم إلى مواقع في أوروبا الشرقية والهند للعثور على المواهب.

مع هذا الاستحواذ، يتوقع ALI أن يضع نفسه كمصدر رائد للمواهب التكنولوجية في القارة الأفريقية، وواحد من أكبرها في العالم. أثبتت تقنية هولبرتون أنها ستلعب دورًا حاسمًا في النظام البيئي لـ ALI . تم توظيف الطلاب المدربين باستخدام تقنية هولبرتون من قبل شركات مثل أبل وجوجل وتيسلا ولينكدين ودروب بوكس وبينتريست ورابي ونفيديا.

مع الجمع بين برنامج ALX وتكنولوجيا هولبرتون والتنسيب المهني للغرفة، يسعى ALI إلى تقديم خدمة عالمية المستوى من شأنها أن تعزز مكانة إفريقيا كحدود نهائية للتكنولوجيا، مع توفير حل دائم لنقص المواهب التكنولوجية العالمية.

الاقتباسات

“من خلال جهودنا المتضافرة حتى الآن، تمكنا من تقديم خبرات تعليمية عالية الجودة للشباب الأفريقي على نطاق واسع. وهذا لا يختلف عن أي شيء مررت به في السنوات العشرين التي قضيتها في تنمية رأس المال البشري في القارة. ومع مسارنا الحالي، فإنني على ثقة من أننا سنطور في العقد المقبل ملايين القادة الرقميين الأفارقة الذين يمكنهم حل العديد من أكبر التحديات في أفريقيا. طموحنا هو أن نصبح أكبر مصدر فردي للمواهب التكنولوجية للعالم”، هذا ما قاله فريد سوانكر، مؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة القيادة الأفريقية الدولية.

“سيساعد هذا الاستحواذ على معالجة النقص العالمي في المهارات التكنولوجية من خلال الجمع بين نقاط قوتنا ومواهبنا الأفريقية التي تمهد الطريق. هذه البيئة التعاونية القائمة على المشاريع تجعل كل القوى العاملة الطلابية جاهزة بعد التخرج. هذا ما قاله جوليان باربير، المؤسس المشارك لهولبرتون وأكمل: “سيقوم مهندسو البرمجيات لدينا بتمكين المنظمات في جميع أنحاء العالم من توسيع نطاق متطلبات المواهب التكنولوجية بسرعة”.

حول القيادة الأفريقية الدولية

بحلول عام 2035، سيكون لأفريقيا أكبر قوة عاملة في العالم وستحتاج إلى تحفيز التحول من خلال تمكين أكبر مواردها غير المستغلة – أي شعبها. تأثرت القيادة الأفريقية الدولية بهذا التحدي، وهي جزء من النظام البيئي لمجموعة القيادة الأفريقية ( ALG ) للمؤسسات ذات الرؤية المشتركة لتسخير رأس المال البشري الوفير في أفريقيا من خلال اختيار وتطوير وربط 3 ملايين من القادة الأخلاقيين ورواد الأعمال من القارة بحلول عام 2035. تأسست المبادرة في عام 2004 من قبل فريد سوانكر، وهو رائد أعمال متسلسل معترف به من قبل مجلة تايم في عام 2019 كواحد من أكثر 100 شخص تأثيرًا في العالم. في عام 2019 أيضًا، عينت شركة فاست جامعة القيادة الأفريقية في ALG كشركة أكثر ابتكارًا في أفريقيا وكواحدة من “أفضل 50 شركة أكثر ابتكارًا في العالم” لإعادة صياغة التعليم لعصر جديد”.

قدمت East Wind Advisors و Winston & Strawn LLP و Mazars المشورة المالية والقانونية والمحاسبية إلى ALI ، على التوالي.

المزيد عن هولبرتون

تأسست شركة هولبرتون في وادي السيليكون في عام 2015، وتقدم مجموعة فريدة من الأدوات، والمناهج المخصصة ذاتية التدرج، وطرق التدريس لمساعدة عملائها — المؤسسات التعليمية والجامعات والشركات والحكومات وأصحاب امتيازات مدرسة هولبرتون — لتدريب الجيل القادم من المواهب الرقمية على نطاق واسع.

ونصحت شركة Lowenstein Sandler LLP شركة Holberton, Inc . بإجراء هذه الصفقة.

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