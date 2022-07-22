‫تتشارك Unicommerce مع REDTAG لأتمتة العمليات ورفع مستوى تجربة ما بعد الشراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 يوليو 2022 / PRNewswire / — Unicommerce هي منصة SaaS المتكاملة لإدارة تجربة ما بعد الشراء أعلنت اليوم عن ارتباطها بـ REDTAG ، العلامة التجارية للموضة القيمة والأدوات المنزلية في الشرق الأوسط، لتعزيز عمليات التجارة الإلكترونية من خلال تبسيط سلسلة التوريد وضمان التسليم الأسرع للطلبات عبر الإنترنت. ستقوم Unicommerce بتمكين العلامة التجارية من خلال حلول إدارة الطلبات الخاصة بها لإدارة أحجام أوامر التجارة الإلكترونية المتزايدة وضمان حصول رعاة REDTAG على تجربة تسوق رائعة عبر الإنترنت.

يتيح حل إدارة طلبات التجارة الأحادية الذي نشرته REDTAG عملية تلقائية ومتكاملة تتضمن تخصيص الطلبات، وإخطار الشركاء اللوجستيين لمعالجة الطلبات بشكل أسرع، ورؤية حالة الشحن، وعملية إدارة الإرجاع القوية. ستؤدي أتمتة العملية بواسطة Unicommerce إلى زيادة كفاءة الأعمال وعمليات التسليم الخالية من الأخطاء.

منصة Unicommerce مدمجة بشكل جيد مع REDTAG ERP و WMS الحاليين مما يمكّن عملائها من إرجاع الطلبات في المتاجر. كما مكنّت من الفوترة الإلكترونية القابلة للتخصيص لعملاء المملكة العربية السعودية، إلى جانب دعم اللغة العربية للفواتير وعلامات الشحن.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال كابيل ماخيجا، الرئيس التنفيذي لشركة Unicommerce ، “شركة REDTAG هي واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الأزياء والأدوات المنزلية ونحن متحمسون للشراكة معهم ودعمهم في رحلة التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. تلتزم Unicommerce بتعزيز عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها ونحن واثقون من أن تقنيتنا ستساعدهم على ضمان التسليم الخالي من الأخطاء والسلس لجميع مستهلكي التسوق عبر الإنترنت. لدينا واحد من أرقى حلول سلسلة توريد التجارة الإلكترونية وخبرتنا في تبسيط عمليات العلامات التجارية في الهند تعطينا زخمًا قويًا لخدمة العديد من العلامات التجارية الرائدة في مجال البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وتحدثت REDTAG عن شراكة شاهباز شيخ، رئيس قسم التجزئة، فقالت: “لقد شهدنا نموًا هائلًا لأعمالنا في مجال التجارة الإلكترونية ويسعدنا وجود Unicommerce كمزود لحلول تكنولوجيا سلسلة التوريد. من المثرى أن نرى أن كلا العلامتين التجاريتين تشتركان في نفس روح النهج الذي يركز على العملاء. ستمكننا الشراكة من ضمان حصول جميع عملائنا على التسليم في الوقت المحدد وتحسين عملياتنا. لقد أطلقنا المزيد من الخدمات التي تركز على العملاء في الماضي مثل “تبادل في أي وقت وفي أي مكان” و “اعثر على حجمك” و “مصممي الأزياء” و “توصيل مجاني للمنزل”، لضمان حصول عملائنا على تجربة تسوق استثنائية عبر المنصات “.

تأتي منصة Unicommerce مع أكثر من 160 عملية تكامل ، بما في ذلك الأسواق العالمية وعربات التسوق ومقدمي الخدمات اللوجستية، مما يجعل تبسيط عمليات الشركات أكثر سهولة.

للتواصل الإعلامي:

كينشوك السندواني kinshuk.sindhwani@unicommerce.com

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