‫ تتشارك Vantage مع Supercar Blondie في رحلتها العالمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

سنغافورة، 8 يوليو 2022 / PRNewswire / — يسر شركة Vantage ، وهي شركة وساطة دولية متعددة الأصول، أن تعلن أنها دخلت في شراكة مع نجمة وسائل التواصل الاجتماعي ألكسندرا ماري هيرشي، المعروفة على الإنترنت باسم Supercar Blondie ، في إطلاق برنامجها العالمي ESG (البيئي والاجتماعي والحوكمي).

تتخذ أليكس من دبي مقرًا لها، وهي مؤثرة شهيرة محبوبة بسبب مقاطع الفيديو الخفيفة التي تنشرها على السيارات الخارقة الفاخرة، مع أكثر من 75 مليون متابع عبر قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي. ستنضم إلى Vantage في سردينيا، إيطاليا، حيث تشارك في مبادرة الاستدامة Blue Carbon من Extreme E لزراعة الأعشاب البحرية في المحيط، خلال أسبوع سباق Extreme E في سردينيا.

يمثل هذا أول تعاون بين Vantage و Supercar Blondie في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وستركز الشراكة على دفع عجلة الابتكار لإنتاج السيارات الكهربائية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتسليط الضوء على تغير المناخ.

كانت رحلة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بشركة Vantage مدفوعة بالشغف الذي أظهره موظفوها لجعل العالم مكانًا أفضل. يقوم موظفوها في مناطق مختلفة بتنفيذ مشاريع ESG محلية لمجتمعهم المحلي لسنوات، من العمل التطوعي والتبرعات، إلى جمع التبرعات والتعليم. وستضفي مبادرة Vantage العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات طابعًا رسميًا على هذه الجهود، وتوفر دعمًا وتنسيقًا إضافيين، وتسمح للفرق بمشاركة الموارد والأفكار لتحقيق أقصى قدر من التأثير.

وقد دعم ذلك قرار الشركة برعاية ماكلارين MX Extreme E في فبراير.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة بتنفيذ العديد من برامج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الأخرى بما في ذلك حملة عالمية للتبرع بالدم، وجمع التبرعات للاجئين، ودعم مبادرات التعليم المالي المجاني في الأسواق الناشئة لتحسين الثقافة المالية وتعزيز الاستقلال المالي.

ولتوجيه هذا البرنامج، وضعت Vantage خمسة مبادئ توجيهية، وعينت أيضًا سفيرًا للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، الذي سيقوم بتنسيق البرنامج والتأكد من أن جميع الموارد تحقق أكبر قدر ممكن من التأثير في المجالات التي يهتم بها الناس أكثر من غيرها.

وقالت صوفيا ستارشيفسكا، سفيرة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في Vantage : “بالنسبة لنا، فإن ESG هي أكثر من مجرد إطار أو فرصة يمكن للشركات والمستثمرين القفز عليها. تقع على عاتق الجميع مسؤولية المساهمة في العالم الذي نعيش فيه بطريقة إيجابية. نحن نهدف إلى جعل ESG جزءًا من حياتنا اليومية من خلال منح موظفينا الفرصة للمساهمة في مشاريع ESG ، وفي نهاية المطاف رد الجميل للمجتمعات التي يعيشون فيها”.

وقال مارك ديسباليريس، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتجارة في Vantage : “يسرنا أن نحظى بدعم Supercar Blondie وصوفيا وموظفينا ونحن نشرع في رحلتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كان من الواضح أن المساهمة في العالم من حولنا أمر نهتم به حقا وأن إطلاق برنامج ESG ، إلى جانب تعاوننا مع أليكس، هو وسيلة لتعزيز كل هذه الجهود وتشجيع المشاركة. الإرادة موجودة بالتأكيد. المعركة هي مجرد تنظيم وتعبئة. هذه المبادرات ليست سوى البداية، ونحن متحمسون لرؤية ما يمكن أن يحققه هذا العمل الجماعي”.

لمزيد من المعلومات حول برنامج ESG لدينا، يرجى زيارة : https://www.vantagemarkets.com/esg/

نبذة عن Vantage

Vantage هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم.

إلى جانب التمتع بخبرة في السوق أكثر من 10 سنوات. يعمل لدى Vantage حاليًا أكثر من 1,000 موظفًا في أكثر من 30 مكتبًا حول العالم.

Vantage أكثر من وسيط. يوفر نظامًا بيئيًا تجاريًا موثوقًا به ، وتطبيقًا للتداول عبر الهاتف المحمول حائزًا على جوائز ، ومنصة تداول أسرع وأبسط تمكن العملاء من الاستفادة من فرص التداول. قم بتنزيل تطبيق Vantage من App Store أو Google Play. https://www.vantagemarkets.com/app/

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