‫ تتعاون Getac مع المنظمة غير الربحية One Tree Planted لدعم استعادة الغابات

أعلنت Getac ، الشركة الرائدة في حلول الحوسبة القوية، عن شراكة مع One Tree Planted كجزء من مبادرة الاستدامة الخاصة بيوم الأرض 2022. وستدعو Getac الشركاء والعملاء للمشاركة بشكل مشترك في حملة " Our Solutions Your Success" ، بهدف زراعة 30,000 شجرة.

وبإلهام من العملاء من قطاعات السلامة العامة والموارد الطبيعية وحماية البيئة، يعمل التعاون بين المؤسستين معًا لجمع الأموال لإحداث تأثير على الاستدامة. سيدعم هذا البرنامج النظام البيئي الذي عانى من حرائق الغابات المدمرة، في محاولة لاستعادة استقرار المناخ. ستذهب جميع العائدات التي تم جمعها مباشرة إلى مشاريع إعادة زراعة الغابات في جميع أنحاء العالم من One Tree Planted .

“تلتزم شركة Getac بالمسؤولية البيئية على المستوى العالمي. نحن ننفذ عمليات الابتكار، ونعزز كفاءة استخدام الطاقة، ونشجع الاستخدام العالمي للمواد الصديقة للبيئة من خلال الاعتماد على جهود البحث والتطوير في التقنيات الأساسية. قال ريك هوانج، رئيس شركة Getac Technology Corporation ، “نحن متحمسون للتعاون مع One Tree Planted لتشجيع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لدينا على تقدير النجاح البيئي.” “تتماشى الشراكة مع إجراءاتنا للحد من انبعاثات الكربون حيث نعمل على تشجيع جماهيرنا على لعب دور فعّال في حماية الأرض.”

“نحن ممتنون لدعم الشركات مثل Getac المتحمسة لإحداث تأثير إيجابي على البيئة. وتابعت أشلي لامونتاني، مديرة حملة الغابات في One Tree Planted : “إن الأشجار التي سنزرعها معًا ستخلق فوائد دائمة للتخفيف من حرائق الغابات واستقرار المناخ.

قبل مبادرة هذا العام، دافعت شركة Getac عن حماية البيئة وحياد الكربون من خلال تعزيز عمليات التصنيع الخضراء واستخدام مواد الإنتاج المستدامة. تعتقد الشركة أن تعزيز الاستدامة يجب أن يكون مرتبطًا بالقيم الجوهرية للتكنولوجيا لتحقيق أقصى قدر من الفوائد وتحقيق توقعات أصحاب المصلحة. لنأخذ Getac Select® Solutions كمثال، فقد تم تصميمه للعمل في البيئات الوعرة والقاسية، ويلعب دورًا مهمًا في دعم نجاح أولئك الذين يعملون في الحفاظ على البيئة وحمايتها.

تلقت حلول Getac العديد من الشهادات الخضراء مثل EPEAT ® و RoHS Directive و REACH Regulation و ENERGY STAR® ، حيث تلعب دورًا أساسيًا في مساعدة المنظمات العالمية الأخرى على تحقيق تأثير بيئي كبير في رفع مستوى معايير الصناعة. مع كل خطوة، تأمل Getac في التحرك نحو استدامة أكثر تأثيرًا وقيادة الآخرين إلى فعل الشيء نفسه. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة Getac اختر , Our Solutions صفحة Your Success : https://protect-eu.mimecast. com/s/f722CYQJktDJZLCMRpVt? domain=getac.com

نبذة عن شركة Getac Technology Corporation

شركة Getac Technology Corporation هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الأجهزة المحمولة القوية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والبرمجيات وحلول الفيديو. تم تصميم حلول وخدمات Getac لتمكين الخبرات غير العادية للعاملين في الخطوط الأمامية في البيئات الصعبة. اليوم، تخدم Getac العملاء في أكثر من 100 دولة في مجالات الدفاع، والسلامة العامة، والإسعاف، والحرائق والإنقاذ، والمرافق، والسيارات، والموارد الطبيعية، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://protect-eu.mimecast. com/s/6efwCZwKls7VR5CPDHx6? domain=getac.com . شارك في مدونة Getac Industry أو تابع الشركة على LinkedIn و YouTube .

عن One Tree Planted

One Tree Planted هي منظمة غير هادفة للربح من الفئة 501(c)(3) ومهمتها مساعدة أي شخص يريد مساعدة البيئة عن طريق زراعة الأشجار. تمتد مشاريعهم حول العالم ويتم تنفيذها بالشراكة مع المجتمعات المحلية والخبراء المطلعين لإحداث تأثير على الطبيعة والناس والحياة البرية. تساعد إعادة زراعة الغابات على إعادة بناء الغابات بعد الحرائق والفيضانات، وتوفير فرص عمل للتأثير الاجتماعي، واستعادة التنوع البيولوجي. العديد من المشاريع لها أهداف متداخلة، مما يخلق مجموعة من الفوائد التي تساهم في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. تعلم اكثر من خلال onetreeplanted.org .

اسم Getac وشعارها علامتان تجاريتان لشركة Getac القابضة أو الشركات التابعة لها، وتُعدّ أيّ أسماء أو علامات تجارية أخرى مملوكة لأصحابها.