‫تجتمع شركة هاتشلينجز والفنانة ماري بلوسجو لأخذ فن الرموز غير قابلة للاستبدال “NFT” النادر إلى قمة جبل إيفرست

– رحلة استكشافية أسطورية إلى قمة جبل إفرست وإنشاء معرض فني

– جزء من الرحلة الاستكشافية لإسقاط 10000 من الرموز غير القابلة للاستبدال من بيض هاتشلينجز

– كل بيضة لديها فرصة بنسبة 33.3٪ في أن “تفقس” مخلوق يكسب يوميا $ YOLK

تورنتو،

4 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — هاتشلينجز، الرموز غير القابلة للاستبدال بصفتها شركة خدمات [NAAS]، والفنانة الطليعية.ماري بلوسجو، يأخذان نسخة طبق الأصل نادرة من الرموز غير القابلة للاستبدال إلى قمة العالم في رحلة استكشافية مرصعة بالنجوم إلى جبل ايفرست.

يعد إنشاء أعلى معرض فني في العالم جزءًا من حملة الإسقاط لمجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال المذهلة المكونة من 10000 بيضة هاتشلينجز – وهي بيضة فريدة من نوعها من شأنها أن تفقس في واحد من ثلاثة أنواع من الأعمال الفنية التوليدية. سيتم أيضًا توثيق هذه الرحلة الاستكشافية وتحويلها إلى مجموعة فريدة من مجموعات الرموز غير القابلة للاستبدال.

يعد إطلاق هاتشلينجز فرصة للمستثمرين وهواة الجمع والمبدعين للاستفادة من مجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال في المراحل المبكرة. العمل الفني الذي يتم نقله إلى قمة إيفرست هو جزء من المجموعة – سيحصل المالك النهائي لـمجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال أيضًا على العمل الفني التذكاري المادي بعد الاحتفاظ بـ مجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال المطابقة لفترة زمنية محددة.

مجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال لهاتشلينجز، التي يطلق عليها “عالم الطفل، مع طموحات الكبار”، تدعمان Hatch Game. يتم سك كل بيضة للرموز غير القابلة للاستبدال بشفافية، ما يمنح كل بيضة فرصة للفقس بنسبة 33.3٪ في دار سك العملة أو في كل مرة يتم فيها التعامل على البلوك تشين. ستتحول كل بيضة فقست إلى نوع من ثلاثة أنواع من هاتشلينجز:

6,000 دجاج

3,000 تنانين

990 طائر الفينيق

10 قطع أثرية

يبدأ كل طائر فُقس تلقائيًا في إنتاج $ YOLK يوميًا – الرمز المميز الذي يربط عالم هاتشلينجز معًا.

“يسعدنا إطلاق مجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال لهاتشلينجز الخاصة بنا، والتي كنا نرعاها بعناية من خلال الشراكات مع فنانين رائعين. إن ما يميز مجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال حقًا هو عنصر التلعيب. قال الشريك ومؤسس هاتشلينجز السيد/ كريستيان ويلهامسون، تُعد “هاتشلينجز نظامًا بيئيًا كاملًا مع حاضنة وعروض خدمات NaaS، وهي نقطة دخول ممتازة”.

هاتشلينجز هي من بنات أفكار كوتسوبولوس براذرز تانر وجوردان، لاعب كرة القدم السويدي السابق ورجل الأعمال كريستيان ويلهامسون، والفنان والمدير الإبداعي أراس باراشبار، والمطورين تريستان كورناكي وجاريد كارلايل.

روابط مواقع التواصل الاجتماعي:

https://twitter.com/HatchlingzNFT

https://discord.gg/hatchlingzNFT

بيان إخلاء المسؤولية: تمت جدولة هذا التسلق على افتراض تلبية جميع شروط السلامة، وأنه يمثل رحلة آمنة لفريق التسلق لدينا!

للتواصل:

كريستيان ويلهامسون

info@hatchlingznft.com

هاتف: +12899837080