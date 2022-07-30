‫تجربة LIMES المعشاة ذات الشواهد حول بالون سيروليموس المطلي في BTK تأخذ الخطوة الأولى: بدأ تسجيل المرضى

Concept Medical Inc. ، وهي شركة رائدة في تطوير منصات أجهزة توصيل الأدوية للتدخل الوعائي، أعلنت عن بدء تجربة LIMES .

مونستر، ألمانيا, 30 يوليو / تموز 2022 /PRNewswire/ — قامت LIMES (تجربة معشاة ذات شواهد متعددة المراكز لتقييم سلامة وفعالية بالون Sero LIM us المغلف بالأدوية مقابل رأب الوعاء القياسي لعلاج الانسداد تحت الرضفة في المرضى الذين يعانون من مرض السكري الشرياني) بتسجيل 15 مريضًا، وهو أمر مشجع حيث تتطلع الشركة إلى تحقيق قفزة في علاج مرض الشريان المحيطي (PAD).

بدأت LIMES من قبل المستشفيات الجامعية جينا ولايبزيغ في ألمانيا وبقيادة الباحث الرئيسي ( PI ) الأستاذ الدكتور أولف تيشغرابر إلى جانب الباحث الرئيسي المشارك البروفيسور توماس زيلر والبروفيسور ديرك شاينرت، وهي تجربة مستقبلية متعددة المراكز وعشوائية الشواهد ( RCT ) تم تصميمها وتهدف إلى تقييم Magic Touch – PTA 0.014 “و 0.018” ( Concept Medical Inc ) مقابل POBA (Plain Old Balloon Angioplasty) في مقارنة وجهًا لوجه (1: 1). بدأت التجربة مع تسجيل مريض المؤشر في 31 مارس 2022 من قبل الأستاذ الدكتور ناسان ماليار في مستشفى جامعة مونستر في ألمانيا.

من المقرر أن يسجل LIMES RCT 230 مريضًا، عشوائيًا في 1: 1 موضة ( Magic Touch-PTA: POBA ) في 19 مركزًا حاليًا في جميع أنحاء ألمانيا والنمسا. سيشمل عدد المرضى الذين يعانون من نقص تروية الأطراف الحرجة المزمنة الموثقة ( CLI ) في الطرف المستهدف المعرف باسم فئة رذرفورد السريرية (RCC) 4 أو 5 أو 6 الذين تتراوح أعمارهم بين ≥18 عامًا. تقيم الدراسة المرضى الذين لديهم قطر وعاء مرجعي (RVD) ≥2 و ≤4.0 مم وانسداد كلي (تضيق بنسبة 100%) للآفة المستهدفة. لا يوجد حد أدنى لطول الآفة المطلوبة، ولا يوجد حد لطول الآفة ولا يوجد قيود على عدد الأجهزة المستخدمة. ستكون المتابعة لكل زيارة داخلية في 30 يومًا و 6 و 12 و 24 و 36 شهرًا.

سيقيس RCT فعالية البالونات المغلفة بال Sirolimus في بيئة معقدة ( CLTI ) من قطاع PAD (الموجود أسفل الجزء P3 من الشريان المأبضي إلى مفصل tibiotalar ) مقابل المعيار الحالي للرعاية، مما يجعل التجربة مهمة وواحدة نتطلع إليها. نقاط النهاية الأولية للدراسة هي مركب إنقاذ الأطراف والمباح الأولي خلال 6 أشهر. إضافة إلى أهمية التجارب العشوائية المضبوطة، فإن نقطة نهاية السلامة الثانوية الرئيسية هي مركب من أحداث الأطراف الضائرة الرئيسية ( MALE ) والوفاة المحيطة بالجراحة ( POD ) في 30 يومًا. سيقوم مختبر أساسي أعمى بتقييم المباح في 6 و 12 و 24 شهرًا عن طريق الموجات فوق الصوتية المزدوجة وتصوير الأوعية الدموية الكمي ( QVA ) في حالة وجود أي TLR .

يوضح البروفيسور أولف تيشغرابر نقطة حول سبب قيمة RCT من حيث تدخل DCB في الانسداد تحت المأبضي، “تتعامل إعادة التوعي BTK مع منطقة الأوعية الدموية الأكثر تحديًا في المرضى جدًا. سيحل LIMES السؤال عما إذا كان رأب الأوعية بالبالون sirolimus لديه القدرة على أن يصبح المعيار المستقبلي للرعاية في تدخلات BTK “ ، بعد عرضه الأخير في LINC 2022 .

يلفت RCT انتباه واهتمام المجتمع بالنظر إلى مجموعة المرضى المعقدة التي سيشملها، واستخدام البالون المغلف بالـ Sirolimus ، والذي يثبت بالفعل جدارته في SFA ضد POBA و Paclitaxel في العديد من التجارب العشوائية المضبوطة. Magic Touch PTA هو sirolimus DCB الوحيد المتاح تجاريًا ل PAD ، والذي تم منحه أيضًا تسمية Breakthrough Device Designation . باكليتاكسيل يثير الأفكار الثانية بسبب مخاوف السلامة التي أثارتها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية في العلاج المحيطي، Sirolimus هو الأكثر طلبًا واحتمالًا محتملًا للبديل التالي في علاج PAD . من المؤكد أن تقييم البالون المطلي بالـ Sirolimus في هذا الإعداد المعقد سيضيف وزنًا وقيمة إلى بالون Magic Touch PTA Sirolimus المطلي كمستقبل للتدخل المحيطي.

نبذة عن MagicTouch PTA

Magic Touch PTA هو أول بالون مغطى بالدواء، حيث أُسند إلى “تصميم جهاز الاختراق” من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ( FDA) ، لعلاج أضرار أسفل الركبة في الشرايين المحيطية. MagicTouch PTA عبارة عن بالون مطلي بطبقة sirolimus معتمد من الاتحاد الأوروبي ويتم تسويقه تجاريًا، وقد تم تطويره باستخدام تقنية النانولوت الخاصة وهي منصة تكنولوجيا توصيل الأدوية الخاصة ببالون MagicTouch PTA ، وهي مصممة لتوصيل جزيئات شبه ميكرون من sirolimus للوصول إلى أعمق طبقات جدران الأوعية.

نبذة عن شركة Concept Medical Inc (CMI)

يقع المقر الرئيسي لشركة Concept Medical Inc (CMI) في تامبا بولاية فلوريدا ولديها مكاتب تشغيلية في هولندا وسنغافورة والبرازيل ووحدات تصنيع في الهند. تتخصص الشركة في تطوير أنظمة توصيل الأدوية ولديها منصات تقنية فريدة وحاصلة على براءة اختراع يمكن نشرها لتوصيل أي دواء / عامل صيدلاني عبر الأسطح اللمعية للأوعية الدموية.

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