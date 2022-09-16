‫تجسد العلامة التجارية الجديدة والهوية المرئية التزام الشركة طويل الأمد تجاه المستثمرين الدوليين وتسليط الضوء على تفاني فريق الاستثمار وتركيزه على إنشاء حلول استثمارية مبتكرة منذ عام 1999. 

نيويورك، 16 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة InterVest Capital Partners ، المعروفة سابقًا باسم Wafra Capital Partners ، وهي شركة رائدة في إدارة الاستثمار في قطاعات التمويل المهيكل ورائدة في المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن تغيير علامتها التجارية الرئيسية اليوم.

بدأت InterVest Capital Partners ، التي كانت سابقًا قسم التمويل المهيكل وتطوير الأعمال في شركة وفرة (“ WAFRA”) ، عملياتها في 1 يناير 2012، ككيان تشغيلي منفصل ومستشار استثمار مسجل في الولايات المتحدة تحت اسم Wafra Capital Partners . تقدم العلامة التجارية هوية متباينة تختلف عن الشركة التابعة السابقة ( Wafra Inc .).

قال بوب تون، رئيس مجلس الادارة التنفيذي لشركة InterVest Capital Partners : “تمثل علامتنا التجارية الجديدة فرصة لعرض نموذج الأعمال الفريد لشركة InterVest Capital Partners من حيث كيفية استثمار رأس مالنا الشخصي في الشركة وفي شركات محفظتنا”. “نريد دائمًا تعظيم التوافق بين جميع أصحاب المصلحة.”

وأضاف مايكل جونتار، الرئيس التنفيذي لشركة InterVest Capital Partners : “تعد العلامة التجارية الجديدة علامة فارقة في رحلة شركتنا، وتجسد قيمنا الأساسية كمؤسسة”. “ InterVest Capital Partners شريك ملتزم بكل ما في الكلمة من معنى. يأتي مستثمرينا دائمًا في المرتبة الأولى، وهو ما يتضح بوضوح من خلال سجلنا الحافل الذي يزيد عن 20 عامًا”.

ستواصل InterVest Capital Partners ادارة برنامج التأجير والتمويل الخاص بها، بعد أن أسست أكثر من 120 مركبة برأس مال ملتزم به يتجاوز ١٥ مليار دولار أمريكي منذ عام 1999. تم تكريم الفريق في مناسبات متعددة من قبل مجلة يوروموني كأفضل دار تأجير إسلامي.

واصف InterVest Capital Partners

InterVest Capital Partners ® هو مستشار استثمار مسجل لدى SEC ومقره نيويورك، ويركز على التمويل والتأجير القائمة على الأصول وقطاعات التمويل المهيكلة الأخرى. قبل 1 يناير 2012، كان فريق استثمار InterVest Capital Partners جزءًا من قسم التمويل المهيكل وتطوير الأعمال في مجموعة وفرة للاستشارات الاستثمارية (“ WIAG “). غيرت WIAG اسمها لاحقًا إلى Wafra Inc .

منذ عام 1999، أنشأ برنامج التأجير والتمويل التابع للشركة أكثر من 120 صندوقًا برأس مال ملتزم به يتجاوز ١٥ مليار دولار أمريكي. حتى الآن، قامت جميع صناديق التمويل المهيكلة والقائمة على الأصول بتوزيع عائدها الحالي المستهدف وحققت عوائدها المستهدفة على المستثمرين. منذ عام 2004، أدارت الشركة سبعة صناديق عقارية دولية، وصندوق للتمويل العقاري وصندوق عالمي للأوراق المالية العقارية، وشاركت في إدارة أكثر من 18 صفقة عقارية سكنية ومكاتب. لمزيد من المعلومات حول InterVest Capital Partners ، يرجى زيارة www.intervest.com .

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