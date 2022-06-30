‫تجمع وارويك مجموعة مايفير مع إضافة محفظة غرين ستريت

هذا يكمل 12 شهرًا مزدحمًا للغاية لشركة الأسهم الخاصة الأمريكية مع استمرارها في تعزيز كتل الاستثمار الحر غير المنقطعة عبر رموز البريد الذهبية في وسط لندن.

مع محفظة تأجير عبر 21 مبنى، تحت علامتها التجارية الناشئة للإيجار، أصبحت وارويك الآن مالكًا خاصًا رئيسيًا عبر مايفير وبلجرافيا بهدف أن تصبح أحد أفضل 10 مالكين خاصين في عاصمة المملكة المتحدة.

تتكون محفظة Green Street من مبنيين من الطوب الأحمر الفكتوري في قلب مايفير، وهي المرة الأولى التي تتداول فيها المباني. ويبلغ مجموع المبنيين ما يقرب من 10000 قدم مربع من المساكن التي تتراوح بين شقة واحدة وثلاث غرف نوم متعددة العائلات.

تعتبر عملية الشراء استراتيجية للغاية لشركة وارويك نظرًا لقربها من عملية الشراء الأخيرة خارج السوق للمبنى التاريخي متعدد العائلات في 13/13A North Audley Street .

وتتسق استراتيجية الاستحواذ مع توحيد مجموعات المباني العظيمة في الأحياء الرئيسية لإنشاء محفظة متنوعة من المقاييس في وسط لندن.

أندرو ج. كريسوستومو، المدير الإداري الأول في المملكة المتحدة:

حددنا محفظة الشارع الأخضر كهدف رئيسي بعد استحواذنا على شارع نورث أودلي. تمثل أصول غرين ستريت إضافة رائعة إلى كل من ممتلكاتنا في مايفير وإلى محفظتنا الأوسع. لدينا خط أنابيب صحي يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني وما زلنا نستهدف الإضافات التكميلية إلى المحفظة.

كيت ريتشارد، المؤسس والرئيس التنفيذي:

في برايم سنترال لندن، تحدث الزيادة الأخيرة في الطلب على خلفية العرض غير المرن بشكل ملحوظ من المنازل في المجموع. لا نزال نرى طلبًا قويًا من المستأجرين، جنبًا إلى جنب مع قيود العرض، كسياق إيجابي لمسار قيم الإيجار في بيوت وسط لندن متعددة العائلات، حتى في سياق بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1849917/Greenstreet_Mayfair.jpg

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