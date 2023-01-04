‫تحتفظ JA Solar بأعلى تصنيف AAA في القابلية المصرفية لـ PV Module Tech 

بكين, 4 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — حافظت JA Solar على أعلى مرتبة AAA في تقرير تقييمات القابلية المصرفية لـ PV Tech الصادر مؤخرًا في الربع الرابع 2022 PV ModuleTech، استنادًا إلى أدائها في المقاييس بما في ذلك الشحنات والقدرة الإنتاجية، جنبًا إلى جنب مع الوضع التقني والمالي.

التكامل العمودي لتطوير عالي الجودة

وأشار التقرير إلى أن “ JA Solar تحتفظ ربما بأكبر إنتاج للخلايا ذات القدرة التكنولوجية في الصين، وغالبًا ما وضعت معايير للتكنولوجيا قبل منافسيها المحليين. كانت JA Solar واحدة من أوائل الشركات في الصين التي أعطت الأولوية لإنتاج الخلايا/الوحدات الأحادية، مع تفضيل قوي لتزويد أكبر قدر من إمداداتها من الوحدات بالخلايا الداخلية. وهذا الآن على النقيض من العديد من موردي الوحدات متعددة GW الآخرين الذين يشترون كميات كبيرة من مصنعي الخلايا”.

بصفتها منظمة رائدة في الصناعة ومتكاملة رأسيًا، أنشأت JA Solar نظامًا شاملًا للبحث والتطوير التكنولوجي يغطي رقائق السيليكون والخلايا والوحدات والأنظمة الكهروضوئية، وستواصل زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز أداء توليد الطاقة لمنتجاتها. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2022، حصلت الشركة على 1178 براءة اختراع مرخصة للبحث والتطوير المستقل، مع متوسط كفاءة التحويل لخلاياها من نوع Percium و Bycium n التي تبلغ 23.7% و 25% على التوالي. مع اكتساب وحدات سلسلة DeepBlue لشعبية واسعة في الأسواق العالمية بسبب قدرتها الممتازة على توليد الطاقة وموثوقيتها، بلغت الشحنات العالمية التراكمية لشركة JA Solar 115 جيجاوات بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2022.

حصلت منتجات الشركة أيضًا على تقدير من عدد من مؤسسات الطرف الثالث داخل الصناعة، بما في ذلك سبع جوائز متتالية “أفضل أداء” بين عامي 2014 و 2022 من PVEL ، وثلاث تقييمات متتالية “عالية الإنجاز العام” من قبل منظمة RETC الأمريكية من عام 2019 حتى عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، حصلت منتجات JA Solar على البصمة الكربونية الفرنسية وشهادة UL EPD وتم التحقق بالكامل من الأداء الأخضر ومنخفض الكربون طوال دورة حياتها بأكملها.

الحضور والشعبية العالمية

مع تطور السوق الكهروضوئية العالمية، وسعت JA Solar بثبات تواجدها الدولي، حيث شكلت الشحنات الخارجية في النصف الأول من عام 2022 67% من الإجمالي الكامل. أنشأت الشركة سلسلة صناعية كاملة في الداخل والخارج، تستند إلى 12 منشأة تصنيع حول العالم، مما يوفر دعمًا قويًا للقدرة على التوريد للأسواق العالمية.