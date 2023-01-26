‫تحتفل شركة كوهلر بمرور 150 عامًا من التحركات الجريئة والإبداع والتأثير خلال 150 عامًا من علامتها التجارية الشهيرة كوهلر

كوهلر، ويسكونسن، 26 يناير 2023 / PRNewswire / — راكمت شركة كوهلر، التي تأسست عام 1873، إرثًا من ابتكار ابتكارات ثورية في مجال المطبخ والحمامات، ومنتجات مرونة الطاقة، وتجارب الضيافة الفاخرة، والبطولة الكبرى للجولف. يمثل الإبداع والتصميم الرائد جوهر وروح علامة كوهلر التجارية ومهمتها المتمثلة في العيش الكريم.

تشكل فرق المبدعين الجريئين في كوهلر حول العالم أساس علامة كوهلر التجارية الشهيرة، جنبًا إلى جنب مع المستهلكين والمجتمعات التجارية الذين يصممون منتجات الشركة بطرق إبداعية وفنية. مع بدء الذكرى السنوية الـ 150 لتأسيس كوهلر، تدعو المنظمة العالمية جميع الزملاء والشركاء والعملاء للمشاركة في الاحتفال من خلال سلسلة من الفعاليات والأنشطة الخاصة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إصدارات المنتجات محدودة الإصدار والملابس التذكارية ورواية القصص من خلال المحتوى الرقمي – كل ذلك تم التقاطه تحت موضوع الذكرى السنوية لـ Come All Creators.

قال الرئيس والمدير التنفيذي ديفيد كوهلر الجيل الرابع من عائلة كوهلر، والشخص التاسع فقط لقيادة الشركة. “التحركات الجريئة وروح المبادرة هي في حمضنا النووي ولها معنى عميق داخل مؤسستنا بدءًا من مؤسسنا جون مايكل كوهلر الذي أسس شركتنا في ولاية ويسكونسن جنبًا إلى جنب مع قوة عاملة مهاجرة لخلق حياة جديدة وأفضل لعائلاتهم”. “مع احتفالنا بـ 150 عامًا من الإنجازات والتعلم والنمو، نشجع جميع المبدعين المتحمسين على الانضمام إلى سعينا للتحسين المستمر في توفير حياة كريمة للأجيال القادمة من خلال تحسين التصميم والابتكار والعافية والاستدامة.”

قالت لاورا كوهلر، رئيسة الاستدامة ومسؤولة شركة التنوع والمساواة والاندماج: “إن براعة وشغف شركائنا وعملائنا هي العوامل المحفزة لخلق أفكار جديدة وشراكات فعالة وعالم أفضل للأجيال القادمة”. “إذا نظرنا إلى الوراء في العديد من الإنجازات الرائدة لكوهلر، يلهمنا أن نتطلع إلى الأمام وخلق طرق جديدة لتحسين كوكبنا وحياتنا ومجتمعاتنا – فكرة واحدة، ومنتج واحد، وشراكة واحدة، وعمل مؤثر واحد في كل مرة.”

طوال احتفال Come All Creators الذي يستمر لمدة عام، ستكرم كوهلر تراثها الفريد الممتد لـ 150 عامًا بينما تتطلع إلى مستقبل مبتكر ينضم إليه الشركاء الكرام والفنانين الموهوبين والمستكشفين. للمساعدة في إحياء هذه المبادرة، دخلت شركة كوهلر في شراكة مع الفنان الأمريكي والمبتكر دانيال أرشام لتصور الهوية الإبداعية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 150 من خلال الشعارات والعلامات والطباعة والحروف لدمج تراث الشركة مع نظرتها “الرائدة والجريئة” للمستقبل. تعاونت كوهلر سابقًا مع أرشام في Rock.01 وهو حوض حصري مطبوع ثلاثي الأبعاد، و “الطبقات المقسمة”، وهو تركيب مشهور عالميًا ظهر في عام 2022 في أسبوع ميلان للتصميم.

تشمل مبادرات “ Come All Creators ” لعام 2023 :

إطلاق منتج ألوان إرث كوهلر

ستطلق كوهلر بعضًا من أكثر تصاميم الشركة شهرةً والأكثر مبيعًا في لونين مميزين من التراث سيتم الإعلان عنهما هذا الربيع، وسيتاحان للشراء في صيف عام 2023. لاقى إدخال كوهلر للمنتجات الملونة والزاهية استحسانًا كبيرًا في عام 1927 ولا يزال يمثل حركة مبتكرة داخل إدارة تصميم الشركة اليوم.

زر www.kohler.com/forever-in-color لمزيد من المعلومات.

الأحداث المنبثقة ذات الألوان التراثية في مدينة نيويورك

يوم الخميس 26 يناير الساعة 2:00 مساءً سيظهر دانيال أرشام بشكل خاص خارج مركز تجربة كوهلر في 6 غرب الشارع 22 في مدينة نيويورك للحصول على تجربة شاحنة منبثقة لألوان الإرث من الساعة 10:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً. سيقوم أرشام بالتوقيع وإهداء 300 قميص من الإصدار المحدود صممه مع شعار ذكرى 150 سنة لشركة كوهلر وألوان الإرث.

يوم الجمعة، 27 يناير، ستكون الشاحنة المنبثقة لألوان الإرث في ميدان الاتحاد في الركن الشمالي الغربي في الشارع 17 شرقًا وبرودواي من الساعة 10:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً. سيكون مؤسس KidSuper ، كولم ديلان، صاحب رؤية في عالم الموضة مع نهج شجاع في التصميم والاستخدام غير المتوقع للألوان الجريئة والزاهية، في الموقع في الساعة 10:00 صباحًا لتحية الضيوف بإصداره المحدود من KidSuper ووصفات الشوكولاتة الأصلية لكوهلر في ألوان الإرث.

مولدات كوهلر المنزلية مع خيارات اللون والنمط

احتفالًا بريادة كوهلر الطويلة في ابتكار الألوان، توسع كوهلر عروضها للمولدات المنزلية لتشمل 10 ألوان حصرية جديدة و3 خيارات لنمط التمويه Mossy Oak ، إلى جانب لون الكشمير الشهير. تساعد ألوان وأنماط كوهلر مالكي المنازل على جعل مولدهم الاحتياطي يكمل جمالية منزلهم أو يبرز للتعبير عن شيء ما. تعمل مولدات كوهلر المنزلية تلقائيًا، متصلة بمصادر الوقود بالمنزل (الغاز الطبيعي أو البروبان)، مما يوفر راحة البال الخالية من المتاعب أثناء انقطاع التيار، مما يزيد من الشعور العام بالرفاهية في المنزل.

كوهر وروبرت سوان

المستكشف المعاصر روبرت سوان، الشخص الوحيد الذي دهب إلى القطبين الشمالي والجنوبي، دخل في شراكة مع كوهلر في بعثته الناجحة عبر القطب الجنوبي . وصل سوان إلى القطب الجنوبي في 10 يناير 2023، معتمداً فقط على حلول كوهلر للطاقة المتجددة. تكرم رحلة سوان الأدميرال ريتشارد إي بيرد، الطيار وأول مستكشف يسير إلى القارة القطبية الجنوبية في عام 1929، والذي اعتمد أيضًا بشكل حصري على مولدات كوهلر لتشغيل رحلته.

حملة “مرحاض في الطريق”

في أوائل السبعينيات، قام هيرب كوهلر، الرائد والمبتكر للشركة منذ فترة طويلة، بإنشاء قوة بالمظهر الجريء لكوهلر التي حولت الحمام الأمريكي من مساحة نفعية إلى تحفة من التصميم والأناقة والتطور والحرفية. تحدت حملاته الإعلانية الاستفزازية المعايير التقليدية واستهدفت المستهلكين بشكل مباشر مقابل الممارسة في هذا المجال المتمثلة في استهداف المهنيين والموزعين. عُرف أحد أكثر الإعلانات شهرة من ثمانينيات القرن الماضي باسم “المرحاض في الطريق” ويخطط كوهلر لإعادة إنتاج هذا الإعلان في عام 2023 من خلال صور وفيديو مذهل يعرض مرحاض “نومي” الذكي الحائز على جوائز.

أحداث السوق العالمية

تم التخطيط للعديد من الفعاليات والأحداث الأخرى بمناسبة الذكرى السنوية الـ 150 في جميع أنحاء العالم خلال العام المقبل في مراكز تجربة كوهلر ومتاجر كوهلر المميزة وفي العديد من المعارض والفعاليات التجارية في عام 2023 بما في ذلك: Kitchen & Bath Industry Show و CONEXPO و Design Shanghai و Milan Design Week و Design Miami و Kohler Wellness Retreats و Kohler Food & Wine وأخرى. تخطط الشركة أيضًا لاحتفالات مع شركائها السابقين والحاضرين واحتفال على مستوى المجتمع في قرية كوهلر، المقر العالمي للشركة.

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نبذة عن شركة كوهلر

تأسست شركة كوهلر في عام 1873 ومقرها في كوهلر بولاية ويسكونسن، وهي واحدة من أقدم وأكبر الشركات الخاصة في أمريكا وتتألف من أكثر من 40,000 موظف. مع أكثر من 50 موقع تصنيع في جميع أنحاء العالم، تعد كوهلر شركة عالمية رائدة في تصميم وابتكار وتصنيع منتجات المطبخ والحمام. الخزائن الفاخرة والبلاط والإضاءة؛ المحركات والمولدات وحلول الطاقة النظيفة؛ ومالك / مشغل لوجهتين للضيافة من فئة الخمس نجوم ومنتجعات للجولف في كوهلر، وويسكونسن، ووسانت أندروز، واسكتلندا. استضاف ملعب Kohler’s Whistling Straits للجولف كأس رايدر رقم 43 في عام 2021. كما تطور الشركة حلولا لمعالجة القضايا الملحة، مثل المياه النظيفة والصرف الصحي، للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم لتحسين نوعية الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى التفضل بزيارة kohlercompany.com .

الإيمان بالأفضل: كوكب أفضل، مجتمعات أفضل، حياة أفضل

إن الإيمان بالأفضل هو إستراتيجية كوهلر للاستدامة والتأثير الاجتماعي، وهي تستند إلى فلسفة تشغيل الشركة التي تقول أن أفضل ما لديها يمكن أن يكون دائمًا أفضل – للكوكب والناس والمجتمعات والأعمال. الإيمان بالأفضل له ثلاثة أركان: كوكب أفضل ومجتمعات أفضل وحياة أفضل. من خلال كل من هذه الركائز، تعمل كوهلر على تطوير المنتجات والبرامج التي سيكون لها تأثير ملموس، ليس فقط لأعمالها، ولكن للمجتمعات التي تخدمها، ولحياة الأشخاص الذين يستخدمون منتجاتها.

للتواصل:

ستيفن ماليشوسكي تود ويبر مدير العلاقات العامة مدير العلاقات العامة والتواصل stephen.maliszewski@kohler.com todd.weber@kohler.com

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1989311/K150_mark_hero_digital_black.jpg