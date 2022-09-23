‫تحتفل SOJERN بدعم السفر لمدة 15 عامًا، وتوسع قدرات المنصة لخدمة مسوقي السفر بشكل أفضل

سان فرانسيسكو، 2 2 سبتمبر 2022 / PRNewswire / — تحتفل Sojern ، منصة التسويق الرقمي الرائدة التي تم تصميمها للسفر، بـ 15 عامًا هذا الشهر. تأسست Sojern في عام 2007، وحافظت على تركيزها الثابت على السفر من اليوم الأول . بدأ باستهداف المسافرين بالإعلانات على بطاقات الصعود على متن الطائرات المطبوعة، وتطور ليشمل صعود البيانات الضخمة والتسويق الرقمي والإعلانات البرمجية عبر القنوات الجديدة والأجهزة المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي – مع إعطاء الأولوية للرشاقة والتركيز الحصري على السفر.

تعلمت Sojern – وثابرت – من خلال كل تحدي وتحول في الصناعة والابتكار. على سبيل المثال، أدت ثورة الهواتف الذكية في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى تحول سلوكي زلزالي في تصفح الإنترنت، مما خلق فرصًا غير مسبوقة لشركات السفر لتوليد المزيد من العلاقات المباشرة ودفع الحجوزات عبر الإنترنت. أدى ارتفاع استخدام الهاتف الذكي جنبًا إلى جنب مع طفرة وسائل التواصل الاجتماعي اللاحقة إلى قيام Sojern بإنشاء إطار متعدد القنوات لتسويق السفر – والذي يشمل الآن تسويق محرك البحث ( SEM) ، و Metasearch ، وإعلانات العرض، والتلفزيون المتصل ( CTV) ، وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد لإشراك المسافرين في كل مرحلة من مراحل رحلتهم، أينما كانوا ومتى كانوا عبر الإنترنت.

في نفس الفترة الزمنية، تقوم Sojern بجمع وتجميع وتحليل مليارات إشارات نية السفر يوميًا (مثل بيانات حجز الفنادق وشركات الطيران) من آلاف علامات السفر التجارية حول العالم. تسمى هذه البيئة الغنية بالبيانات بيئة المسافر في Sojern Ecosyste m . إنه أساس منصة الشركة، وما يعزز نجاح عميل Sojern والنمو المستمر.

أحدث مثال على تطور Sojern هو منصة Sojern لتسويق السفر . استجابةً لتغير المشهد التكنولوجي والاحتياجات المتطورة لعملائها، قامت Sojern ببناء منصة تسويق ذكية تقدم رؤية لا مثيل لها للمسافرين ومقياس متعدد القنوات والتحسين الآلي – كل ذلك في مكان واحد. مع النظام البيئي للمسافرين في Sojern ، توفر المنصة لمسوقي السفر الأدوات اللازمة لدفع الطلب بفعالية من حيث التكلفة، وتحويل العملاء وبناء الولاء في العالم الرقمي الأول. مع أحدث تقنيات التعلم الآلي المدمجة، تدعم منصة Sojern حملات التسويق للسفر لأكثر من 10000 فندق ، ووجهة و مكان جذب وعميل سنويًأ.

قال مارك رابي، الرئيس التنفيذي لشركة Sojern : “السفر هو نظام بيئي ضخم مع فرص لا نهاية لها لابتكار التسويق الرقمي”. “ولدت أعمالنا في السفر وما زال تركيزنا يقتصر على السفر. بدلاً من توسيع نطاق تركيزنا، ذهبنا إلى أعمق لأننا نعتقد بشكل أساسي أنه يساعدنا على خدمة عملائنا بشكل أفضل. وضع ذلك بصراحة: نحن نعرف المسافرين أكثر من أي شخص آخر، ولهذا السبب يحب عملاؤنا العمل معنا”.

بعد خمسة عشر عامًا في طليعة السفر، شهدت Sojern تحولات أساسية في التسويق الرقمي. فيما يلي ثلاثة محركات رئيسية أدت إلى نجاح عميل Sojern :

يريد المسافرون التخصيص: لا يوجد شيء اسمه المسافر العادي . يرجح أن يشتري المستهلكون بنسبة 76% من العلامات التجارية التي تضفي طابعًا شخصيًا. نظرًا للمسار المعقد للشراء، لا يمكن للمسوقين بناء استراتيجيتهم التسويقية على التجزئة العمياء والبيانات الديموغرافية. بدلاً من ذلك، يجب عليهم استخدام نية السفر والبيانات السلوكية للعثور على المسافرين،

يجب أن يكون التسويق موجود دائمًا . يحلم المستهلكون دائمًا بالسفر والبحث عن رحلتهم القادمة – حتى خلال الموسم المنخفض. تعني استراتيجية التسويق الدائم أن الحملات دائمًا ما تكون حية. المسافرون دائمًا متصلون بالإنترنت، لذلك لا يستطيع مسوقو السفر إيقاف حملاتهم.

الحجوزات المباشرة هي أفضل طريقة لبناء ثقة العلامة التجارية والولاء والربحية . يجب على المسوقين بناء علاقات مباشرة مع عملائهم لزيادة المشاركة والكفاءة والفعالية في استراتيجيات تسويق السفر. إن تطوير استراتيجية لتفعيل بيانات الطرف الأول عبر القنوات والأجهزة لدفع الحجوزات المباشرة هو مفتاح هذا النجاح.

“طوال تحديات السنوات القليلة الماضية، لم نتوقف أبدًا عن البحث عن طرق لدعم صناعة الضيافة المحلية لدينا. شراكتنا المستمرة مع Sojern في إطار برنامج التسويق التعاوني الخاص بهم كانت لا تقدر بثمن، ودعمت الفنادق في أبو ظبي لدفع الحجوزات المباشرة مع تحسين ربحية الغرفة “، هذا ما قاله جورج كالياماكوس، قسم الثقافة والسياحة في أبو ظبي. “مع شروعهم في السنوات الخمس عشرة القادمة في التسويق الرقمي، أتمنى لهم كل التوفيق والاستمرار في توفير الأدوات والرؤى التي تحتاجها الصناعة لتزدهر.”

قال ديفيد ويست، المدير التنفيذي لشركة Herschend Entertainment ، المالكة والمشغلة للعديد من المعالم السياحية في الولايات المتحدة: “لقد كانت Sojern شريكًا لنا من خلال التغيير الرقمي المستمر – من إرشادات الخصوصية الجديدة إلى الشراكة بدون ملفات تعريف الارتباط إلى الوجهات – وساعدتنا في التنقل والابتكار من خلال كل ذلك “. “أقدر أنهم يدفعوننا وبقية الصناعة لتحقيق أقصى استفادة من جهودنا التسويقية.”

“لا يزال تعاوننا مع Sojern قويًا. على مدى العامين الماضيين، قدمت خبرتهم الإعلامية الرقمية لفريق التسويق الميداني للأمريكتين في حياة بيانات ثاقبة لمساعدة إعلاننا على الوصول إلى الجماهير المناسبة في الوقت المناسب والتنقل في المشهد المتطور للسفر وتفضيلات المستهلك”.

أوضحت جولي سيلفرمان، مديرة التسويق الرقمي في The Parking Spot : “أول شراكة مع شركة أوماها الصغيرة الناشئة قبل 15 عامًا سمحت لموقف السيارات بمواكبة التطور السريع للتسويق الرقمي “. “كانت Sojern منذ ذلك الحين هناك في كل خطوة من الطريق لدفع العائد على الاستثمار ( ROI ) وإعدادنا لمشهد رقمي متغير باستمرار. نتطلع إلى التكامل مع منصتهم الجديدة للحفاظ على إستراتيجيتنا للتسويق الرقمي للمضي قدمًا في عام 2023 وما بعده”.

طوال 15 عامًا، تعلمت Sojern التكيف مع العديد من التحديات التي تطرحها صناعة السفر والاقتصاد العالمي. من الأزمة المالية لعام 2008 ووباء COVID-19 غير المسبوق إلى التغيرات المتطورة باستمرار في التكنولوجيا، اجتازت Sojern العديد من العواصف وستستمر في الظهور بشكل أقوى. لم يؤد تركيز الشركة الثابت على السفر إلا إلى زيادة مرونتها وإعادة تأكيد رؤيتها لتصبح منصة تسويق السفر رقم1.

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نُبذة عن Sojern

Sojern هي منصة التسويق الرقمي الرائدة المصممة لمسوقي السفر. وتقوم Sojern بتنشيط حلول التسويق متعدد القنوات، المدعوم بالذكاء الاصطناعي وبيانات نوايا المسافر، من أجل جذب الطلب المباشر. ويعتمد أكثر من 10000 فندق وموقع سياحي ومجلس سياحة ومُسوِّق للسفر على Sojern لإشراك وتحويل المسافرين حول العالم.

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