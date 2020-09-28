تحت شعار “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”:رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين تعلن عن عقد قمة القادة افتراضياً

الرياض،المملكة العربية السعودية، 28سبتمبر 2020 — برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله –، ستعقد قمة قادة دول مجموعة العشرين للعام 2020م بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 من شهر نوفمبر القادم.

وستعقد القمة في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث ستبني على ما تم من اعمال خلال وبعدالقمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في مارس الماضي، ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية للمجموعة والتي تجاوزت مائة اجتماع.

وحيث قادت دول مجموعة العشرين جهوداً دولية نتج عنها الحصول على التزامات بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي بهدف دعم انتاج الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها ، وقامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي، ووفرت أكثر من 14 مليار دولار أمريكي لتخفيف أعباء الديون في الدول الأقل تقدمًا لتمويل أنظمتها الصحية وبرامجها الاجتماعية.

ستركز دول مجموعة العشرين خلال القمة القادمة علىحماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل. كما ستسعى القمة إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.

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