‫تحدد DXC Technology خمس طرق ستحول بها الكون الفوقي (الميتافرس) الحياة والأعمال في السنوات الخمس المقبلة

لندن، 14 دجنبر/ كانون الأول 2022 / PRNewswire / — كشفت شركة DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: DXC) ، وهي شركة خدمات تكنولوجية عالمية رائدة في قائمة Fortune 500 ، عن خمس طرق تتوقع أن يؤثر الكون الفوقي (الميتافرس) على الحياة والأعمال في السنوات الخمس المقبلة.

1. لن يكون التعاون في مكان العمل هو نفسه مرة أخرى

في جميع أنحاء العالم، سيصبح الكون الفوقي (الميتافرس) جزءًا من العمل اليومي لعدد متزايد من الموظفين. بدلاً من التحديق في شبكة من الوجوه ثنائية الأبعاد على شاشة مؤتمرات الفيديو، سيتمكن الزملاء من اختيار مقعدهم على طاولة افتراضية، والخروج من الغرفة للاستراحة، وحتى الذهاب في نزهة افتراضية مع رئيسهم.

لتحقيق أقصى قدر من الفوائد، تجمع العديد من الشركات بالفعل بين مؤتمرات الفيديو التقليدية وتقنيات التعاون الغامرة. لاحظت DXC التأثير الإيجابي لعالمها الافتراضي الخاص، مع زيادة مستويات الإنتاجية والمشاركة والإبداع بين موظفيها.

“تساعد تجارب الكون الفوقي (الميتافرس) الموظفين على التركيز بشكل أفضل والاحتفاظ بمزيد من المعلومات. يمكن أن تساعدنا العوالم الافتراضية على الخروج من روتين مؤتمرات الفيديو لدينا وفتح الباب لمزيد من التعاون والابتكار”، كما تقول ناتالي فانكلويسين، رئيسة الواقع الممتد في DXC Technology .

2. الأحداث المهنية واسعة النطاق ستصبح افتراضية

الكون الفوقي (الميتافرس) هو مكان حيث يمكن للآلاف من الصور الرمزية في جميع أنحاء العالم أن يجتمعوا معًا للتفاعل والالتقاء والمشاركة. يمكن للرسوم الرمزية ثلاثية الأبعاد، التي يتحكم بها الأشخاص من موقعهم المريح، أن تتجول بحرية عبر مساحة لا نهائية تقريبًا وتنقل أنفسهم من مكان إلى آخر على الفور. في المستقبل، ستقام المزيد من الأحداث واسعة النطاق مثل المؤتمرات والمعارض ومؤتمرات القمة في عوالم افتراضية، مما يتيح فرصًا أكبر للتعاون في جميع أنحاء العالم ويقلل من الوقت والموارد والبصمة الكربونية المستخدمة عند السفر.

3. ستنتقل الفرق الموسيقية والدي جي والنوادي الرياضية والمواعدة إلى الكون الفوقي (الميتافرس)

يشجع المزيد والمزيد من الأفراد والمؤسسات من صناعة الموسيقى والرياضة المشجعين على الانضمام إليهم من مقاعد افتراضية في أماكن افتراضية، مما يجلب الإثارة من الحفلات الموسيقية والمباريات إلى منزل الفرد. بالإضافة إلى ذلك، تقدم بعض تطبيقات المواعدة مثل Nevermet و Flirtual بالفعل خدمات في الكون الفوقي (الميتافرس). في السنوات الخمس المقبلة، سيتم تقديم فرص تفاعلية وغامرة للمستهلكين للقيام بالأشياء التي يحبون القيام بها في العالم المادي – كل ذلك من خلال الصورة الرمزية الرقمية الخاصة بهم.

4. ستعبر العلامات التجارية عن نفسها بطرق جديدة

ستصبح تجارب العملاء الافتراضية شائعة مع العلامات التجارية التي تبحث عن طرق جديدة ومثيرة للتفاعل مع عملائها. العلامات التجارية الكبرى للبيع بالتجزئة مثل لويس فيتون Louis Vuitton وأديداس Adidas وغوتشي Gucci وكوك Coke ونايك Nike ، جنبًا إلى جنب مع شركات السيارات مثل نيسان Nissan وتويوتا Toyota وفيراري Ferrari ، تقوم بالفعل بتجربة البيئات الافتراضية والواقع المعزز. في السنوات الخمس المقبلة، تتوقع شركة DXC المزيد والمزيد من العلامات التجارية لتقديم فرصة للعملاء لاستكشاف علاماتهم التجارية وحلولهم وخدماتهم ثلاثية الأبعاد – من الفنادق والمدن والمطارات.

5. التوظيف والتأهيل سيتغيران

يعد توظيف المواهب جزءًا لا يتجزأ من نجاح أي عمل، والوصول إلى المواهب هو الخطوة الأولى. على مدى السنوات الخمس المقبلة، سوف تتحول المنظمات بشكل متزايد إلى الكون الفوقي (الميتافرس) للتواصل مع المرشحين بطرق مغرية وجذابة. يمكن أن يكون الكون الفوقي (الميتافرس) مفيدًا أيضًا للشمولية. يمكن أن تساعد استضافة مقابلات الجولة الأولى في الكون الفوقي (الميتافرس) القائمين بالتوظيف على تحديد المرشحين الذين يتمتعون بالملف السلوكي الصحيح بدلاً من مجرد أولئك الذين لديهم أوراق اعتماد أو مظهر السيرة الذاتية الصحيحة.

“الأفراد والشركات يفتحون عقولهم على إمكانية استخدام الكون الفوقي (الميتافرس) في الأنشطة اليومية”، تلخص ناتالي فانكلويسين. “نشأ العديد من شباب اليوم في التواصل الاجتماعي والألعاب عبر الإنترنت، لذلك يجب أن تكون الشركات والمؤسسات الحكومية والعلامات التجارية قادرة على إشراكهم في المنتجات والخدمات التي تبدو مألوفة ومثيرة.”

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://dxc.com/us/en/insights/perspectives/article/Five-ways-the-metaverse-will-transform-lives-and-business

نبذة عن شركة DXC Technology

تساعد DXC Technology (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: DXC ) الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين هياكل البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسع عبر السحب العامة والخاصة والسحابة الهجينة. تثق أكبر الشركات ومؤسسات القطاع العام في العالم في دي أكس سي لنشر الخدمات عبر حزمة تكنولوجيا المؤسسات لدفع مستويات جديدة من الأداء والقدرة التنافسية وتجربة العملاء عبر قطاعات صناعة تكنولوجيا المعلومات. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم التميز لعملائنا وزملائنا في DXC.com .

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للتواصل: ألكساندرا أندرياسيك بنكوسكا، DXC Technology ، بريد إلكتروني: a.andreasikbinkowska@dxc.com