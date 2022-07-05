‫ تحصل سينوبيك على تريليون متر مكعب من موارد الغاز الصخري في جنوب غرب سيتشوان، الصين

تشونغتشينغ، الصين، 5 يوليو 2022 / PRNewswire / — شركة الصين للبتروكيماويات، كود السهم ) HKG : 0386، “سينوبيك “) ذكرت أنها حققت قدرة إنتاج يومية تبلغ 530،000 متر مكعب من الغاز الصخري في 30 يونيو في بئر شيني 1 في كيجيانغ، تشونغتشينغ، مما يؤكد 100 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الصخري في هيكله من الغاز الصخري.

اعتبارًا من الآن، أنشأت سينوبيك حزام موارد الغاز الصخري لـ “ Xinchang South – Dongxi – Dingshan – Lintanchang ” (“الحزام”) في حوض سيشوان الجنوبي الشرقي، مع حجم إجمالي لموارد الغاز الصخري يصل إلى 1.19305 تريليون متر مكعب، وهو ثاني احتياطي من الغاز الصخري من Sinopec على مستوى تريليون بعد ملء حقل الغاز الطفلي ذلك الذي سيسهم في ضمان أمن الطاقة في الصين.

يبلغ عمق بئر Xinye 1 5,756 مترًا، ويحتوي حزام الهيكل على مساحة مواتية كبيرة وموارد من الغاز الصخري، مما يجعله منطقة رئيسية لاستكشاف سينوبيك الاستراتيجي وإنتاج الغاز الصخري. يبلغ متوسط عمق البئر في الحزام أكثر من 3500 متر، من بينها طبقة الغاز الصخري المحفورة في بئر الدينجاي-8 التي يبلغ عمقها 4614 مترًا.

تشمل التحديات التي تواجه تطوير الرواسب العميقة الإجهاد الأرضي المعقد وعمق الدفن العميق. يولي سينوبيك أهمية كبيرة لاستكشاف الغاز الصخري العميق والنظريات والتقنيات المبتكرة بما في ذلك التصديع لآبار الغاز الصخري العميق وكذلك تحقيق الإنتاج المحلي لمعدات وأدوات ومواد التصديع. أدرك سينوبيك 100 في المئة من حصص الحفر من الطين الصفحي عالي الجودة.

في عام 2017، أنشأ سينوبيك فريقًا للبحث والتطوير في مجال الغاز الصخري العميق لتجريب الأبحاث في دونغشي. بعد سنوات من البحوث والممارسات الشاملة، قام سينوبيك ببناء الفهم النظري لجيولوجيا الغاز الصخري العميق وكشف بنجاح عن تطوير والحفاظ على آلية ثقوب الصخر الصخري العميقة في السحنات العميقة في المياه العميقة.

بالإضافة إلى ذلك، اقترح سينوبيك أيضًا تقنية التنبؤ الموضعي الحلو بطبقة الغاز الصخري العميقة التي حققت استكشافًا عالي الدقة، وطورت تقنية هندسة تكسير الغاز الصخري العميق التي تعالج بفعالية مشاكل عمق الدفن واللدونة، بالإضافة إلى الإجهاد المرتفع في الموقع، لتحقيق تقنية تكسير الشبكة ثلاثية الأبعاد التي يمكن أن تضمن القطع الدقيق والضغط والانتشار، بالإضافة إلى التمدد والتعبئة المتوازنة.

بعد ذلك، سيعزز سينوبيك التقييم الدقيق لحقل غاز شينشانغ ويرفع التقييم العام ونشر موارد الغاز الصخري في جنوب شرق سيتشوان، ويزدهر لتحقيق اختراقات استكشاف مستمرة.

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ألصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1852679/Sinopec_Acquires_Trillion_Cubic_Meters_Shale_Gas_Resources_Southwestern_Sichuan.jpg

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