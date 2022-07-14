‫تحصل Vipp Interstis على شهادة أفضل مكان للعمل للعام الثاني على التوالي

باريس، 14 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — تم الاعتراف بشركة Vipp Interstis ، وهي شركة فرنسية رائدة في مجال تعهيد العمليات التجارية في إفريقيا تقدم حلولًا خارجية للشركات الفرنسية والأوروبية، مؤخرًا كواحدة من أفضل الأماكن للعمل للعام الثاني على التوالي. خلال التقييم، حصلت الشركة على درجات مرتفعة في العديد من جوانب أماكن العمل الخاصة بها، مثل التحفيز، وتوازن الحياة مع العمل والثقافة، مما أدى إلى الاعتراف بها بين أفضل صاحب العمل في إفريقيا. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول نتائج الشركة:

· 98٪ من الموظفين يوصون بالمنظمة

· تم تقييم 8 عوامل رئيسية للالتزام في مكان العمل والتحقق من صحتها

· 2022 هو العام الثاني الذي حصلت فيه مجموعة Vipp Interstis على هذه الشهادة لعملياتها في إفريقيا

وقال تشارلز إيمانويل بيرك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، في بيان: “موظفونا رائعون. يسعدنا أن نكون قادرين على تزويدهم، بفضل الطلبات من عملائنا الدوليين، ببيئة وظروف عمل مواتية لتطورهم الشخصي. أنا فخور جدًا اليوم بأنهم يشهدون على التزامهم بالمغامرة وجعل شركتنا صاحبة عمل رائعة في مدن مثل كوتونو أو ياوندي أو لومي “.

بالنسبة لستانيسلاس أسوا، مدير الإنتاج في إفريقيا، علق قائلاً: “في القارة التي غالبًا ما تحتل فيها ظروف العمل المرتبة الثانية، تؤكد هذه الشهادة سياستنا الاجتماعية. مع المتعاونين معنا، نكتب صفحة من التاريخ لا يتم فيها فصل المطلب عن الإحسان. نحن نصغي وعازمون على المضي قدما “.

أفضل أماكن العمل هو بمثابة برنامج شهادات دولي، يعتبر “المعيار البلاتيني” في تحديد أفضل أماكن العمل في جميع أنحاء العالم والاعتراف بها، مما يوفر لأصحاب العمل الفرصة لمعرفة المزيد حول التزام موظفيهم ورضاهم، وتكريم أولئك الذين يقدمون تجربة عمل مميزة تتمتع بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.