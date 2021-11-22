تراكا تطلق مراكز الخبرة التأسيسة في أستراليا وجنوب إفريقيا بغية دفع التعاون المستمر والابتكار

ستكون مراكز الخبرة متاحة للعملاء في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا (APACMEA)

الإمارات العربية المتحدة, 22 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أطلقت شركة تراكا، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الإدارة الذكية في قطاع المفاتيح والمعدات، أول مراكز خبرة لها اليوم، وتقع تلك المراكز في موقعين استراتيجيين رئيسيين في بلدان آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا (APACMEA) – بريسبان وأستراليا وجوهانسبرغ وجنوب أفريقيا، وستصبح تلك المراكز بمثابة بيئة لشركاء التكنولوجيا والمستخدمين النهائيين وموظفي تراكا للانغماس والتعلم والتمكين والابتكار من خلال اتجاهات القطاعات وتطبيق الممارسات المثلى وإدخال تحديثات على المنتجات.

سيتمكن جميع الزوار من الانغماس في عرض تراكا للقيمة الكاملة في القطاع، حيث سيتمكن الزوار من الوصول غير المسبوق إلى الجناح الكامل الخاص بالشركة والذي يحتوي على حلول إدارة المفاتيح والمعدات، وتحتوي المراكز أيضًا على مرافق تدريب مجهزة بتقنيات تراكا المبتكرة؛ لتمكين الشركاء من إنشاء نماذج أولية للمنتجات والتواصل مع بعضهم بعضًا بغض النظر عن مكان وجودهم في جميع أنحاء العالم.

ستقوم المراكز بتوفير بيئة تجريبية للشركاء في مجال التكنولوجيا مناجلاستحداث تكنولوجيات جديدة وتطوير أفكار جديدة وبناء عمليات جديدة لإضافة قيمة مستمرة، وبالتالي تمكينهم من توجية الكفاءات وتوفير التكاليف والوقت والموارد.

ستوفر هذه المراكز مجتمعةً بيئة ملائمة تمامًا لشركة تراكا لعرض قدراتها في أفضل نموذج،

علق جيسون فان دير مير، مدير الشؤون الفنية لشركة تراكا في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا ( APACMEA ) قائلاً: «إننا متحمسون للغاية لافتتاح أول مراكز تجارب تابعة لشركة تراكا رسميًا في اثنين من الاسواق المركزية التابعة لنا في المنطقة، وتم إنشائها بعد مرور أعوام من الاستماع إلى أصحاب المصلحة التابعين لنا فيما يتعلق بالحاجة لمكان يمكنهم في داخل أسواره المشاركة والإبداع معًا، وتمثل تلك المراكز بيئات مثالية لهم للوصول إلى أحدث تقنيات تراكا والأدوات التي من شأنها تمكنهم من المضي بهذه الخطوة إلى الأمام، ونأمل أن تصبح المراكز صمامًا لتبادل المعرفة والتدريب والدعم، والأهم من ذلك ترسيخ التعاون بين أصحاب المصلحة على المستويين الخارجي والداخلي، ولا يمكننا الانتظار حتى لحظة تجميع الأفراد مع بعضهم بعضًا، والشروع في هذه الرحلة نحو الابتكار معًا”.

شهدت شركة “تراكا” نموًا هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية في الشرق الأوسط، إذا نجحت الشركة في خلق قاعدة عملاء متنامية وشبكة شركاء قوية، لا سيما في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، ويوجد طلب متزايد على حلول الشركة للتحكم في العمليات في قطاعات البنوك والمرافق والبنية التحتية الحيوية، وستمكن مراكز الخبرة العملاء وشركاء التكنولوجيا من فهم وتقدير أحدث الابتكارات الصادرة عن الشركة، ومسار يمكنهم من خلاله التثبت من استثماراتهم في المستقبل عن طريق الاستثمار الدائم في البحث والتطوير.

تأسست شركة تراكا في عام 1995، وهي مزود عالمي رائد لأنظمة إدارة المفاتيح الذكية وحلول الخزائن لمساعدة العملاء على تأمين وإدارة ومراجعة استخدام أي أصول مادية تقريبًا، بما في ذلك المباني والأجهزة والمناطق الآمنة والمعدات والآلات والمركبات، ومع توافر نظم تراكا يتمتع العملاء بقدرة على تحسين الكفاءة،وتقليص وقت التعطل والتقليل من الاضرار والخسائر ؛ مما يعني إدارة تتسم بالكفاءة وتكاليف قليلة. ونجحت مجموعة أسا أبلوي من الاستحواذ على الشركة، وهي شركة عالمية رائدة في حلول اقفال الأبواب، في عام 2012.

يعلق مارتن وودهاوس، رئيس الشركة في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا ( APACMEA ) قائلاً: «تراكا هي شركة تستثمر باستمرار في موظفينا وتقنياتنا وعملائنا، وعلى مدار الثلاثين عامًا الماضية قمنا بتطوير حلولنا وخدماتنا لتلبية وتجاوز الاحتياجات المتغيرة باستمرار لعملائنا وقطاعات السوق، ونعتزم في المستقبل القريب إلى افتتاح مركزين آخرين، في سنغافورة والشرق الأوسط لمواصلة تطوير قدرتنا على الدعم والتعليم فيما يخص العرض الحقيقي للقيمة التي تقدمها تراكا، وسنستمر في الاستثمار في كافة المناطق التابعة لنا المتمثل في تقديم كافة وسائل الدعم باعتبارنا جهة استشارية موثوق به لجميع أصحاب المصلحة لدينا في كل خطوة على الطريق”.

لمزيد من المعلومات المتعلقة بمراكز الخبرة، يُرجى زيارة https://systems.traka.com/experience-centre .

ستشارك شركة تراكا في معرض إنترسك الذي سيقام من يوم 16 إلى 18 يناير 2022، ويرجى زيارة Stand S2-E11 في مركز دبي التجاري العالمي لمعرفة المزيد أو القيام بجولة مظهرية في مركز التجربة الجديد.

نبذة عن شركة تراكا

تراكا هي شركة رائدة عالمية في حلول الإدارة الذكية للمفاتيح والمعدات، ومن خلال التطوير المستمر للتكنولوجيا الخاصة بنا، يساعد خبراؤنا المنظمات في مختلف الصناعات والأحجام على إجراء رقابة جيدة على أصولها الهامة وتحسين الإنتاجية والمساءلة والحد من المخاطر في العمليات بالغة الأهمية.

لمزيد من المعلومات حول تراكا، يُرجى زيارة https://www.traka.com/ .