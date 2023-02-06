‫ترد Adani Group رد تفصيلي على اتهامات Hindenburg غير المدعومة بالأدلة

أحمد أباد، الهند، 6 فبراير 2023 / PRNewswire/ — ردت Adani Group على الادعاءات التي لا أساس لها والسرد المضلل من قبل Hindenburg Research في أكثر من 400 صفحة، مما أثار تساؤلات ضد داوافع Hindenburg الخفية التي تجاهلت ببساطة القضاء الهندي والإطار التنظيمي.

رد Adani Group : https://www.adani.com/Newsroom/media-coverage

يغطي الرد معايير الحوكمة وبيانات الاعتماد والجدارة الائتمانية وأفضل الممارسات والسلوك الشفاف والأداء المالي والتشغيلي والتميز. تم إعداد تقرير Hindenburg للتربح على حساب مساهمينا وعامة المستثمرين. إنه ليس “مستقلاً” ولا “موضوعيًا” ولكنه متلاعب لينشئ سوق مزيفة في الأوراق المالية لحجز مكاسب غير مشروعة، وهي عملية احتيال في الأوراق المالية بموجب القانون الهندي.

ومن بين الأسئلة الـ 88 التي طرحتها Hindenburg ، يشير 68 سؤالًا إلى مسائل سبق كشفها من قبل شركات Group في تقاريرها السنوية المتاحة على مواقعها على الإنترنت، والتي تقدم مذكرات وبيانات مالية وإفصاحات عن البورصة من وقت لآخر. ويتعلق 18 سؤالًا بعامة المساهمين وأطراف ثالثة (وليس شركات محفظة Adani) ، في حين أن الـ 5 المتبقين هم عبارة عن ادعاءات لا أساس لها مبنية على أنماط حقائق خيالية.

ويزعم التقرير أنه أجرى “تحقيقًا لمدة سنتين” و”كشف الأدلة”، لكنه لا يضم سوى مقتطفات انتقائية وغير كاملة من المعلومات الموجودة بالفعل في المجال العام منذ سنوات. نحن نعترض بشدة على Hindenburg التي اختارت تضليل المستثمرين والهيئات الرقابية وصانعي السياسات في الوقت الذي أطلقت فيه Adani Enterprises Ltd أكبر FPO في البلاد.

تلتزم The Group التزامًا عميقًا بالجهات المعنية وتشكرهم على وقوفهم معنا على مدى الثلاثين سنة الماضية. ومن المثير للصدمة أن هجوم Hindenburg على ثقة الجهات المعنية في the Group يقوض التزامها بـ “ Growth with Goodness “.

مقتطفات من رد ADANI GROUP على HINDENBURG

ردنا على الادعاءات

لا تستند أي من الأسئلة الـ 88 إلى تقصي حقائق مستقل أو صحفي. ومع ذلك، فقد أجبنا على كل هذه الأسئلة، بأفضل ما في وسعنا.

– الادعاءات التي تم الكشف عنها وفقدت مصداقيتها ودحضها : الادعاءات 1-3، 27-31، 72-80 لا تقدم أي نتائج جديدة. هذه اداعاءات غير مثبتة قضائياً؛ تم الكشف عنها من قبلنا لمستثمرينا وللمنظمين.

– الروايات الكاذبة المتعددة التي تم سردها حول بعض صادرات الماس، والتي أغلقت محكمة الاستئناف ( CESTAT ) قضاياها لصالحنا. وأكدت المحكمة العليا هذا القرار مرتين. وقد تم تجاهله وإخفائه عمدًا في تقرير Hindenburg .

– الادعاءات التي لا أساس لها حول المعاملات والتي تتوافق مع القانون، والتي تم الكشف عنها بالكامل وبشروط تجارية مناسبة : الادعاءات 9 و15 و19 و24 و25 و32 و33 و35 و40-51 و53-61 و81-83 هي مرة أخرى عبارة عن ارتجاع انتقائي للمعلومات المفصح عنها من البيانات المالية لكيانات Adani . تمت الموافقة على هذه المعلومات المفصح عنها بالفعل من قبل أطراف ثالثة مؤهلة ومختصة لمراجعتها.

– الادعاءات المضللة حول الكيانات الخارجية التي يُزعم أنها “أطراف ذات صلة” دون النظر إلى القانون والمعايير السارية : الادعاءات 4 و36 و37 و38 و39 تشير إلى كيانات خارجية. هذه بيانات متهورة دون أي فهم للقوانين الهندية حول الأطراف ذات الصلة ومعاملات الأطراف ذات الصلة.

– الاقتراحات الخاطئة المبنية على تحريف خبيث لممارسات الحوكمة في محفظة Adani : الادعاءات 34، و62-71 تستخدم معلومات انتقائية لتقديم تلميحات، بينما في الواقع، وضعت محفظة Adani سياسات ولجان حوكمة الشركات المختلفة مثل لجنة مسؤولية الشركات المكونة من مديرين مستقلين يطلعون مجلس الإدارة على أداء ESG للشركات.

– الروايات التي تم التلاعب بها حول كيانات الطرف الثالث التي ليس لها صلة : الادعاءات 5-8 و10-14 و16-18 و20-23 و26 و52 تسعى إلى الحصول على معلومات عن عامة مساهمينا. يتم تداول أسهم الشركات المدرجة في البورصات الهندية على أساس منتظم. الكيان المدرج ليس لديه سيطرة على من يشتري/يبيع/يمتلك الأسهم المتداولة علنًا في الشركة.

– أثارت Hindenburg أسئلة حول عرض البيع الذي قامت به Adani Green Energy Limited في عام 2019 بينما تجاهلت بشكل خبيث أن إجراء OFS في الهند هو عملية منظمة يتم تنفيذها من خلال عملية مطابقة دفتر الطلبات الآلي على منصة البورصة.

– الخطاب المتحيز وغير المدعوم بالأدلة : الادعاءات 84-88 هي تصريحات متحيزة في ثوب الأسئلة حول استعدادنا للرد على النقد. لدينا الحق في التماس الإنصاف القضائي أمام المحاكم الهندية عندما تكون هذه المصالح مهددة.

أبرز نقاط محفظة الائتمان

نفذت شركات Adani Portfolio بنجاح خطة توسع تتفوق على الصناعة على مدى العقد الماضي. وقد خفضت الشركات باستمرار نسبة صافي دين المحفظة إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين لتصل من 7.6x إلى 3.2x (يرجى الاطلاع على الرسم البياني أدناه)، حيث نمت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بمعدل 22% معدل النمو السنوي المركب في السنوات التسع الماضية بينما نمت الديون فقط بنسبة 11% معدل النمو السنوي المركب خلال نفس الفترة.

ضخ الأسهم في محفظة Adani

جمعت محفظة Adani أسهم بقيمة 16 مليار دولار أمريكي بموجب خطة منتظمة لإدارة رأس المال لجميع شركات المحفظة على مدار السنوات الثلاث الماضية كمزيج من الأسهم الأولية والثانوية والملتزمة من المستثمرين البارزين مثل TotalEnergies و IHC و QIA و Warburg Pincus ، إلخ.

العلاقات المصرفية

طورت المحفظة علاقات مصرفية عميقة مع مؤسسات مثل JP Morgan و Bank of America Merrill Lynch و Citi و CreditSuisse و UBS و BNP Paribas و Deutsche Bank و Barclays و Standard Chartered و MUFG و DBS و Emirates NBD وغيرها. وقد عزز ذلك إمكانية الوصول إلى مختلف مصادر وهياكل التمويل. أدت القروض المشتركة الناجحة للصفقات المصرفية إلى تقليل مخاطر البنوك في الأسواق المتقلبة مثل الاستحواذ على أعمال الأسمنت الهندية لشركة Holcim مع البنوك الدولية.

العملية المحاسبية، وآلية الإدارة المركزية لتخطيط الموارد في المؤسسة ونظام الإبلاغ

يتم تسهيل عملية الرقابة المالية الداخلية وآلية الحوكمة ومراقبتها من قبل the Group بناءً على خمس ركائز رئيسية:

أ. الآلية المركزية لإدارة نظام تخطيط الموارد في المؤسسة ونظام الإبلاغ

ب. الاستعراضات الدورية الداخلية والخارجية لمختلف العمليات

ج. إصدار إرشادات الشركة وضمان الالتزام بها

د. تعيين مدققين قانونيين أكفاء وذوي سمعة طيبة لجميع القطاعات

هـ. برامج بناء القدرات لتسهيل الضوابط

تضمن The Group أعلى معايير الحوكمة وإعداد التقارير من قبل جميع الشركات في جميع القطاعات. فريق Adani Business Excellence Team (ABEX) هو فريق مركزي يتعامل مع الضوابط المحاسبية والمالية لجميع الشركات. وقد حصلت هذه العمليات على ست جوائز sigma و ISO .

آلية قوية للفحص والتدقيق، وقد ارتدى العديد من المديرين الماليين أدوارا جديدة داخل Group

تتمتع شركات Adani Group بعملية تدقيق قوية للغاية لمنع أي انحرافات عن الالتزامات التنظيمية وأعلى المعايير القانونية. تتألف لجنة التدقيق لكل قطاع من القطاعات المدرجة من أعضاء مجلس إدارة مستقلين بنسبة 100%. يتم تعيين المدققين القانونيين في مجلس الإدارة بناءً على توصية من لجنة التدقيق وهم من كبار القادة العالميين أو القادة الإقليميين.

Hindenburg قللت من شأن تغيير المدراء الماليين. العديد من المديرين الماليين لا يزالون جزءًا من المنظمة في كفاءات أخرى. وقد غادر البعض بعد التقاعد أو لمتابعة مساعيهم في تنظيم مشاريعهم الخاصة ومواصلة العمل في جمعيتنا.

نؤكد من جديد أن Adani Group تمتثل تمامًا لجميع القوانين واللوائح السارية وتستمر في الاحتفاظ بجميع حقوقنا في متابعة سبل الانتصاف لحماية الجهات المعنية لدينا أمام جميع السلطات المختصة. نحن نحتفظ بجميع حقوقنا في الرد على أي من الادعاءات أو محتويات تقرير Hindenburg أو استكمال هذا البيان.