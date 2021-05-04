تسانغ واتش بي كاي لإدارة المشاريع الإماراتية توقعان اتفاقية مشتركة

هونغ كونغ، 4 مايو / أيار 2021 / PRNewswire/ — أعلنت مجموعة تسانغ عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة اتش بي كاي لإدارة المشاريعالإماراتية، وذلك بتاريخ 4 أبريل 2021. تهدف هذه الاتفاقية إلى إطلاق صندوق مشترك للتكنولوجيا والابتكار للشركات الناشئة المحتملة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشبه القارة وأفريقيا بشكل أساسي، مما يعزز إمكانيات الجيل الصناعي الرابع وموجة شركات التقنية الناشئة المبتكرة.

وكان الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان قد أسس مجموعةاتش بي كاي لتتوي مهمة الاستثمار في المشاريع والدخول في شراكات مشتركة مع شركاء يقدمون مشاريع قابلة للتطبيق ومثيرة للاهتمام تعتمد مفاهيم الاستدامة وتمكين الإنسانية وخلق فرص العمل. ومن خلال هذا التعاون، تتطلع كلا الشركتين للشروع في مهمة عالمية تهدف إلى العثور على المواهب التقنية المبتكرة ورعايتها والارتقاء بها.

وحول الاتفاقية علق حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة ومؤسس اتش بي كاي: “يسعدنا أن نتعاون معمجموعة تسانغمن أجل إنشاء صندوق التكنولوجيا والابتكار التاريخي هذا، ونحن متحمسون جداً لرؤية حماسةالمجموعة للاستثمار والشراكة معنا من أجل تطوير الشركات التقنية المبتكرة”.

من جهته، علق السيد أنور حسين، الرئيس التنفيذي لمجموعةاتش بي كاي قائلاً: “تؤمن كل من شركة اتش بي كاي ومجموعة تسانغ بأن التقنيات المبتكرة التي ستغير من قواعد اللعبة يمكنها المساهمة في تحسين مستوى الأفراد والاقتصاد بشكل عام. وهذا الصندوق المقترح هو الأول من نوعه المخصص لمثل هذا القطاع”.

وقال باتريك تسانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة تسانغ: “نحن سعداء للغاية في أن تكون مجموعة اتش بي كايمن أوائل الشركات التي نتعاون معها في منطقة الشرق الأوسط. هناك الكثير من التناغم بين المجموعتين حيث تتوافق رؤيتنا وقيمنا الأساسية بشكل وثيق. نؤمن بأن هذه الشراكة والاستثمار المشترك جنباً إلى جنب مع نقاط قوتنا وشبكتنا العالمية وخبراتنا ستؤدي إلى إحداث تغيرات إيجابية تهدف لجعل العالم مكاناً أفضل لنا جميعاً”.

حول اتش بي كاي إدارة المشاريع

أسس الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، إدارة مشروع حمد بن خليفة للتعامل مع عدة استثمارات والدخول في شراكة مشتركة مع شركاء مقدمين مشاريع قابلة للتطبيق ومثيرة للاهتمام مع الاستدامة وخلق فرص العمل. الشيخ حمد بن خليفة بن محمد آل نهيان هو قائد أعمال محنك يتمتع بسجل حافل بالنجاح على مدى العقدين الماضيين، عبر المناطق بما في ذلك معظم قطاعات الأعمال. غالباً ما يوصف أسلوب قيادته بأنه مبتكر وملهم.

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حول مجموعة تسانغ

نحن مكتب عائلي واحد يركز على الصين ومقره في هونغ كونغ مع مكاتب في لندن وبكين وشينزين، نستثمر عالمياً في استثمارات خاصة.

نقدم الاستشارات الاستراتيجية للعملاء من خلال العمل كجسر بين الصين وبقية العالم. ونساعد الشركات الصينية في الحصول على الشركات في الخارج ونساعد أيضًا الشركات الخارجية على الدخول إلى السوق الصينية..

نحن فخورون بجذورنا والآسيوية، وعادة ما نضع خططاً طويلة المدى وننفذ باستخدام هندسة الهيكلة المالية والقانونية الغربية والحديثة لنجمع بذلك أفضل ما قدمته الحضارتين الغربية والشرقية. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بعرض الفرص الاستثمارية المختلفة بانتظام من خلال الاكتتابات العامة والمبيعات التجارية.

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مجموعة تسانغز

أزومي آشلي

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azumi.ashley@tsangsgroup.co

أتش بي كي للمشاريع

سارة حديد

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