‫تسجل شركة Sinopec رقماً قياسياً جديداً لعمق البئر العمودي يبلغ 8866 متراً في حوض سيتشوان، الصين

بكين، 30 ديسمبر 2022 / PRNewswire / — شركة البترول والكيماويات الصينية ( HKG : 0386، “ Sinopec “) أعلنت أن بئر Yuanshen-1 لاستكشاف المخاطر في حوض سيشوان قد أكمل بنجاح الحفر على عمق 8866 مترًا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الأعمق في حوض Sichuan الذي سجله بئر Rentan-1 .

اختراق كبير لـ “مشروع الأرض العميقة” لـ Sinopec ، وصل بئر Yuanshen-1 إلى أعمق تكوين للنفط والغاز في عمق الدفن في حوض سيشوان ويظهر كذلك الإمكانات الكبيرة لصخور الكربونات القديمة العميقة في المنطقة.

وفي اليوم نفسه، كشفت شركة Sinopec رسميًا النقاب عن “مشروع الأرض العميقة – قاعدة الغاز الطبيعي في سيشوان وتشونغتشينغ”، بالتعاون مع شركة Sinopec للاستكشاف، وشركة Sinopec للنفط والغاز في الجنوب الغربي، وشركة Sinopec زونغيوان لحقول النفط، وشركة Sinopec جيانغان لحقول النفط، وشركة Sinopec شرق الصين للنفط والغاز. هذه هي قاعدة Sinopec الثالثة “مشروع الأرض العميقة” بعد قواعد Shunbei Oilfield و Jiyang Shale Oil .

حتى الآن، بلغت موارد الغاز الطبيعي العميقة في Sinopec في حوض سيشوان في المناطق التي تتمتع بحقوق التعدين 15 تريليون متر مكعب، وهو ما يحمل وزنًا ثقيلًا لاحتياطيات الغاز الطبيعي ونمو الإنتاج في الصين.

وصل بئر Yuanshen-1 إلى أعمق خزان للهيدروكربونات في حوض سيشوان – مجمع التلال الضحلة للسحنات الهامشية للمنصة في تكوين دنجي. أثناء الاستكشاف، لا تزال صخور الكربونات شديدة العمق، المدفونة على عمق يزيد عن 8700 متر، تظهر أدلة هيدروكربونية إيجابية في الخزان المسامي.

الحفر على عمق أكثر من 8000 متر يمكن أن يجلب العديد من التحديات للاعبين الصناعيين العالميين. يزن الغلاف العلوي كبير الحجم 517 طنًا على مستوى الأرض، وهو ما يمثل تحديًا لقدرات الرفع والتغليف الخاصة بمنصة الحفر. كما تشتمل درجة الحرارة الفائقة الارتفاع في الأرض العميقة على متطلبات عالية لاستقرار مائع الحفر وقدرته على مكافحة التلوث، ويكون التجويف عند هذه الأعماق صعبًا ومستهلكًا للوقت. ولمكافحة هذه التحديات، طورت Sinopec خمس تقنيات رئيسية للحفر العميق للغاية لدعم التنقيب عن النفط والغاز في خزانات الكربونات العميقة والعميقة للغاية.

واصلت Sinopec التقدم في استكشاف الهيدروكربونات العميقة في حوض سيشوان، بما في ذلك الغاز التقليدي في صخور الكربونات البحرية العميقة وغاز الصخر الزيتي العميق. وقد اكتشفت حقول الغاز في بوغوانغ ويوانبا وشوانكسي، وحتى الآن، تجاوزت قدرة Sinopec على إنتاج الغاز التقليدي السنوي من خزانات الكربونات البحرية العميقة 12 مليار متر مكعب.

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