تسع شركات بارزة تطلق مبادرة جديدة لتسريع التقدم نحو مستقبل صفري من انبعاثات الكربون

المشاركون في المبادرة ملتزمون بالقيادة عبر القدوة، ويختطون مسارا تتبعه الشركات لأخرى

ريدموند، واشنطن، 22 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت تسع شركات اليوم عن تأسيس مبادرة جديدة لتسريع التقدم نحو اقتصاد صفري. المبادرة التي تدعى “التحول إلى الصفر” Transform to Net Zero ، تنوي إعداد وتوزيع الأبحاث والإرشادات وخرائط الطريق القابلة للتطبيق، لتمكين جميع الشركات من تحقيق انبعاثات كربونية صفرية صافية.

وستقود المبادرة تسع شركات أعضاء تأسيسيين بما في ذلك A.P. Moller – Maersk , Danone , Mercedes-Benz AG , Microsoft Corp. , Natura &Co , NIKE, Inc. , Starbucks , Unilever ، و Wipro ، كما و Environmental Defense Fund (EDF) . وتدعم المبادرة أيضا شركة BSR ، التي تعمل بمثابة أمانة عامة للمبادرة.

ستركز مبادرة برنامج”التحول إلى الصفر”على تمكين تحول الأعمال المطلوب لتحقيق صافي انبعاثات غازية صفرية في موعد لا يتجاوز العام 2050، بالإضافة إلى قيادة التغيير الأوسع مع التركيز على السياسات والابتكار والتمويل. ستكون مخرجات المبادرة متاحة على نطاق واسع للجميع، مع أنه يمكن انضمام شركات إضافية إليها لاحقا. تهدف المبادرة إلى استكمال مخرجات هذا العمل بحلول العام 2025.

سيسترشد العمل بالمبادئ التالية:

1. التركيز على التحول: تنفيذ التزاماتنا الفردية وترجمة التزاماتنا إلى عمل، والتي ستشمل استراتيجية الشركة، والحوكمة والمساءلة، والتمويل والعمليات، وإدارة المخاطر، والمشتريات، والابتكار والبحث والتطوير، والتسويق، والشؤون العامة.

2. بقيادة البيانات والطرق العلمية وأفضل الممارسات: الالتزام بالنهوج الموحدة لتحقيق ما يتطلبه أفضل العلم المتاح حاليا لتحقيق عالم 1.5 درجة مئوية؛ ملتزمون بتحسين جودة وتوافر الأبحاث والبيانات والأدوات للجميع؛ ملتزمون بأعلى عائد للاستثمار في المناخ.

3. الاستفادة من الجهود الحالية: ملتزمون بفتح التعاون مع المبادرات الصافية الصفرية الحالية (تسجيل الدخول، والدعوة، والجهود القطاعية، وجهود المنهجية) للاستفادة من العمل الحالي وتعزيز تحويل الأعمال إلى صافي الصفر.

4. الحوكمة والرقابة القوية: على أعلى مستويات الشركة، ستعمل هياكل الحوكمة والرقابة على تحقيق الصافي الصفري، بما في ذلك من خلال تطوير منتجات وخدمات ونماذج أعمال مبتكرة.

5. التخفيض القوي والإزالة عبر الشركات بأكملها: يتطلب الصافي الصفري تخفيضات الانبعاثات عبر سلسلة القيمة بأكملها، بما في ذلك تأثير المنتجات والخدمات وسلسلة التوريد. يتطلب الصافي الصفري تحقيق تخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة بما يتماشى مع أحدث العلوم وزيادة قدرتنا على عمليات إزالة غازات الدفيئة في المدى القريب لتكون الطريق للوصول بالشركات – والعالم – إلى صافي الصفر في موعد لا يتجاوز 2050 لضمان مناخ مستقر، وسيعني أيضا ضرورة متابعة مزيج من الإجراءات الإيجابية للمناخ.

6. الاستثمار في الابتكار: التزام كبير ورغبة في الاستثمار وتسريع الابتكار لتحقيق صافي تحول صفري، بما في ذلك الشراكة مع الآخرين.

7. الانخراط في السياسة: تطوير السياسات العامة التي تمكن وتعجل التقدم نحو صافي الصفر، والانخراط مع هيئات مثل الجمعيات التجارية لتحقيق هذا الهدف.

8. الشفافية والمساءلة: إعداد التقارير العامة والإفصاح عن التقدم نحو صافي التحول الصفري لأصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن في ذلك المستثمرون والعملاء والمستهلكون والمنظمون عند الاقتضاء؛ تبادل المعلومات مع جميع أصحاب المصلحة بشأن الممارسات الجيدة لتحويل الصافي الصفري.

9. التحول العادل والمستدام: نعلم أن الفئات المهمشة والمجتمعات ذات الدخل المنخفض تتحمل أكبر آثار تغير المناخ. لذلك، سوف نساعد في توفير الظروف اللازمة لتحقيق حلول مناخية فعالة وعادلة ومستدامة للناس بغض النظر عن الجنس أو العرق أو المهارات.

التعليق :

أيه بي مولر – ميرسك

قال سورين سكو، الرئيس التنفيذي لشركة أيه بي مولر – ميرسك “تلتزمأيه بي مولر – ميرسك بمستقبل خالٍ من الكربون في النقل والخدمات اللوجستية. للمساهمة في تحقيق هدف اتفاقية باريس، أعلنا طموحنا في تحقيق خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى نسبة الصفر بحلول العام 2050 لأول مرة في العام 2018. ومنذ ذلك الحين، اتخذنا العديد من الإجراءات الملموسة لإزالة الكربون من الصناعة. ولا يمكن الوصول إلى الهدف العام المتمثل في الحفاظ على الاحترار العالمي دون 1.5 درجة إلا من خلال تحالفات قوية عبر القطاعات والشركات. لذلك يسعدنا الانضمام إلىمايكروسوفتوغيرها من الشركات العالمية العضو في مبادرة”تحول إلى الصفر.”

بي أس آر

قال آرون كريمر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة بي أس آر: “على مدار العقد الماضي، التزمت العديد من الشركات بصافي أهداف صفرية لناحية الانبعاثات. لقد حان الوقت الآن لتسريع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف الأساسي. نافذتنا للبقاء تحت 1.5 درجة من الاحترار تنغلق، وبسرعة. نحن الآن في عقد حاسم، حيث يجب علينا إزالة الكربون بشكل عاجل من الاقتصاد، إذا أردنا تجنب أسوأ آثار تغير المناخ. لهذا السبب فإن التحول إلى الصفرية الصافية مهم للغاية. والأمر أكثر من مجرد تحديد علامة عالية للإلهام، فإن مبادرة التحول إلى الصفر ستزود الشركات بخريطة طريق قابلة للتنفيذ تمكنها من تحويل أعمالها لتزدهر وتشكل اقتصادًا صفريا صافيا لناحية الانبعاثات.”

دانون

قال إيمانويل فابر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دانون: “إن إطار عملنا لكوكب واحد، صحة واحدة يضع المناخ في صميم تحول النظام الغذائي. لذا فإن الحيادية في مستويات انبعاث الكربون ليست أمرا اختياريًا لدانون، بل هو وسيلة لإعادة تطوير نمونا. لا يمكن تحقيق هذه الثورة بمفردها. لهذا أؤمن حقًا بالقوة الجماعية للتحول إلى الصفر. دعنا نشارك أفضل الممارسات وننشئ أنظمة جديدة لإنشاء الحلول المستندة إلى الأدلة التي ستساعدنا في قيادة التغيير والحفاظ على الاحترار العالمي تحت 1.5 درجة مئوية “.

صندوق الدفاع عن البيئة

وقال فريد كروب، رئيس صندوق الدفاع عن البيئة: “الفجوة بين ما نحن عليه بشأن تغير المناخ والمكان الذي نحتاج إلى أن نبلغه تستمر في الاتساع. وكذلك الفجوة بين الشركات التي تتحدث فقط عن العمل وتلك التي تعمل بالفعل. هذه المبادرة الجديدة تنطوي على إمكانات هائلة لسد هذه الثغرات. خاصة إذا اتبعت شركات أخرى خطى الائتلاف، والقيادة بالقدوة واستخدام أقوى أداة تمتلكها الشركات لمكافحة تغير المناخ: نفوذها السياسي “.

مرسيدس بنز – أيه جي

قال علا كلينيوس، رئيس مجلس إدارةدايملر أيه جيومرسيدس بنز أيه جي: ٍإذا كان هناك درس واحد يمكن أن نتعلمه من التعامل مع وباء كوفيد-19، فهو مقدار ما يمكننا تحقيقه إذا عملنا معًا. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها أيضًا الفوز في المعركة ضد تغير المناخ. نحتاج إلى تحديد أهداف مشتركة وتنفيذ تدابير لتحقيقها. ولهذا السبب ننضم إلى مبادرة التحول إلى الصفر.مهمتنا في مرسيدس-بنز هي التحول الحيادي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. نحن نحرز تقدمًا جيدًا نحو هذه الغاية ونحن عازمون على المتابعة “.

مايكروسوفت

قال براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت: “لا يمكن لأي شركة معالجة أزمة المناخ وحدها. ولهذا السبب تقوم الشركات الرائدة بتطوير وتبادل أفضل الممارسات، والبحوث، والتعلم لمساعدة الجميع على المضي قدمًا. سواء كانت الشركة قد بدأت للتو أم أنها بدأت العمل منذ وقت طويل، يمكن لمبادرة “التحول إلى الصفر”أن تساعدنا جميعًا في طريقنا على تحويل التزامات الكربون إلى تقدم حقيقي نحو مستقبل الصافي الصفري.”

ناتورا أند كو

قال روبرتو ماركيز، الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعةناتورا أند كو: “نحن فيناتورا أند كو نؤمن حقًا بالتعاون. لقد أطلقنا مؤخرًا التزامنا تجاه الحياة للعام 2030 الذي وضعنا فيه جميع أعمالنا هدفًا لتصبح أعمالا تتميز بصافي الصفر في انبعاثات الكربون خلال عشر سنوات. ولكن لمعالجة أزمات المناخ التي يواجهها العالم، نحتاج إلى مساعدة بعضنا البعض على القيام بالمزيد وبسرعة أكبر. تسعى مبادرة”التحول إلى الصفر” جاهدة للقيام بذلك، بجمع الشركات الملتزمة بإجراء التغييرات الصحيحة في الوقت المناسب نحن ملتزمون ببناء مستقبل أكثر إشراقا لن يسمح فقط بعالم أكثر خضرة للأجيال القادمة ولكن أيضا بتحقيق انتعاش اقتصادي في ظل أسس جديدة يطالب بها هذا المجتمع “.

نايكي إنك

قال آندي كامبيون، الرئيس التنفيذي للعمليات في نايكي إنك: “عندما يتعلق الأمر بحماية الملعب الذي نتشاركه – كوكبنا – ليس هناك لحظة لنضيعها. ولهذا السبب لا ننتظر حلولًا لتغير المناخ، نحن نجتمع معًا كقادة عالميين لصنع هذه الحلول. إذا عملنا الآن، وعملنا معًا، يمكننا قيادة تقدم ذي مغزى نحو مستقبل أكثر استدامة. سنكون بلا هوادة في سعينا لضمان كوكب صحي لأجيال من الرياضيين المستقبليين.”

ستاربكس

قال كيفن جونسون، رئيس ستاربكس ومديرها التنفيذي: “تطمح ستاربكس إلى أن تكون شركة إيجابية الموارد من خلال البناء على تاريخنا الطويل في الاستدامة. الانضمام إلى مبادرة “التحول إلى الصفر” يتماشى مع تطلعاتنا لمستقبل أكثر استدامة. الشراكة مع الآخرين مثل الشركات التي تعتمد على العقل، سنعمل على أفضل الممارسات مفتوحة المصدر، وننادي بسياسات حكومية إيجابية، ودعم التحول المنصف. نحن نؤمن بقيادة التغيير الحقيقي ونشجع المنظمات الأخرى على الانضمام إلينا في هذا الجهد الحاسم من أجل الإنسانية “.

يونيليفر

قال ألان جوب، الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر: “إن أزمة المناخ ليست فقط تهديدًا لبيئتنا، ولكن أيضًا لحياتنا ومصادر عيشنا، ومن المهم أن نلعب جميعًا دورًا في معالجتها. لا يمكن لعالم الأعمال في المستقبل أن يبدو كما هو عليه الحال الآن؛ بالإضافة إلى إزالة الكربون، هناك حاجة إلى التحويل الكامل للنظام. ولهذا السبب يسعدنا الانضمام إلى الشركات الرائدة الأخرى كعضو مؤسس فيمبادرة “التحول إلى الصفر” حتى نتمكن من العمل معًا وتسريع التحول الاستراتيجي المطلوب لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، في حالة شركة يونيليفر، بحلول العام 2039.”

ويبرو

من جانبه، قال تييري ديلابورتي، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة ويبرو المحدودة: “يسعدنا أن نكون عضوًا مؤسسًا في مبادرة “التحول إلى الصفر”. فهو يتماشى بشكل وثيق مع قيمنا والتزامنا بالاستدامة. يمثل تغير المناخ تحديًا واضحًا لعصرنا ونعتقد اعتقادًا راسخًا أنه يجب على الشركات أن تصعد وتتصدى للتحديات وجهاً لوجه. يمكن لمنتدى الشراكة مثل هذا أن يساعد في تحفيز وتسريع مثل هذه الاستجابة وتوجيه ارتباطاتنا المستقبلية عبر سلسلة القيمة من خلال روح تعاونية من الحلول المبتكرة والتحويلية.”