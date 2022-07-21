‫تسهل هواوي Huawei تحويل سحابة المشغل لإطلاق العنان لقيمة الاتصال

أصبحت السحابة جزءًا مهمًا من التحول الرقمي الصناعي، وتعتبر الآن عاملاً اقتصاديًا رئيسيًا بسبب قدرتها على إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي والمشهد السوقي للصناعات الفردية.

دخلت صناعة الاتصالات بالفعل في مرحلة حرجة من تحولها السحابي الخاص، مما أدى إلى ظهور العديد من الفرص والتحديات الجديدة. من المتوقع أن يطور 15٪ من المشغلين استراتيجية سحابة شاملة وينفذونها بالكامل بحلول نهاية عام 2023، مما ينتج عنه سوق سحابية للاتصالات بمئات المليارات من الدولارات. لدعم هذا التوسع والاستفادة من الأسواق الجديدة التي تنشئها هذه التقنيات، يجب على المشغلين إعطاء الأولوية لبناء بنية تحتية أكثر كفاءة ومرونة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يعتقد بينغ أن التحول السحابي للمشغلين يجب أن يعتمد على تكنولوجيا الاتصالات ( CT ) وأن المشغلين يجب أن يستفيدوا من نقاط القوة الفريدة في صناعة الاتصالات والتحول السحابي لتضخيم قيمة شبكاتهم وخدماتهم.

وأكد أن هناك ثلاثة مجالات يجب على المشغلين التركيز عليها لاغتنام الفرص المعروضة:

أولاً، من حيث قيمة الشبكة، يحتاج المشغلون إلى توسيع حدود الشبكة مع السحابة وتحسين قيمة الشبكة في سوق B2B بين الشركات للتأكد من أن هذه التطورات تفيد المزيد من العملاء. الشبكات هي الأصول الأساسية للمشغلين، حيث يمكنهم الاستفادة من هذه الميزة وتعزيز التحول السحابي بطريقة تآزرية.

في الصين، توفر Huawei إمكانات الشبكة والحافة السحابية لتمكين المشغلين من تزويد عملائهم من المؤسسات بحلول لزيادة الإنتاجية، وتوسيع سوقهم القابل للتوجيه بنسبة 25٪.

ثانيًا، فيما يتعلق بالابتكار الرقمي، يحتاج المشغلون إلى بناء منصات سحابية لابتكار الخدمات الرقمية التي يمكنهم استخدامها لإطلاق خدمات جديدة بسرعة أكبر. ستعمل المنصات السحابية التعاونية التي تربط بين خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية على زيادة تسريع الابتكار وتحسين قدرات اكتساب العملاء.

في أوروبا، ساعدت هواوي Huawei بالفعل المشغلين على ترحيل بيئات التطوير وبيئات الاختبار ومئات الخدمات إلى منصة هواوي السحابية Huawei Cloud . وقد ساعد هذا بعض المشغلين على تقصير الوقت اللازم لتسويق الخدمات الجديدة بنسبة 75٪ من خلال استخدام منصة تطوير رشيقة وإمكانيات المنصة الخدمية PaaS للاتصالات.

ثالثًا، فيما يتعلق بعمليات الاتصالات، يحتاج المشغلون إلى استخدام الحلول السحابية المدمجة مسبقًا والمصممة خصيصًا لصناعة الاتصالات لدعم النمو المستدام لأعمالهم الأساسية. يتطلب التحول السحابي للاتصالات الأنظمة الأساسية السحابية التي لها بنية موزعة قادرة على تلبية متطلبات أمان البيانات وإدارتها لبنى خدمات الاتصالات التكيفية. يعد الخط الزمني المنطقي للتحول السحابي ضروريًا أيضًا لضمان ترحيل الخدمات بقوة إلى السحابة.

في آسيا، قامت هواوي Huawei بنشر السحابات الموزعة للتعامل مع مجموعة متنوعة من خدمات وميزات المشغلين، واستخدمت حزمة البيانات الموزعة من هواوي Huawei لإجراء تحليلات البيانات المترابطة للخدمات المختلفة، مما أدى إلى تحسين معدل نجاح تسويق حزم 5G بنسبة 180٪.

أنهى بينغ خطابه قائلاً، بأنه لتحقيق النجاح في التحول السحابي وتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء، من المهم أن ينشئ المشغلون شراكات استراتيجية مع أولئك الذين يفهمون بعمق صناعة الاتصالات ويعرفون كيفية الاستفادة من نقاط القوة فيها. بحلول نهاية عام 2021، عملت هواوي Huawei على نطاق واسع مع أكثر من 120 مشغلًا على مستوى العالم في الخدمات السحابية. لقد التزمت هواوي Huawei بمواصلة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة من قدرات الخدمة المحلية في جميع أنحاء العالم لتسريع التحول السحابي للمشغلين وإطلاق العنان لفوائد الاتصال.

يُقام أسبوع الابتكار في هواوي Huawei في الفترة من 18 يوليوز/تموز إلى 21 يوليوز/تموز في مدينة شنجن بالصين. جنبًا إلى جنب مع المشغلين العالميين والمتخصصين في الصناعة وقادة الرأي، نتعمق في موضوعات مثل 5.5G ، والتنمية الخضراء، والتحول الرقمي لتصور النجاح المشترك في الاقتصاد الرقمي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week .

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