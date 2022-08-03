‫تشارك Leica Camera في قطاع معدات تلفزيون الليزر وتوافق على التعاون التكنولوجي مع Hisense

فيتزلار، ألمانيا، 3 أغسطس 2022 / PRNewswire / — كجزء من استراتيجيتها الاستراتيجية للنمو، تعمل Leica Camera AG على توسيع مجالات أعمالها وتعتزم وضع نفسها بقوة أكبر في قطاع معدات تلفزيون الليزر من خلال منتجاتها الخاصة. وتحقيقًا لهذه الغاية، وافقت الشركة على تعاون مع Hisense ، واحدة من أكبر الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون وأجهزة تلفزيون الليزر المبتكرة في العالم. من خلال تعاونهما التكنولوجي، تقوم كلتا الشركتين بإنشاء أساس مهم لمواصلة تطوير تلفزيون الليزر لتطبيقات السينما المنزلية. والهدف من هذه الشراكة طويلة الأمد هو الجمع بين تقنيات Hisense في قطاع تلفزيون الليزر وخبرة Leica الطويلة الأمد في تطوير وتصنيع عدسات إسقاط عالية الجودة لإنشاء منصة تقنية قوية بشكل خاص ومقاومة للمستقبل لتلفزيون الليزر لمسافات قصيرة.

بالنسبة لشركة Leica Camera AG ، يعد سوق الإسقاط بيئة مألوفة. منذ أكثر من 50 عامًا، كان خط Leica Pradovit بالفعل جزءًا من محفظة المنتجات، أولًا كجهاز عرض تناظري وبعد ذلك أيضًا في إصدار رقمي. استنادًا إلى مستوى الشركة العالي من الابتكار، وسنوات عديدة من الخبرة والدراية، وأعلى المتطلبات على الأداء البصري وجودة الصورة، فإن الدخول في قطاع أجهزة تلفزيون الليزر هو الخطوة المنطقية التالية في اتجاه التقنيات الجديدة والأسواق الأخرى.

ستقدم Leica Camera AG أول تلفزيون ليزر خاص بها، Leica Cine 1 ، حصريًا في IFA (2-6 سبتمبر 2022) في برلين وستعرض المنتج في جناح Leica في القاعة 2.2 /الجناح 205.

“كشركة رائدة في صناعة تلفزيون الليزر، تمتلك Hisense 1700 براءة اختراع في هذا المجال، لتحتل المرتبة الأولى في العالم. تكرس Hisense جهودها لتعزيز التطوير العالمي لتلفزيون الليزر كصناعة جديدة لتحقيق الفوائد بما في ذلك تجربة غامرة على الشاشة الكبيرة، ومجموعة ألوان واسعة، وتوفير الطاقة، وحماية البيئة، والعناية بالعين للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. كونها علامة تجارية كلاسيكية وعريقة في التصوير، تتمتع Leica بقوة تكنولوجية كبيرة وجودة وأسلوب فريدين. بفضل تقنية Leica البصرية الرائعة، يستطيع Laser TV تقديم صور أكثر وضوحًا ودقة. إن الجمع بين أسلوب Leica المميز في ضبط الصور والألوان الواسعة لضوء الليزر سيجلب للعالم وليمة بصرية مذهلة”، كما يقول الدكتور لين، رئيس Hisense .

“يعد الترفيه في السينما المنزلية سوقًا سريع النمو، ويمثل التوسع في عروض منتجات Leica في هذا القطاع فرصة واعدة لإسعاد العملاء الجدد بمنتجات Leica المتميزة. وباعتبارها الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والسوق في مجال أنظمة تلفزيون الليزر، تعد Hisense الشريك المثالي لنقل إمكانات إنتاج أفلام 4K عالية الوضوح إلى تجربة سينما منزلية مذهلة. يسرنا أن نقدم Leica Cine 1 في IFA ، وهو أول تلفزيون ليزر بجودة عالية تشتهر بها Leica ، ” هذا ما قاله ماتياس هارش، الرئيس التنفيذي لشركة Leica Camera AG .

نبذة عن Hisense

يقع المقر الرئيسي لشركة Hisense في تشينغداو، الصين. في السنوات ال 53 الماضية، كانت Hisense دائما تلتزم بالقيم الأساسية المتمثلة في “النزاهة والابتكار والتركيز على العملاء والاستدامة” واستراتيجية تطوير “الأساس التكنولوجي السليم والتشغيل القوي”. تغطي الأعمال مجالات تشمل الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية والمعلومات الذكية لتكنولوجيا المعلومات وصناعات الخدمات الحديثة. مع التطور السريع في العام الماضي، يتم إنفاق أعمال Hisense على أكثر من 160 دولة ومنطقة. لطالما كان التلفزيون الذكي الذي يعد جوهر أعمال Hisense B2C في طليعة الصناعة العالمية. إلى جانب B2C ، تحتل Hisense أيضًا مكانة رائدة عالميا في صناعات B2B بما في ذلك النقل الذكي والطب الدقيق والاتصالات البصرية.

نبذة عن Leica Camera

Leica Camera AG هي شركة تصنيع دولية متميزة للكاميرات والبصريات الرياضية. تعتمد السمعة الأسطورية لعلامة Leica التجارية على تقليد طويل من الجودة الممتازة والحرفية الألمانية والتصميم الصناعي الألماني، جنبًا إلى جنب مع التقنيات المبتكرة. جزء لا يتجزأ من ثقافة العلامة التجارية هو تنوع الأنشطة التي تقوم بها الشركة للنهوض بالتصوير الفوتوغرافي. بالإضافة إلى معارض Leica وأكاديميات Leica المنتشرة في جميع أنحاء العالم، هناك جائزة قاعة مشاهير Leica ، وعلى وجه الخصوص، جائزة Leica أوسكار بارناك ( LOBA) ، والتي تعتبر واحدة من أكثر جوائز الرعاية ابتكارا الموجودة اليوم. وعلاوة على ذلك، فإن شركة Leica Camera AG ، التي يقع مقرها الرئيسي في فيتزلار، هيسن، وموقع إنتاج ثان في فيلا نوفا دي فاماليكاو، البرتغال، لديها شبكة عالمية من منظماتها الوطنية الخاصة ومتاجر Leica للبيع بالتجزئة.

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