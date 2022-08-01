‫تشارك Vantage المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نشاط عالمي لجمع التبرعات للاجئين، وتتطابق مع التبرعات بالدولار مقابل الدولار.

سنغافورة, 1 أغسطس 2022 /PRNewswire/ — يسر شركة Vantage ، وهي شركة وساطة دولية متعددة الأصول، أن تعلن أنها ستطلق حملة تبرعات لمدة شهر لدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمساعدة اللاجئين والنازحين داخليًا في جميع أنحاء العالم.

ستقوم Vantage بمطابقة جميع التبرعات المقدمة من العملاء الجدد والحاليين على حد سواء، بالدولار مقابل الدولار، لدعم الجهود الإنسانية التي تقوم بها UNHCR . ستستمر حملة التبرع لمدة شهر واحد حتى 30 أغسطس ويمكن تمديدها بناء على آراء العملاء.

المفوضية هي منظمة عالمية أمضت السنوات الـ 70 الماضية مكرسة لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق وبناء مستقبل أفضل للاجئين. تعتقد Vantage والمفوضية معًا أن لكل شخص الحق في طلب اللجوء والعثور على ملجأ آمن.

ووفقًا للمفوضية، تجاوز عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من الصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد الآن معلمًا مذهلًا بلغ 100 مليون شخص لأول مرة على الإطلاق، مما يسلط الضوء على انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، وأزمة المناخ، والحرب في أوكرانيا، وغيرها من حالات الطوارئ من أفريقيا إلى أفغانستان كأسباب رئيسية.

تقول آن موي، مديرة الشراكات في المفوضية: “هناك حاجة إلى التضامن الدولي الآن أكثر من أي وقت مضى، ويمكن لجميع قطاعات المجتمع القيام بواجبها للمساعدة. ويساعدنا الدعم المقدم من شركاء القطاع الخاص مثل Vantage على ضخ طاقة حيوية في جهودنا الإنسانية، ويسمح لنا بتقديم المزيد من المساعدات للمجتمعات الضعيفة والنازحة في جميع أنحاء العالم.”

وتعد مبادرة جمع التبرعات خطوة أخرى إلى الأمام في رحلة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في Vantage ، والتي كانت مدفوعة بالرغبة الجماعية بين موظفيها لجعل العالم مكانًا أفضل. وتأتي حملة التبرعات هذه بعد شراكة Vantage مع Supercar Blondie المشاركة في مبادرة Blue Carbon ESG في سردينيا، إيطاليا، فضلًا عن رعايتها المتعددة السنوات وفريق ماكلارين MX Extreme E .

وقالت صوفيا ستارشيفسكا، سفيرة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في Vantage ، إنه أمر أكثر تمكينًا وتحفيزًا بلا حدود مع العلم أن إجراءاتك هي واحدة من العديد من الإجراءات. من الأسهل رؤية قوة العمل الجماعي، بدلًا من العمل الفردي، وهذا ما نريد تحقيقه من خلال نشاط جمع التبرعات هذا.”

“في Vantage ، نعلم أن الصدمة العقلية والعاطفية والجسدية للنزوح والاضطرار إلى إعادة البناء في أرض غريبة تمثل تحديًا هائلًا، ونأمل أن تضاعف مبادرتنا دعمنا للاجئين لطلب الحماية وتمكينهم من إعادة بناء حياتهم. وبالتعاون مع المفوضية، نأمل أن نجعل الرعاية عملتنا المشتركة.”

لمزيد من المعلومات حول برنامج جمع التبرعات لدينا، يرجى زيارة:

https://donate.unhcr.org/sg/en-sg/vantage

نبذة عن Vantage

Vantage هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم.

إلى جانب التمتع بخبرة في السوق أكثر من 10 سنوات. يعمل لدى Vantage حاليًا أكثر من 1,000 موظفًا في أكثر من 30 مكتبًا حول العالم.

Vantage هي أكثر من مجرد وسيط. إنها توفر نظامًا بيئيًا للتداول موثوقًا، تطبيق تداول للجوّال الحائز على الجوائز ، ومنصة تداول أسرع وأبسط تمكن العملاء من الاستفادة من فرص التداول. قم بتنزيل تطبيق Vantage App على App Store أو Google Play .

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