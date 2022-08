Press Release ‫تشكل Virtuzone و Binance شراكة استراتيجية، مما يؤسس Virtuzone كأول مزود لخدمات الشركات في الإمارات العربية المتحدة يقبل مدفوعات العملة المشفرة عبر Binance Pay | · تسعى Virtuzone ، من خلال شراكتها مع Binance ، إلى المساعدة في تعزيز استخدام العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين في البلاد، مع لعب دور رئيسي في حركة الويب 3.0 في الإمارات العربية المتحدة. · تنضم Virtuzone إلى صفوف JA Resorts and Hotels و Majid Al Futtaim كشركات رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدمج Binance Pay في أنظمتها. دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 29 أغسطس / آب 2022/PRNewswire/ — عقدت Virtuzone، المزود الرائد في الإمارات العربية المتحدة لتكوين الأعمال وخدمات الشركات، شراكة مع Binance، المزود الرائد في العالم للنظام الإيكولوجي للبلوك تشين والبنية التحتية للعملات المشفرة، لتصبح أول شركة في الإمارات العربية المتحدة تقبل مدفوعات العملة المشفرة لإعداد الأعمال من خلال Binance Pay. تقود Virtuzone مكانتها في التبني المبكر للعملة المشفرة، وتعتزم المساعدة في تقليل الحواجز أمام ريادة الأعمال من خلال تمكين مدفوعات العملة المشفرة لإعداد الشركة، وفي الوقت نفسه خلق المزيد من الفرص للشركات العالمية للاستفادة من مجتمع الشركات الناشئة المزدهر في البلاد. من خلال الشراكة الاستراتيجية، تسعى Virtuzone أيضًا إلى تعزيز استخدام العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين في البلاد، مع لعب دور رئيسي في حركة الويب 3.0 في الإمارات العربية المتحدة. مع هذا التطور، انضمت Virtuzone إلى صفوف JA Resorts and Hotels و Majid Al Futtaim كشركات رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدمج Binance Pay في أنظمتها. Binance Pay ، وهي تقنية دفع خاصة بالعملات المشفرة صممها Binance ، تسهل المدفوعات والتحويلات غير الملامسة وغير المحددة الحدود والآمنة للعملات المشفرة. وهو يدعم عددًا من العملات المشفرة، ويسمح بالتحويلات المالية الفورية على مستوى العالم، ويتيح تحويلات المستخدمين إلى مستخدمين، وبالتالي إزالة الرسوم والتأخيرات التي تأتي مع المعاملات التي يتعامل معها الوسطاء أو الأطراف الثالثة. وقال نيل بيتش، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة Virtuzone: “تعكس الشراكة التي أقمناها مع Binance التزامنا بمواصلة البحث عن حلول مبتكرة من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على مجتمع الشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع توسيع الإمكانيات والفرص المستقبلية لـ Virtuzone وعملائها. إن التعاون مع رائد تكنولوجيا ويب 3.0 الشهير مثل Binance يضعنا في طليعة التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمنطقة “. وتحدث جورج هوجيجي، الرئيس التنفيذي لشركة Virtuzone ، عن تأثير الشراكة في قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقال: “يهدف تحالفنا مع Binance إلى توليد المزيد من التآزر بين إعداد الأعمال وصناعات التشفير، مع هدف شامل يتمثل في بناء بيئة أعمال صديقة للتشفير تتمحور حول التكنولوجيا حيث يمكننا تسهيل الطريق لإنشاء شركات متخصصة في التمويل اللامركزي ( DeFi ) وتقنيات البلوك تشين ( blockchain ) وتطوير وتداول العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال ( NFT) ، وأكثر من ذلك، مما يزيد من ترسيخ دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز محوري للابتكار وتقنيات الجيل القادم .” وقال نديم لادكي، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية في Binance : “بصفته رائدًا في مجاله، فإن قرار Virtuzone بقبول مدفوعات العملة المشفرة ودمج Binance Pay في أنظمتها يرفع مستوى الابتكار ويوضح الطريق إلى الأمام عندما يتعلق الأمر بإنشاء الشركات في الإمارات العربية المتحدة. إن سهولة استخدام Binance Pay في أي مكان في العالم، جنبًا إلى جنب مع الأمن والتكنولوجيا الأفضل في الفئة، ستكون عامل جذب كبير لمجتمع الشركات الناشئة المحلية والعالمية التي تتطلع إلى بناء أعمالها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.” نبذة عن Virtuzone : مجموعة Virtugroup هي شركة قابضة مقرها دبي وتتألف من Virtuzone ، التي تقدم خدمات تشكيل المنطقة الحرة والبر الرئيسي للشركة ؛ و Next Generation Equity ، التي تقدم مجموعة من برامج المواطنة والإقامة حسب الاستثمار. مع وجود أكثر من 100 موظف يتحدثون 30 لغة، تقدم Virtuzone مشورة محايدة حول إعداد شركة الإمارات العربية المتحدة مع كونها مزود حلول من البداية إلى النهاية لمجموعة من خدمات الأعمال، بما في ذلك كل شيء من التأشيرات والرخص التجارية إلى المحاسبة والعلامات التجارية. بصفتها المتخصصين الرائدين في تكوين الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تزيل Virtuzone تعقيدات إنشاء الأعمال حتى يتمكن رواد الأعمال من التركيز على ما يهم حقًا لنجاح شركتهم. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.vz.ae . عن شركة Binance : Binance هو النظام البيئي الرائد في العالم لنظام blockchain ومزود البنية التحتية للعملات المشفرة. تحظى منصة Binance بثقة الملايين في جميع أنحاء العالم، وهي مكرسة لزيادة حرية المال للمستخدمين، وتتميز بمحفظة لا مثيل لها من منتجات وعروض التشفير، بما في ذلك: التعليم والبيانات والبحث والسلع الاجتماعية والاستثمار والاحتضان واللامركزية وحلول البنية التحتية، و اكثر. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www.binance.com . الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1885347/Virtuzone_Binance_partnership.jpg



