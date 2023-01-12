‫تصميم رومانسي كلاسيكي مذهل للسيارة LT4 Defender من Automotive Design E.C.D

Press Release

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تتميز السيارة بقدرتها على اجتياز الطرق الوعرة وشعارها “Sweet Pea” المصمم خصيصًا على مساند الرأس ومقاعدها المصنوعة من جلد التمساح وأرضياتها المصنوعة من خشب الساج

كيسيمي، فلوريدا، 11 يناير 2023 (GLOBE NEWSWIRE) –‏ E.C.D. Automotive Design (E.C.D.) -أكبر شركة تجديد سيارات Land Rover في العالم الشهيرة بسياراتها الفاخرة المصممة حسب الطلب، بدءًا من سيارات Defender الكلاسيكية إلى سيارات Jaguar E-Type القديمة- تقدم Project Sweet Pea، ثمرة شغفنا المتمثلة في سيارة Defender 110 الكلاسيكية المحدثة. سيارة Defender مدعومة بمحرك LT4 قوي، وقد تم تجديد لونها الأزرق الحالم مع وضع لمسات بيضاء وصفراء وفضية لتصبح مثالية لقضاء عطلات نهاية الأسبوع الساحرة مع شريكة حياتك.

صرح الشريك المؤسس لشركة E.C.D‏، Tom Humble “يجسد Project Sweet Pea التصميم الحالم لـLand Rover Defender، ويقدم تصميمًا لنسخة فريدة تمامًا ومُحدَّثة تحافظ على سحرها في القرن الحادي والعشرين”. “تمكن حرفيونا المهرة من تحقيق رؤية عملائنا الرومانسية التي دفعوا من أجلها المال”.

مع اللون الخارجي المطابق للون Ford الأزرق الكلاسيكي – يتربع Project Sweet Pea على عجلات من سبائك الأنابيب Land Rover HD5 مقاس 16 بوصة وإطارات BF Goodrich المناسبة لجميع الأرضيات. كما أن سيارة Land Rover Defender الكلاسيكية محمية من أسفلها بواقي توجيه فضي محدث ذي نقش مخصوص. تتميز LT4 Defender بشبكة Kahn X-Lander بنفس الطلاء الأزرق المعدني مع لمسات باللونين الأبيض والأصفر – وهو نظام ألوان متسق طوال عملية التجديد بأكملها. تتميز Defender الأصلية أيضًا بشريط إضاءة LED مربع مقاوم للبيئات البحرية مع عدسات بيضاء وشفافة ومحاور معززة وعادم مزدوج مع أنبوب واحد على كل جانب.

تتميز مقصورة Defender الأقدم باللون الأبيض الأصلي بأنها تخطف الأنفاس بالقدر نفسه، مع نفس اللمسات باللون الأزرق الفاتح والفضي في كل مكان. يتميز التصميم الفريد من نوعه الذي تم ترميمه بأربعة مقاعد متقاطعة بيضاء قابلة للتدفئة من Recaro Sportster Cross مع شعار “Sweet Pea” المطرز خصيصًا على مساند الرأس وتغليف المقاعد بجلد التمساح بدلًا من الخياطة التقليدية. تحتوي سيارة Project Sweet Pea أيضًا على وحدة تحكم مركزية ممتدة في المنتصف، مع أربعة حاملات أكواب خلفية وفتحتي تكييف هواء خلفيين من الألومنيوم Diablo Billet. في الخلف، تتباين المقاعد القلابة الأربعة الملفوفة بجلد Caressa Porcelain مع أرضيات خشب الساج، وهي مملوءة بالنقاط لتتماشى مع حبيبات الخشب الكلاسيكية لعجلة القيادة NRG Innovations. الأجزاء الداخلية محبوكة معًا بأزرار دائرية فضية Billet Buttons عبر جميع الإضافات الصوتية المحدثة، نذكر منها شاشة اللمس Kenwood eXcelon مع خاصية CarPlay ونظام الصوت Infinity Kappa. تشمل اللمسات النهائية خمسة منافذ USB، وأربع دواسات أرضية مغطاة بالسجاد وأحزمة أمان ومساند ظهر زرقاء.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تصنيع سيارتك الخاصة، يرجى زيارة ecdautodesign.com.

Project Sweet Pea

الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة متوفرة هنا.

الطراز — Defender 110

المحرك — GM LT4

ناقل الحركة — 8-Speed Automatic

المحاور — Strength

نظام التعليق — E.C.D. Air Ride

الفرامل – ALCON عالية الأداء

العادم – عادم Borla Sport المزدوج مع أنبوب واحد على كل جانب

الخارج

لون الطلاء – Ford Brittany Blue Metallic باللون اللامع مع حواجز أعلى الجناح باللون الأبيض ومداخل هواء أعلى الجناح ودرجات جانبية

العجلات – سبائك أنابيب Land Rover HD5 مقاس 16 بوصة مع صواميل العروة

الإطارات – BF Goodrich مناسبة لجميع الأرضيات

الشبكة – Kahn X-Lander بلون Ford Brittany Blue Metallic والأبيض والأصفر

ممتص الصدمات – ARB Bull Bar مع رافعة

ميزات إضافية – شريط إضاءة LED مربع مقاوم للبيئات البحرية في واقي توجيه محفور عليه “SHARP”، ورافعة Warn يمكن التحكم فيها عن بعد، ودرجات جانبية بطول السيارة، وعدسات شفافة في مصابيح LED

المقصورة الداخلية

تصميم المقعد – 2 + 2 + 4

المقاعد الأمامية – Recaro Sportster Cross مع مساند ظهر بلون Ford Brittany Blue Metallic ومساند رأس مطرزة حسب الطلب، قابلة للتدفئة

مقاعد Midrow‏ – Recaro Sportster Cross مع مساند ظهر بلون Ford Brittany Blue Metallic، قابلة للتدفئة

مقاعد منطقة التحميل – 4 مقاعد قلابة مواجهة للداخل

لون الجلد – Caressa Porcelain مع لمسات Chatham Navy

تصميم المقعد – تغليف المقاعد بجلد التمساح

لوحة العدادات – Puma ملفوف بجلد Caressa Porcelain، مقبض إمساك للركاب من طراز Chatham Navy

سجاد – سجاد سيارات أزرق داكن

عجلة القيادة – NRG Innovations ST-065 في حبيبات الخشب الكلاسيكية

العدادات – Esquire

ميزات إضافية – كونسول مركزي ممتد مع 4 حاملات أكواب في الوسط، وأرضية خشبية من خشب الساج في البضائع مع تجاويف عجلات مطلية، وأحزمة أمان زرقاء، وفتحتي تكييف هواء من الألومنيوم Billet Diablo مع براغي ذات غطاء، و4 دواسات أرضية مغطاة بالسجاد

الصوتيات والإلكترونيات

المعلومات والترفيه – شاشة لمس Kenwood eXcelon

نظام الصوت – مكبرات صوت Infinity Kappa ومضخم صوت مع لمسات باللون الفضي

ميزات إضافية – أزرار دائرية معدنية فضية اللون Billet Buttons، و5 منافذ USB، وبلوتوث، وCarPlay، وSirius XM، وعناصر تحكم هواء التدفئة Optimil Heater، وكاميرا احتياطية، ومساعدة النقطة العمياء

عن E.C.D . Automotive Design

E.C.D. Automotive Design (E.C.D.) هي مبتكر سيارات فاخرة مرممة تجمع بين الجمال الإنجليزي الكلاسيكي والأداء العصري. كل سيارة من إنتاج E.C.D. مصممة بالكامل حسب الطلب، بلا تكرار، للعميل من خلال تجربة تصميم فاخرة وتفاعلية ومشيدة يدويًا من الألف إلى الياء في 2200 ساعة عمل من قبل حرفيين مهرة معتمدين من ASE. تأسست الشركة في عام 2013 على يد ثلاثة بريطانيين من “عاشقي السيارات”، مثل شغفهم بالسيارات الكلاسيكية القوة الدافعة وراء معايير جودة عالية لا مثيل لها للسيارات الفاخرة المخصصة. المقر العالمي لـE.C.D.، المعروف باسم “RoverDome”، عبارة عن منشأة تبلغ مساحتها 100000 قدم مربعة تقع في كيسيمي بولاية فلوريدا، وهي موطن لـ63 حرفيًا وفنيًا ماهرًا، حاصلين على مجموع 61 في ASE وخمسة شهادات اعتماد من المستوى المحترف. لـE.C.D. مركز لوجستي في المملكة المتحدة حيث يعمل 7 موظفين في تعهيد ونقل سيارات العمل التي يبلغ عمرها 25 عامًا إلى الولايات المتحدة لترميمها.

مسؤول الاتصال الإعلامي

Uproar PR في E.C.D. Automotive Design

Christine Skofronick

cskofronick@uproarpr.com

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