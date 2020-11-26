تصنيف شركة نيوجن للبرمجيات بأنها رؤيوية في تقرير غارتنر ماجيك كواندرنت لمنصات خدمات المحتوى

التقرير يعترف بمنصة ECM من نيوجن للسنة الـ 12 على التوالي

دبي، 26 تشرين الثاني/نومفبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة نيوجن للبرمجيات، وهي المزود العالمي لمنصة الأتمتة الرقمية المنخفضة الرمز، أنها صنفت شركة رؤيوية في تقرير غارتنر ماجيك كواندرنت لخدمات المحتوى، 16 نوفمبر، 2020، وهو من تأليف مايكل وودبريج* وآخرين.

يقيم التقرير 18 بائعًا مختلفًا يقدمون منصات خدمات المحتوى (CSPs) بناءً على قدرتهم على تنفيذ الرؤيا واكتمالها. النسخة المجانية من تقرير غارتنر يمكن تنزيلها من موقع نيوجن.

وقال ديواكار نيغام، المدير الإداري، ورئيس مجلس إدارة نيوجن للبرمجيات: “المحتوى هو العمود الفقري لكل مؤسسة. يمكن أن يساعد تمكين الموظفين بالمعلومات السياقية المؤسسات في التفاعلات المستنيرة مع عملائها وأصحاب المصلحة الآخرين. ونعتقد أن هذا التضمين من قبل غارتنر يعترف بجهودنا لتمكين المؤسسات في تبسيط محتواها وضمان الوصول الآمن عن بُعد إلى المعلومات ذات الصلة. في نيوجن، نؤمن بالابتكار المستمر وجعل منتجاتنا قابلة للتطوير، ومرنة، ومستعدة للمستقبل.”

يمكن نيوجن أومنيدوكس ، وهو برنامج منصات خدمات المحتوى كامل الميزات، المؤسسات في جميع أنحاء العالم من إدارة المستندات، والتقاط ومسح متعدد القنوات، وإدارة السجلات، وتحليلات المحتوى. يربط النظام الأساسي المحتوى والعمليات بالسياق ويسمح بالأتمتة مع السرعة.يربط النظام الأساسي المحتوى والعمليات بالسياق ويسمح بالأتمتة مع السرعة.

* تأليف مايكل وودبريدج، ماركو سيلانبا، لين سيفرسون

إخلاء المسؤولية: *لا تصادق شركة جارتنر ( Gartner ) على أي بائع أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تعيينات أخرى. تتكون منشورات شركة جارتنر ( Gartner ) البحثية من آراء مؤسسة أبحاث جارتنر ( Gartner ) ولا ينبغي تفسيرها على أنها بيانات بالوقائع. تُخلي شركة جارتنر ( Gartner ) مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات خاصة بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين

حول نيوجن سوفتوير تكنولوجيز إنك:

نيوجن هي المزود الرائد لمنصة الأتمتة الرقمية منخفضة الرمز.على الصعيد العالمي، تعتمد المؤسسات المالية والتأمين والحكومة ومؤسسات الخدمات المشتركة الناجحة على منتجات وتطبيقات نيوجن المعترف بها في الصناعة – لإدارة عملياتها (BPM) والمحتوى (ECM) والاتصالات (CCM) – للعمليات المتصلة. بدءًا من إعداد العملاء إلى طلبات الخدمة، ومن القروض والودائع إلى الاكتتاب، وغير ذلك الكثير، تعمل تطبيقات نيوجن الصناعية على تحويل العمليات التجارية الحيوية بسرعة فائقة. تتيح منصة نيوجن القائمة على السحابة مبادرات التحول الرقمي لتجربة عملاء فائقة وتكاليف محسّنة وكفاءات محسّنة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.newgensoft.com

للتواصل:

عاصف خان

asif.khan@newgensoft.com ,