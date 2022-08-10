‫تضيف شركة سيتي جروب، مشغل النقل العام الرائد في الكويت، كشريكًا رئيسيًا جديدًا في نظام البرمجيات الخدمية Swvl

نيويورك, ١ أغسطس / آب 2022 / PRNewswire / — أعلنت Swvl Inc . (المشار إليها باسم “ Swvl ” أو “الشركة”) (والمدرجة في بورصة ناسداك تحت اسم: SWVL) ، وهي شركة متخصصة في حلول النقل الجماعي القائمة على التكنولوجيا، عن دخولها في شراكة إستراتيجية مع شركة سيتي جروب ش.م.ك.ع (“سيتي جروب”)، مشغل النقل الرائد ومزود خدمات التخزين، ومن خلال هذه الاتفاقية ستستخدم سيتي جروب برمجيات Swvl الخدمية ( Software as a Service – SaaS ) في الكويت. وستقوم شركة Swvl وسيتي جروب، بناءً على هذه الشراكة، إلى تكريس منصة النقل المثلى لخدمة المقيمين الكويتيين، في محاولة من أجل تبسيط حياتهم اليومية. وستشمل هذه المنصة مجموعة واسعة من الخدمات، مثل الخدمات عند الطلب، وخدمات من الباب إلى الباب، وخدمات ا لفردي، وخدمات النقل التشاركي، وخدمات الحافلات الشبكية، بالإضافة إلى خدمات حلول المدارس والشركات.

وسوف تركز Swvl وسيتي جروب في البداية على تطوير برنامج أولي بعنوان “ Citylink Shuttle “. وسيتضمن البرنامج نظام النقل المستجيب للطلب ( demand responsive transportation – DRT ) والخدمات المفضلة الأخرى، مع خطط من أجل توسيع نطاق الخدمات إلى 100 مركبة أو أكثر خلال الأشهر الستة التالية. وتتوقع Swvl وسيتي جروب، بعد الانتهاء بنجاح من هذه المراحل، بدء تشغيل منصة شاملة لمركبات سيتي جروب المتبقية خلال فترة متفق عليها بشكل متبادل.

وصرح مصطفى قنديل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Swvl ، قائلًا: “متحمسون للشراكة مع سيتي جروب من أجل تقديم الجيل التالي من حلول النقل إلى الكويت. ونلتزم التزامًا راسخًا بقطاع النقل في الكويت ونؤمن بأن لدينا جميعًا القدرة الفريدة على تحويل النظام الحالي وتجربة العملاء لصالح الركاب اليوميين في البلاد. وخلال العمل على هذه المتطلبات، سنجعل التنقل أكثر موثوقية وبأسعار معقولة وملاءمة”.

وأضاف السيد قنديل قائلًا: “تُعد هذه الشراكة مثال رائع آخر على كيفية استفادة Swvl من الطلب القوي والمتسارع على نظام البرمجيات الخدمية ونظام تسويق القطاع العام، مما يسهل بدوره عملية التوسع في أسواق جديدة وجذابة. ونواصل عملنا على إظهار التقدم الهائل الذي نحرزه من أجل تحقيق أهداف خطة عملنا. وتوضح هذه الشراكة في نظام البرمجيات الخدمية SaaS أوجه التآزر الكبيرة بين عمليات استحواذنا الأخيرة مثل الاستحواذ على منصة Shotl و شركة door2door ، وكلاهما منصات برمجيات خدمية رائدة في أوروبا”.

وصرح يوسف سالم، المدير المالي لشركة Swvl ، قائلًا: “نؤمن أن إطلاق برنامج Citylink Shuttle في الكويت، والذي يعد أول الخطوات التدريجية لخطة أعمالنا، يمنح شركة Swvl تطورًا مستحقًا. فهو يمثل توسعًا رئيسيًا آخر في سوق البرمجيات الخدمية التنظيمي بعد توسع Swvl الأخير في البرازيل. ومن المتوقع أن يساهم التوسع في أعمال البرمجيات الخدمية من Swvl ، التي تُعد الشريحة الربحية الأعلى فيها، في خططها من أجل زيادة التدفق النقدي بشكل إيجابي في عام 2023 . وتزيد قدرة Swvl على متابعة التوسعات التنظيمية وغير التنظيمية المجانية بما في ذلك الاستحواذ الأخير على Urbvan وخطط النمو السليمة التي تعمل على خفض المخاطر في المشاريع الجارية، من كفاءة رأس المال وتوفر المزيد من التطور”.

وصرح الدكتور ديراج بهاردواج، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي جروب، قائلًا: ” إن الهدف الرئيسي من إطلاق “ Citylink Shuttle ” هو توفير نقل سلس وآمن من أجل مطابقة العرض مع الطلب بفعالية في المناطق الحضرية المزدحمة مما يجعل هذه المناطق خالية من الازدحام.

ويُعد نظام النقل المستجيب للطلب شكل من أشكال النقل المشترك للمسافرين سواء كانوا أفراد أم جماعات. وتقوم المركبات، في هذا النظام، بتغيير مساراتها تلقائيًا، عن طريق استخدام نظم التعلم الآلي المتقدم وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بناءً على طلب الراكب دون استخدام طرق ثابتة أو رحلات مجدولة زمنيًا. وتقوم هذه المركبات عادة بنقل الركاب وتوصيلهم إلى محطات محددة حسب احتياجاتهم. وتضمن هذه التقنية أن تكون مواقع الركوب والتوصيل على مسافة قريبة من الركاب.

وسيكون نظام Citylink Shuttle متميز وبديل رائع للمركبات الشخصية أو سيارات الأجرة. ويهدف هذا النظام إلى تلبية العديد من المتطلبات عن طريق تعزيز وسائل النقل العام المُحسَّنة والوصول بوسائل النقل العام بشكل رئيسي إلى المناطق التي لا تصل إليها إلا القليل أو التي لا تصل إليها وسائل النقل على الإطلاق، كما يساعد هذا النظام على تنظيم النقل لكل من يذهب إلى العمل، وللمواعيد، وللتسوق، وللمدارس، وما إلى ذلك. وستترجم هذه الخدمة الجذابة إلى مدخرات حقيقية للجميع، مع توفير إمكانيات أفضل للتنقل يكون لها تأثير إيجابي على البيئة”.

نُبذة عن Swvl

Swvl هي شركة متخصصة في حلول النقل الجماعي القائمة على التكنولوجيا، وتقدم النقل بين المدن، وداخل المدن، وبين الشركات والأعمال والحكومات عبر أكثر من 135 مدينة في أكثر من 20 دولة. وتوفر منصة الشركة بدائل شبه خاصة لوسائل النقل العام للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الوسائل الخاصة كل يوم. وتقوم أنظمة Swvl للنقل الجماعي الموازية، على تمكين الأفراد من الذهاب إلى حيث يريدون ومتى يريدون، مما يجعل عملية التنقل أكثر أمانًا، وأكثر كفاءة، ويسهل الوصول إليها، وصديقة للبيئة. ويمكن للعملاء حجز رحلاتهم على تطبيق خاص سهل الاستخدام، ومزود بخيارات دفع متنوعة، ويمكن الوصول من خلاله على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى الحافلات والشاحنات الخاصة عالية الجودة.

وشارك في تأسيس Swvl مصطفى قنديل، الذي بدأ حياته المهنية في شركة Rocket Internet ، حيث أطلق منصة مبيعات السيارات كارمودي في الفلبين، والتي أصبحت أكبر شركة مصنفة للسيارات في البلاد في ستة أشهر فقط. ثم شغل بعد ذلك منصب رئيس عمليات شركة Rocket Internet . وانضم قنديل، في عام 2016، إلى شركة كريم، وهي شركة متخصصة في مشاركة الرحلات وأول شركة أحادية القرن في الشرق الأوسط. وأيد قنديل توسع المنصة في أسواق جديدة متعددة.

لمزيد من المعلومات حول Swvl ، تفضل بزيارة www.swvl.com .

نُبذة عن سيتي جروب ش.م.ك.م

سيتي جروب هي شركة رائدة في مجال خدمات النقل والتخزين في الكويت. وبدأت الشركة أنشطتها التجارية في عام 1977 وتُعد واحدة من أنجح الشركات التجارية في الكويت.

البيانات التطلعية

بعض البيانات الواردة هنا في هذا البيان ليست حقائق تاريخية ولكنها بيانات تطلعية. تتسم البيانات التطلعية بشكل عام باحتوائها على كلمات مثل: “يعتقد”، و”قد”، و”سوف”، و”يقيم”، و”يتواصل”، و”يتوقع”، و”يعتزم”، و”يستبق”، و”ينبغي”، و”يود”، و”يخطط”، و”يتنبأ”، و”يحتمل”، و”يبدو”، و”يسعى”، و”المستقبل”، و”التوقعات”، والتعبيرات المماثلة التي تتنبأ أو تشير إلى الأحداث أو الاتجاهات المستقبلية أو التي لا تُعد بيانات حول مسائل تاريخية. وتتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالأحداث المستقبلية، ودمج الأعمال مثلما حدث مع شركة Queen’s Gambit Growth Capital ، والنتائج والفوائد المستقبلية المقدرة أو المتوقعة للشركة المندمجة بعد دمج الأعمال، والفرص المستقبلية للشركة المندمجة وغيرها من البيانات التي ليست لها علاقة بأي حقائق تاريخية.

تستند هذه البيانات على التوقعات الحالية لإدارة Swvl وليست تنبؤات بالأداء الفعلي. يتم توفير هذه البيانات التطلعية لأغراض توضيحية فقط وليس المقصود منها أن تكون بمثابة ضمان، أو تأكيد، أو تنبؤ، أو بيان نهائي للحقيقة، أو الاحتمال، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر. ومن الصعب أو المستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وستختلف عن الافتراضات. وهناك العديد من الأحداث والظروف الفعلية التي تُعد خارجة عن سيطرة Swvl . كما تخضع هذه البيانات لعدد من المخاطر والشكوك المتعلقة بأعمال Swvl ، وقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا. وتتضمن هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: الظروف الاقتصادية، والسياسية، والتجارية العامة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاضطرابات الاقتصادية، والتشغيلية، والآثار الأخرى لوباء كوفيد-19، وأي قضايا قد يتم رفعها ضد الأطراف بعد إتمام دمج الأعمال، وخطر الإخفاق في تحقيق الفوائد المتوقعة من عملية الاندماج، وخطر أن يؤدي الاندماج إلى تعطيل الخطط والعمليات الحالية بسبب استكمال عملية الدمج، والشك في قدرة الشركة المندمجة على تنفيذ استراتيجيتها للنمو وإدارة النمو بشكل مربح والاحتفاظ بموظفيها الرئيسيين، والشك في القدرة على منافسة الشركات الأخرى في صناعة النقل، وخطر تاريخ التشغيل المحدود لشركة Swvl وافتقارها إلى الخبرة كشركة عامة، والشك في عملية التنفيذ الأخير لسياسات وإجراءات معينة من أجل ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها بما في ذلك ما يتعلق بمكافحة الرشوة، والفساد، وخطر الحماية الإلكترونية، وخطر عدم قدرة Swvl على تنفيذ خطتها للنمو والتي تعتمد على التوسع الدولي السريع، والخطر المتمثل في عدم قدرة Swvl على جذب العملاء والسائقين المؤهلين والاحتفاظ بهم وكذلك الموظفين ذوي الجودة العالية، وخطر عدم قدرة Swvl على حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، وخطر عدم قدرة Swvl على تحديد طلب الراكب من أجل تطوير عروض جديدة على منصتها، وصعوبة الحصول على التسجيلات أو التراخيص أو التصاريح أو الموافقات المطلوبة في الولايات القضائية التي تعمل فيها Swvl حاليًا أو قد تعمل في المستقبل، وحقيقة أن Swvl تعمل حاليًا وتنوي التوسع في ولايات قضائية تتميز أو كانت تتميز بعدم الاستقرار السياسي وقد يكون لها أطر تنظيمية وقانونية غير كافية أو محدودة وقد يكون لها معاهدات أو ترتيبات أخرى محدودة، إن وجدت، من أجل حماية الاستثمار الأجنبي أو المشاركة، وخطر تصنيف سائقي Swvl كموظفين أو عمال أو شبه موظفين في الولايات القضائية التي يعملون فيها، وحقيقة أن Swvl لديها عمليات في بلدان معروفة بأنها تعاني من مستويات عالية من الفساد وتخضع لقوانين مكافحة الفساد الإقليمية في هذه الولايات القضائية، وقدرة Swvl على الاحتفاظ بإدراج أوراقها المالية في بورصة ناسداك، والتكاليف المتعلقة بدمج الأعمال، وقد لا يكون استحواذ Swvl على الحصص المسيطرة عليها في Shotl Transportation و S.L . و Viapool Inc . و door2doorGmbH مفيدة لشركة Swvl بسبب تكلفة دمج العمليات المتباينة جغرافيًا وتحويل انتباه الإدارة عن أعمالها الحالية، والمخاطر الأخرى التي سيتم التحقق منها من وقت لآخر في ملفات مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وقائمة العوامل السابقة ليست شاملة. وقد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها Swvl حاليًا أو تعتقد Swvl حاليًا أنها غير جوهرية ويمكن أن تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. وتعكس البيانات التطلعية، بالإضافة إلى ذلك، توقعات Swvl أو خططها أو توقعاتها للأحداث ووجهات النظر المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا الاتصال. وتتوقع Swvl أن تتسبب الأحداث والتطورات اللاحقة في تغيير تقييماتها. ومع ذلك، في حين أن Swvl قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في مرحلة ما في المستقبل، فإن Swvl تخلي مسؤوليتها على وجه التحديد عن أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات Swvl اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البلاغ. وبناءً على ذلك، ينبغي عدم الاعتماد بلا مبرر على البيانات التطلعية.

للتواصل مع المستثمرين

يوسف سالم

المدير المالي في Swvl

Investor.relations@swvl.com

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