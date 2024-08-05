الرياض، المملكة العربية السعودية – Media OutReach Newswire – 5 أغسطس 2024 – من أجل جذب مستثمرين محليين، أعلن تطبيق سهم، منصة الوساطة المالية عبر الإنترنت سريعة النمو، عن خصم بنسبة 70% لفترة محدودة على رسوم العمولة لتداول الأسهم السعودية، وهذا العرض متاح من 1 حتى 31 أغسطس 2024.تهدف هذه المبادرة، التي تعد جزءًا من استراتيجية سهم المؤسسية لإفادة مستخدميها، إلى تعزيز تجربة الاستثمار للمستثمرين الأفراد السعوديين الذين يسعون إلى الوصول إلى سوق الأسهم المحلية. سيحصل المستخدمون الجدد أيضًا على أسهم مجانية لشركة سناب بقيمة 50 دولارًا وأسعار الأسهم في البورصة أمريكية مجانًا وآنيًا لمدة عام واحد. لمزيد من المعلومات عن عروض تطبيق سهم، يرجى زيارة ( https://www.sahmcapital.com/activitiesr/pre-activity-new?urlType=1 ).

قالت هديل بديري، المدير العام لشركة سهم كابيتال المالية، “لاحظنا طلبًا متزايدًا من المستثمرين السعوديين للمشاركة في السوق المحلية، وهذا الخصم على العمولة هو طريقتنا لتمكين هؤلاء المستثمرين وتيسير تكاليف تكوين محافظهم.”

بالإضافة إلى الأسعار الجذابة، يقدم تطبيق سهم مجموعة شاملة من منتجات الاستثمار، بما في ذلك الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها، مما يسمح للمستثمرين بتنويع استراتيجياتهم وتنفيذها.

إدراكًا لأهمية توعية المستثمرين، استثمرت سهم أيضًا في عدة مبادرات لتعزيز الثقافة المالية، ويضم التطبيق مكتبة فيديوهات تعليمية تتناول موضوعات متدرجة بدايةً من إرشاد المبتدئين حتى التحليل الفني. كما يقدم التطبيق المساعدة علياء، وهي مذيعة أخبار يومية مصممة بالذكاء الاصطناعي، ويمكنها التفاعل مع المستخدمين باللغتين العربية والإنجليزية.

أضافت هديل بديري: “هدفنا ليس تقديم أدوات تداول متطورة فقط، بل القيام أيضًا بتزويد المستثمرين بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة. نعتقد أن هذا النهج الشامل سيساهم في نمو سوق رأس المال السعودي واستقرارها على المدى الطويل.

يقدم تطبيق سهم لجميع العملاء المؤهلين خصمًا بنسبة 70% على رسوم العمولة* لتداول الأسهم السعودية، وهذا الخصم متاح من 1 إلى 31 أغسطس 2024.

*ينطبق الخصم بنسبة 70% فقط على رسوم العمولة التي يتقاضاها تطبيق سهم، وليس عمولة التداول بالكامل. تنطبق الشروط والأحكام، ولمعرفة مزيد من المعلومات، يرجى زيارة (https://www.sahmcapital.com/activitiesr/pre-activity-new?urlType=1).

نبذة عن سهم كابيتال

شركة سهم كابيتال المالية مسجلة في الرياض، وحاصلة على التراخيص رقم (25-22251) من هيئة السوق المالية لتقديم خدمات التداول والاستشارات وحفظ الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية. كما أن شركة سهم عضو مسجل في شركة تداول السعودية والشركتين التابعتين، شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة). لمعرفة مزيد من المعلومات عن شركة سهم، يرجى زيارة https://www.sahmcapital.com/.