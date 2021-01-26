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تطبيق مشاركة ركوب السيارات من أوبهاي على واتساب – هو الأول في بنغلاديش

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دكا، 26 كانون الثاني/يناير، 2021/PRNewswire/ — شركة أوبهاي OBHAI، شركة مشاركة ركوب السيارات في بنغلاديش هي الأولى من بين زميلاتها التي تعترف بالفوائد المحتملة لتطبيق واتساب وسهولة الوصول إليه، وهو ما سفيد قاعدة مستخدمي التطبيق من جميع مناحي الحياة، مع إطلاق خدماتها على واتساب.



ومع 1.5 مليار مستخدم نشط شهريا حول العالم، و22% بالمئة (حوالي 40 مليون) مستخدم في بنغلاديش، يتم استخدام عملاق التواصل الاجتماعي واتساب بشكل نشط كمنصة اتصال أساسية في البلاد.

يمكن للمرء طلب أوبهاي جي (سيارة) أو CNG (العربة ذات الثلاث عجلات) أو OBHAI Express (الطرد البريدي) على واتساب. يمكن للمسافرين حفظ الرقم +8801313201222 في دفتر العناوين الخاص بهم باسم “أوباهي واتساب”. كل ما على المرء فعله بعد ذلك هو كتابة كلمة هاي Hi، وبعد ذلك يمكن للعملاء الاستفادة من خدمات أوبهاي على واتساب. لحجز رحلة بالسيارة، يحتاج المرء فقط إلى كتابة الرقم المخصص، والنقر على كلمة إرسال، وبعد ذلك يمكن للمستخدمين الاستعداد لرحبة مريحة على سيارات أوبهاي.

وقال أنيس أحمد، مؤسس الشركة الناشئة والمستثمر في شركة أوبهاي سوليوشونز المحدودة، إن “الحجز على واتساب أوبهاي سيساعد الكثير من مستخدمي أوبهاي على طلب سيارة على أوبهاي وعربة الثلاث عجلات على أوبهاي، وحتى طلب خدمات أوبهاي إكسبرس بنقرات بسيطة.”

يمكن استخدام أوبهاي واتساب من قبل عملاء أوبهايI الحاليين بسلاسة، وستتوفر جميع التسهيلات بما في ذلك طلب الاسترداد والشكاوى والفواتير ومراجعة سجل الركوب والاقتراحات في غضون دقائق من ممثلي مركز اتصال أوبهاي.

علاوة على ذلك، يمكن للمرء الدردشة مباشرة مع وكلاء أوبهايI للحصول على حلول سريعة. سيتم أيضًا مراقبة خدمة الذكاء الاصطناعي المرتبطة وصيانتها من قبل وكلاء خدمة العملاء من أوبهاي.

إلى جانب تقديم خدمة الاتصال الأكثر تطوراً من خلال واتساب، سيكون تطبيق أوبهاي قادرًا على تلبية احتياجات مستخدمي الهواتف الذكية والركاب، مع الأخذ في الاعتبار أولئك الذين ليست لديهم مساحة تخزين كافية على هواتفهم الذكية، وتحسين نمط حياتهم الشامل.

وفيما تسير بنغلاديش نحو عصر رقمي أكثر تعقيدًا، أصبحت جماهيرها الآن أكثر اعتيادًا على جعل العالم في متناول أيديهم. وعلى هذا النحو، تزداد وتيرة الاتصال عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وفايبر وواتساب وما إلى ذلك بشكل ملحوظ. مع مراعاة احتياجات وراحة مواطني بنغلاديش، تقدمت أوبهاي خطوة إلى الأمام وقدمت خدمة واتساب الخاصة بها لاستكمال عروض مشاركة ركوب السيارات، وتوفير تجربة أكثر تخصيصًا للركاب.

منذ إنشائها في العام 2018، تقدم أوبهاي دعم خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لعملائها في 53 مدينة في بنغلاديش، ولضمان الدعم الفوري والرضا التام، تهدف شركة مشاركة ركوب السيارات إلى الوفاء بالتزامها عبر خدمة الواتساب الفائقة التقدم.

اتصالات الإعلام: Arif Mustafa, arif.mustafa@mghgroup.com , 8801754330994+