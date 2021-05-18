تطلق إيستمان السائل العبقري ™ لتحسين أداء نظام النقل الحراري مع التحليلات التنبؤية

تقوم الشركة المصنعة للسوائل الناقلة للحرارة الثرمينول® والمارلوثيرم® بتفعيل الذكاء الاصطناعي لزيادة العمر الافتراضي للسائل

كينغ اسبورت، تن، 18 مايو عام 2021 /PRNewswire/ — مزود عالمي للمواد المتخصصة إيستمان (إن واي إس إي:إي إم إن) تقدم السائل العبقري، والذي يعد أحد المنتجات ذائعة الصيت، ويحمل براءة اختراع جديدة قيد التسجيل؛ حيث يزود المهندسين ومدراء العمليات برؤى تنبؤية لتحسين أداء سائل النقل الحراري.

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يجمع السائل العبقري الفريد من نوعه في الأسواق بين الذكاء الاصطناعي، ونتاج خبرات إيستمان على مدار نصف قرن من الزمان لضبط وزيادة دورة حياة سوائل النقل الحراري لأعداد خفيرة من تطبيقات النظام.

صرح السيد/ ألدو نوسيدا، نائب الرئيس، ورئيس قسم المعلومات لإيستمان بأن إيستمان “تواصل رحلتها مع السائل العبقري في تزويد الأسواق بالخدمات الرقمية”.”يجمع هذا الحل ما بين التحليلات المتقدمة، ونتاج خبرات إيستمان لعقود من الزمن في سوائل النقل الحراري لإنشاء منصة رقمية سهلة الاستخدام، وذلك بهدف مساعدة عملائنا في كسب الثقة في تشغيل أنظمة النقل الحراري لديهم، وتخطيط الصيانة بشكل استباقي.”

يمكن للسائل العبقري تحديد العمر المتوقع للسائل، والإشارة إلى كيفية زيادة هذا العمر، مع تجنب عمليات الإغلاق المكلفة غير المخطط لها.تتيح التكنولوجيا سهولة الوصول لنتائج اختبار سائل العميل، والتي تنم عن رؤى استشرافية للتخطيط مسبقًا للصيانة.يعمل السائل العبقري في أي نظام سائل عضوي ناقل للحرارة عمليًا.

صمم السائل العبقري الذي ابتكره خبراء السائل الناقل للحرارة لدى إيستمان لاستخدامه من قبل مهندسي الصيانة في المصانع، ومدراء العمليات في كافة صناعات المعالجة، ويتضمن ذلك النفط والغاز، والكيماويات، ومعالجة البوليمر، وسوف يتاح في 10 لغات.

يمكن السائل العبقري من الصيانة المبكرة للسائل مع درجة حالة السائل، وهو مقياس فريدً من نوعه لحالة السائل.الكلية.كما ستنشئ التكنولوجيا إخطارات وأنماط السائل، فضلًا عن التوصيات المخصصة لبنود الإجراء الحاسم مثل نظام التنفيس، وفحص وتثبيت نظام تغطية الغاز الخامل، واستبدال السائل، وتنفيذ فلترة التيار الجانبي، وإنذارات التلوث المحتمل.

صرح السيد/ شارون دون، مدير المبيعات لدى إيستمان لأنشطة سوائل النقل الحراري بأنه “ستتيح تسجيلات حالة السائل، والتوصيات المخصصة من خلال السائل العبقري، ومزايا التسجيل إلى عملائنا تحسين أداء وصيانة نظام سائل النقل الحراري، ودعم أفضل برامج موثوق بها للفئات الحديثة”

تعتبر العلامات ثيرمينول® ومارلوثيرم® الأعلى مبيعًا في سوائل النقل الحراري الاصطناعية في العالم، المستخدمة من قبل ما يزيد عن 15,000 نظام عالميًا.صمم السائل العبقري لخدمة هذه السوائل، فضلًا عن المنتجات غير التابعة لإيستمان.

بالتزامن مع إطلاق السائل العبقري، فقد طورت إيستمان مجموعة عينات بسيطة سهلة الاستخدام، ومحدثة، وإنجاز آلي كجزء من برنامج رعاية دورة الحياة الكلية® (تي إل سي).تتضمن رعاية دورة الحياة الكلية تحليل عينة من سائل النقل الحراري في الخدمة، ودعم تصميم النظام، والتدريب العملي، والتدريب على الوعي بالسلامة، والمساعدة على التشغيل، فضلًا عن سوائل التنظيف، وإعادة الملء.

حول ايستمان

تأسست شركة إيستمان في العام 1920، وهي شركة مواد متخصصة عالمية تنتج مجموعة واسعة من المنتجات الموجودة في العناصر التي يستخدمها الأفراد يوميًا.بهدف تحسين جودة الحياة بطريقة مادية، تعمل إيستمان مع العملاء لتقديم منتجات وحلول مبتكرة مع الحفاظ على الالتزام بالسلامة والاستدامة.يستفيد نموذج نمو الشركة القائم على الابتكار من المنصات التكنولوجية ذات المستوى العالمي والمشاركة العميقة للعملاء وتطوير التطبيقات المتميزة لتنمية مكانتها الرائدة في الأسواق النهائية الجذابة مثل النقل والبناء والتشييد والمواد الاستهلاكية. بصفتها شركة شاملة ومتنوعة عالميًا، توظف إيستمان ما يقرب من 14,500 شخص حول العالم وتخدم العملاء في أكثر من 100 دولة.بلغت عائدات الشركة للعام 2020 حوالي 8.5 مليار دولار ويقع مقرها الرئيسي في كينغسبورت، تينيسي، الولايات المتحدة الأميركية.للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .eastman.com

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لورا مانسفيلد، العلاقات العامة

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