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Press Release

‫تطلق شركة YOHJI YAMAMOTO Inc. المشروع المفاهيمي الجديد “WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO” على الصعيد العالمي في 20 يوليو 

 |  Aug 2, 2022

طوكيو, 2 أغسطس / آب 2022/PRNewswire/ — أطلقت YOHJI YAMAMOTO Inc. مشروعًا مفاهيميًا، “WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO”، يوم الأربعاء 20 يوليو 2022 على المنصة الإلكترونية. WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO، بلونها المفاهيمي الأسود – رمز YOHJI YAMAMOTO، أطلقت التعاون في مجموعة واسعة من الأنواع، ليس فقط الأزياء، ولكن أيضًا الفن، والتصميم الداخلي، ونمط الحياة.https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107269/202207193946/_prw_PI2fl_WLqc2EOC.png

الشعار:  https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107269/202207193946/_prw_PI2fl_WLqc2EOC.png

الصورة:  https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107269/202207193946/_prw_PI5fl_z8w27854.jpg

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO:  https://wildside-online.com

يتم إطلاق عناصر خاصة للتعاون مع العلامات التجارية اليابانية مثل “ NEEDLES ” و “ NOMA t.d .” و “ HYSTERIC GLAMOUR ” و “ AMBUSH ” و “ MINEDENIM “.https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107269/202207193946/_prw_PI5fl_z8w27854.jpg

تم إطلاق العلامة التجارية الأصلية لشركة YOHJI YAMAMOTO Inc. ، WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO في نفس الوقت. مع الجيش والعمل والرياضة ككلمات رئيسية، يتم إعادة بناء العناصر المستخرجة من جوهر يوهجي ياماموتو مع مذاق غير رسمي. هذه مجموعة للجنسين تم تحديثها مع التخصيص والوظائف الحديثة.

الصور:  https://kyodonewsprwire.jp/release/202207193946?p=images

المجموعة:  https://www.yohjiyamamoto.co.jp/collection/wildside-yohji-yamamoto/wildside-yohji-yamamoto-launch-collection/

فيما يتعلق بالعروض الفنية، يتعاون WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO مع المعارض والفنانين الذين تربطهم علاقة وثيقة بشركة YOHJI YAMAMOTO Inc. يقدم معرض AKIO NAGASAWA صورًا لهندسة Tadao Ando’s المعمارية التي التقطها المصور TAKAY . يقدم معرض Taka Ishii “Tights” ، وهو عمل تمثيلي من قبل المصور Daido Moriyama ، ورسومات الرسام Tomoo Gokita . كما ستتوفر قريبًا لوحة فريدة من نوعها للفنان المعاصر Takeru Amano من أجل WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO .

بالإضافة إلى “الموضة” و”الفن”، تحتوي المنصة الإلكترونية أيضًا على فئة ثالثة،” المحتوى”، والتي تتضمن مقابلات ومقالات حوار مع العلامات التجارية المتعاونة. ستقوم شركة YOHJI YAMAMOTO Inc . بإصدار محتوى من وقت لآخر سيساعد الناس على الاستمتاع بمشروع WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO الجديد بشكل أكبر.

يخطط WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO لافتتاح متجر رئيسي في اليابان في خريف عام 2022 في إطار متابعة عمليات القنوات المتعددة.

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO
إطلاق الأربعاء، 20 يوليو, 2022
الموقع الالكتروني https://wildside-online.com

إنستجرام: @ wildsideyohjiyamamotojp
https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/

تويتر: @ wildsideyohjijp
https://twitter.com/WildsideYohjiJp

 

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