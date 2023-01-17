‫تطلق كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال أول برامج للشركات أحادية القرن العالمية وستكون محطته الأولى في دبي

بكين، 17 يناير 2023 / PRNewswire / – بعد أن عملت كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال ( CKGSB ) مع الشركات البارزة ورؤوس الأموال الاستثمارية الرائدة لإنشاء نظام بيئي في الصين وخارجها والذي عزز أكثر من 136 شركة أحادية القرن، تقوم الكلية الآن بإطلاق برامج الشركات أحادية القرن العالمية ، وهي سلسلة من البرامج التعليمية التنفيذية التي تركز على إنشاء شركات أحادية القرن ونظام بيئي لأصحاب المشاريع المسؤولين اجتماعياً وذوي الرؤية العالمية في منطقة أوراسيا. بالشراكة مع القمة العالمية للإمارات العربية المتحدة، والمجلس التنفيذي لدبي، ومجموعة وامبوا، وحكومة بلدية سيول، ومجموعة مايكيونغ ميديا، سيتم تقديم البرامج في دبي، الإمارات العربية المتحدة (15-17 فبراير)، سنغافورة (16 مايو- 19) وسيول، كوريا الجنوبية (12-15 سبتمبر)، حيث يقدم كل موقع منظورًا فريدًا لثلاثة أسواق ديناميكية وتكنولوجية.

من يجب عليه الانضمام؟

مؤسسو الشركات أو المشاركين في تأسيسها والتي لديها تمويل دائري على الأقل من السلسلة أ التي تطمح إلى أن تصبح شركات أحادية القرن؛

كبار القادة من شركات رأس المال الاستثماري الرائد وشركات الاستثمارات الخاصة وغيرها من الكيانات الاستثمارية مثل رأس المال الاستثماري للشركات أو المكاتب العائلية الذين يبحثون عن المرشحين المثاليين؛

التنفيذيون من الشركات القائمة التي تتطلع إلى الاستثمار في الشركات الواعدة؛

كبار المسؤولين الحكوميين أو المسؤولين التنفيذيين في المنظمات غير الحكومية أو الممثلين العامين الذين يحاولون تعزيز النظم البيئية لريادة الأعمال الإقليمية.

لماذا يجب علي الانضمام؟

لاكتساب معرفة إقليمية لا مثيل لها من دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، ومنطقة شرق آسيا؛

لتسخير قوة التكنولوجيا الأسية مثل ويب 3.0 وسلسلة الكتل والتصنيع الذكي والذكاء الاصطناعي؛

لبناء نظامك البيئي الإقليمي مع القادة ذوي التفكير المماثل؛

للتعمق في محاور ريادة الأعمال لتسريع نمو أعمالك في المنطقة.

ستطلق كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال أول برنامج عالمي لها في دبي في منتدى الشركات أحادية القرن العالمي،ة الذي تستضيفه بالاشتراك مع القمة الحكومية العالمية ومركز يونيكورن العالمي في 15 فبراير، بالتزامن مع القمة الحكومية العالمية الحصري. سيتعمق هذا البرنامج الذي يستمر لمدة 3 أيام في دبي في معرفة إقليمية لا مثيل لها، وإمكانية الوصول المباشر إلى الممارسات والإرشادات التجارية القائمة على التكنولوجيا، وإمكانيات بناء النظم البيئية الإقليمية من خلال التواصل مع رواد الأعمال والمستثمرين والمسؤولين ذوي التفكير المماثل. هناك منح دراسية متاحة للمتقدمين المؤهلين.

أبرز نقاط برنامج دبي للشركات أحادية القرن:

سيحضر أكثر من 10 مؤسسين / مديرين تنفيذيين لشركات أحادية القرن عالمية؛

ستنضم أكثر من 10 شركات استثمارية إلى المعرض المتنقل للبرنامج؛

سينضم 20 رئيس تنفيذي / مستثمر صيني إلى البرنامج؛

سيقوم كبار قادة الفكر والأكاديميين بتدريس الدورة بما في ذلك المدير الاستراتيجي السابق لـ JD.com ، وأساتذة كبار من كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال، وأستاذ سابق في مدرسة Wharton ؛

يشارك 10 من كبار المسؤولين الحكوميين الإماراتيين في البرنامج؛

عروض فردية وجلسات تواصل مع مؤثرين من شركات رؤوس الأموال العالمية.