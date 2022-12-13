‫تطلق مؤسسة مبادرة مستقبل برنامج العضوية الخاص بها، والذي يمنح الوصول الحصري إلى الأحداث البارزة

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 13 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — أطلقت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) بعد سلسلة من المبادرات الناجحة على مدى السنوات الخمس الماضية، برنامج العضوية الحصري الجديد، مما يمنح المستثمرين العالميين وصناع التغيير فرصة للانضمام إلى مجتمعه المتنامي.

ابتداء من العام المقبل، سيُتاح المؤتمر الرائد لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض وجميع القمم الدولية الخاصة لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار فقط لأعضاء المؤسسة. كما سيوفر برنامج العضوية للأعضاء إمكانية الوصول الحصري إلى منصة المعرفة الخاصة به، والتي تتضمن مجموعة واسعة من التقارير والأبحاث الرائدة عالميًا من الجامعات والمنظمات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الأعضاء من المشاركة في مناقشات رفيعة المستوى وطاولات مستديرة مخصصة للمدعوين فقط، واكتساب رؤى حصرية حول فرص الاستثمار العالمية وأحدث اتجاهات الصناعة، وفرص التواصل التي لا مثيل لها بين الرؤساء التنفيذيين العالميين ورواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين وخبراء الصناعة.

من خلال الذراع الاستثمارية لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، ACT، ستتاح للأعضاء الفرصة أيضًا للاستثمار في أحدث التقنيات المستقبلية في المجالات الحيوية مثل الروبوتات والتكنولوجيا الخضراء.

قال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: “على مدى السنوات الخمس الماضية، رأينا المؤسسة تولد من مؤتمر (FII)؛ ورأينا المؤسسة تنمو بشكل هائل، لتصبح أكبر منصة متعلقة بالأعمال والاستثمار في العالم.”

جاء هذا الإعلان على هامش النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تقام في الرياض في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول. ينعقد المؤتمر تحت شعار “التأثير على الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد” ويجمع قادة عالميين من مختلف القطاعات لمعالجة القضايا والتحديات الأكثر إلحاحًا في العالم.

ملاحظات للمحرر:

نبذة عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هي مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثماري وأجندة واحدة، ألا وهي التأثير في الإنسانية. نحن مؤسسة عالمية وشاملة وملتزمة بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة. نشجع العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم ونحول الأفكار إلى حلول واقعية في خمسة مجالات حيوية: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.