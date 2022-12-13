‫‫تطلق RemotePass أول “تطبيق ثوري للخدمات المالية والمزايا” لفرق العمل عن بعد بمؤتمر STEP Saudi بالسعودية

يتيح التطبيق الجديد الولوج إلى الخدمات المالية الرائدة و تقديم المزايا للعاملين عن بُعد بدول تغيب فيها هذه الخدمات.

أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة, 13 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — أطلقت شركة RemotePass لحلول الموارد البشرية وكشوف الرواتب الدولية تطبيقًا للهاتف المحمول مصممًا خصيصًا للعاملين عن بُعد، يوفر لهم إمكانية متساوية للوصول إلى الخدمات المالية والاستفادة من مزايا في أي مكان في العالم.

يتيح التطبيق الذي يأتي مع بطاقة ائتمان (افتراضية ومادية) للعاملين عن بُعد الحصول على الرواتب على الفور وبدون تكلفة تحويل، الاحتفاظ بالمداخيل بالدولار الأمريكي، والإنفاق على الإنترنت أو بالمحلات التجارية. ويضمن التطبيق التمتع أيضاً بتأمين صحي شامل و دولي، والسحب بأكثر من 90 عملة – من أي مكان حول العالم.

يتزامن إطلاق تطبيق RemotePass مع رعاية الشركة لمؤتمر Step Saudi المُقام في الرياض يومي ١٢ و ١٣ ديسمبر، حيث سيتم إجراء عروض توضيحية مباشرة لوظائف التطبيق.

نظام RemotePass المركزي الجديد يوفر للعاملين عن بُعد، القدرة على إدارة عقود العمل، إرسال طلبات الاجازة أو النفقات، كله في مكان واحد، الشيء الذي يمنح مرونة تتماشى مع الزيادة المستمرة لفرق العمل الموزعة عبر العالم .

يشمل التطبيق الثوري على خاصية السحب المتعدد لتحويل الأجور عبر PayPal و Payoneer و Wise والعملات الرقمية Crypto . كما أنه يوفر نظام إدارة نفقات متعدد العملات يعتمد على تقنية المسح الضوئي، حيث يتم استخراج البيانات تلقائيًا من الإيصالات.

كل هذا يدل على عزيمة RemotePass لمواصلة الاستثمار بكثافة في التكنولوجيا المالية. وتتوقع الشركة إطلاق خدمات إضافية في الأشهر المقبلة، بما في ذلك سلفة الرواتب ومعاشات التقاعد الخاصة، الخ. من خلال القيام بذلك، تأمل RemotePass في تسوية وضعية العاملين عن بُعد وتحسين ولوجهم للخدمات المالية و المزايا.

“لأننا نعتقد أن العاملين عن بعد في الأسواق الناشئة يعانون من نقص الخدمات ، يسعدنا اليوم إطلاق أول تطبيق ثوري مخصص لتحسين تجربتهم” قال كمال ريجاد، مؤسس والرئيس التنفيذي للشركة. وتابع قائلاً: “إن RemotePass في مهمة لتسهيل مِئة ألف فرصة عمل في السنوات الخمس المقبلة ، وربط المواهب من مختلف الأسواق الناشئة بشركات عالمية رائدة.

من خلال توفير الوصول إلى الخدمات المالية الرائدة والمزايا من أي مكان، فإننا نزيل الكثير من تعقيدات العمل عن بُعد ، ونمنح الفرق الاختيار بشأن ميعاد وكيفية استلام الرواتب.

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